吳淡如：永遠不要為錢，去做你不想做的事！

正在學習理財的你，是否也對他人的財商之路感到好奇？今天就來看看 Podcast 節目《人生實用商學院》主持人吳淡如，如何擺脫多年來的理財黑歷史，持續向富有人生邁進！

擁有法律、文學、商學背景的作家吳淡如，現在也是 Podcast 節目《人生實用商學院》的主持人，2020 年至今就擁有超過兩億的下載量，日日更新、陪伴聽眾在財商領域共同成長。

過去對錢一竅不通的她，曾踩過許多理財上的「坑」：好心借錢給別人，卻總是有去無回；把錢交給媽媽處理，卻被拿去買保險，受益人竟然還是親戚；自己拼命學習、精挑細選買進的股票，最後居然下市了⋯⋯

儘管付出了許多沉沒成本，然而每一次挫敗，都讓她的理財之路更進一步，現在也過上了物質和心靈都富足的快樂人生。

如果你也想了解吳淡如的理財成長史、找出自己的金錢迷思，就繼續看下去吧！

永遠不要因為錢，去做自己不想做的事

女人迷深知理財規劃對人生的重要性，因此開設「錢錢與它的產地」專欄，我們曾提到：「理財，就是分配手上暫時剩餘的生存資源」。

但是，對於收入不多的社會新鮮人、小資族，和平均薪資較低的族群來說，扣掉林林總總的日常開銷，真正能運用的錢便所剩無幾，許多人也會為了較高或較穩定的薪水，去做自己不太有興趣的事。

以這樣的社會觀察為前提，我們把握訪談機會、殷切地詢問淡如姊：她年輕時，是否也有同樣的困境？

淡如姊說，自己出身普通家庭，本身對經濟的顧慮較少、物慾較低，求學路上選的一直是自己喜歡的文組領域，沒有為錢改變自己的學習志向。

大學畢業後，就算還在唸研究所，也從來没有跟家裡拿一毛錢，「雖然有一段時間窮過，但是我從來不覺得自己窮苦過。」

21歲出書，一出社會就擔任報社記者、撰稿維生，三萬多塊的月薪和正職之外的稿費收入，很快就讓她年薪突破百萬，甚至在三十歲那年成為暢銷作家，收入逾一千兩百萬。

聽到這樣的數字，許多人可能會驚訝得掉下巴，但在淡如姊的眼裡，一切絕非理所當然。「有稿子我就寫，因為我只會寫稿。當時為了多賺一點，下班後我當報社廣告部的文案小妹，他們給我的稿費甚至比我的本薪還高，也累積了我的第一桶金。」

「雖然這筆錢去歐洲遊學一年花光了，但這份難得的經驗，培養了我的基礎商業文案能力、熟悉供需雙方需求，也對後來我做生意有很大的助益。」做自己喜歡且擅長的事，用心打磨、提升自己的價值，這就是淡如姊數十年來的致富基本功。

「不管你做任何行業，只要你做得好，那麼就會有人給你比較高的薪水，像我就一點也不適合去無塵室工作——我很敬佩他們，但從來没有因為薪水羨慕過誰。」

「你要想辦法精進自己的專業，不管是多麼冷門的科系，我相信就算你好好專研甲骨文，也會很有出息。永遠不要因為錢，去做自己不想做的事！」

淡如姊鼓勵我們，跟隨本心、做喜歡的事，並且做到專業上的極致，以自己為出發點，才能真正發揮自身的價值。

理財先理腦，腦袋空空什麼都理不好

近期淡如姊推出新書《人生實用商學院：富有是一種選擇》，我們好奇淡如姊在慢慢「變富」的路上，做過最重要的選擇是什麼？

「如果我的回答是去讀書、多讀書，我認為每個人都會昏倒。但這是真的！多讀書、建立理財邏輯，理財先理腦才是最重要的。許多人夢想瞬間致富，但這是不可能的。」

淡如姊舉了股神巴菲特為例，「巴菲特最大的財富，是五十歲之後才賺到的，而他的金玉良言，就是要你不要急著變有錢。」

40 歲，淡如姊為了學理財，跑去讀了商學院，「我在唸商學院之前，做任何財務決定都用感性，理由聽來很奇怪，也難怪會失敗！」

然而，念著念著她才發覺，其實一個人理財的成功與否，跟讀不讀商學院沒有太大關係，「其實商學院裡，理財理得好的教授也不多！」

不過商學院系統性的訓練，確實改變了她長年以來的思考慣性。她在就讀中歐國際工商學院博士班時候，鑽研深感興趣的宏觀經濟學，讓她學會用新的視角去看待整個商業世界。

商學院並不是致富的必備之路，但「理腦」卻是變有錢的開始，是每個人隨時都可以開始的行動。

淡如姊也分享，如果一個人想學理財，好好閱讀大眾理財書籍就可以有很好收獲，像是她特別推薦的《致富心態》一書，內容出自在金融圈打滾多年的有錢人，就算是理財新手，也能受用一生的致富觀念。

