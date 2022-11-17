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有辦法將孩子託保姆單獨外出嗎？父母們請勿一味自責

聯經出版社／ 文・根本裕幸
父母需要放下罪惡感，努力提升自我肯定感，讓自己「活在幸福之中」，如此一來，對於提升孩子的信心及自我肯定感，勢必會有良好的影響。不要對孩子抱持罪惡感，也不要一味地自責。圖片來源：Ingimage
父母需要放下罪惡感，努力提升自我肯定感，讓自己「活在幸福之中」，如此一來，對於提升孩子的信心及自我肯定感，勢必會有良好的影響。不要對孩子抱持罪