「讀書使你不人云亦云，對於市場波動比較波瀾不驚，有自己的看法和積蓄財富的步調很重要。對我來說，保守而緩慢，並且讓自己健康活得長，才是對的。」

如果時間可以重來

我們想知道，如果時間可以重來，她會希望年輕的自己如何理財呢？

淡如姐回答，我會要求自己做到兩件事：

1. 將理財和生活帳戶分開，先扣下要存的錢，剩下再花。

2. 有紀律的投資。每月將 20% 以上的收入投進理財帳戶，並以定期定額存股或買基金、有配息就再存入；如果手邊没有太多錢時，就先不投資個股。

她進一步以巴菲特的波克夏公司為例（不配股，所以比較好觀察變化）：

從她大學畢業至今的三十多年（從一股 2500 美金到超過四十萬美金），如果當年買了一萬元，現在就是 165 萬，而若是定期定額投入，財富勢必會像滾雪球般越滾越大！

「有耐心、有方法、不要管短期波動，你就可以財務自由。人類世界是必須往前走的，而通膨是持續的（適度通膨也是財富增加的推手），而這世界上最怕的就是想要像中樂透一樣、下賭注的投資人！」

給理財完美主義者的 3 個避雷心法

仔細觀察生活周遭，不難發現現代人普遍對金錢感到焦慮，也有許多人擁有理財上的「完美主義」性格。

以投資股市來說，擔心自己太晚開始、害怕失敗，或堅持等到最低價才願意進場，這些都是新手常有的狀況。

「這些迷思是買低賣高的幻想，是需要被矯正的。」淡如姊一語道破了箇中盲點，她分享多年來，她累積的三個投資避雷心法。

1. 股市中沒有神仙人物

在多年前、還沒有 ETF 的年代，淡如姊認識一位「神仙級」的財經暢銷書作家，而當時的她正猶豫該將 250 萬當作房子的頭期款，還是拿去投資。

考慮過後，她決定按著對方的指引，將這筆錢全數拿去買基金，沒想到卻迎來了股市黑暗期，她買在牛市最高點，熊市時最低曾經變成 100 萬，經歷四年，贖回時只剩 150 萬。

「我投入 250 萬買基金的那個時候，台北永康街的中古屋大概是每坪 35萬！」

股市中沒有永遠的贏家，也沒有所謂的神仙人物，自己的錢自己決定最好！

2. 盡信書跟依靠半仙沒啥不同

吃過專家的虧，她買了一份非常暢銷的財經雜誌，決定自己做功課、自己去找「相對便宜」的好股票。但是，學會一招半式就去江湖闖蕩的人，其實比什麼都不會的人更危險。

當時淡如姊準備了 100 萬，精挑細選了三檔股票，過了一年只剩下不到30萬，當中甚至包含了下市的股票⋯⋯

「我絕對不是要大家別看書，而是要從書中萃取那些經得起考驗的原則。像是巴菲特（Warren Edward Buffett）和查理・芒格（Charles Thomas Munger）的書為什麼很少人挑戰？

因為他不會告訴你花俏的方法或絕對賺錢的技巧，而是人人能懂、禁得起時間考驗，並且他用了一輩子去實踐的原則！」

3. 不要相信任何「認識老闆的人」的意見

曾經有個建築師朋友向她推薦了某個建設公司的股票，信誓旦旦地說自己認識老闆，這家公司公司重整之後重新掛牌，股價不到兩塊錢，未來可期，充滿想像力。

建築師友人投了千萬，而淡如姊只買了 10 幾萬。結果公司掛牌的那一天就是股價最高的那一天，之後就一路跌到下市。原來那位建築師接了這家建設公司的案子，大概可以想像他兩面損失有多慘。

「一般人投資，應該找個長期獲利穩定的公司，像巴菲特都在找這種公司；如果不想那麼累，那麼 ETF 可以代勞。

重點是，如果一個人的理財中心思想不對，很容易陷入只賺了一點小利就賣掉、吃虧了一點就睡不著的狀態，還可能賠了夫人又折兵，白白浪費了最寶貴的時間。」

讓人生變富的選擇

「變富」是許多人的夢想，但少了合理有效的理財方法和持之以恆的個人實踐，夢想就容易淪為空想。

「我其實不花腦袋在主動投資，因為我找到了方法。存股有規則，而投資房有孳息，我還有工作收入，只要規則對就不用花太多心思。」淡如姊總結了自己多年來的理財心得。

綜觀她的生命歷程，人們常形容淡如姐是「右腦文青、左腦商人」——既能寫出觸動人心的文字，又能在商業世界裡開疆闢土。理性和感性的平衡，正是形塑了她的魅力的最大關鍵。

「其實不是每個人都可以像我這麼分裂。我很早就知道我的性格並不是真正的文青，反而能在探索多元的世界時找到樂趣，所以後來也以商人為業。像我曾為了電商的珠寶平台，帶公司的同事去巡訪亞洲各個不同國家，真的很有趣啊！」

在淡如姊的身上我們看見，「富有」確實是一種選擇。她的選擇裡，有實際有效的理財心法，有好學樂學、保持開放的成長心態。

也許正因如此，即便年近 60 歲，她的言談之間依舊充滿自信、人生活得更加多姿多采，也更有底氣與想要學習理財的人，一起在財商路上走得更遠。

本文由女人迷授權，原文連結請點錢錢與它的產地｜「永遠不要為錢，去做你不想做的事！」專訪作家吳淡如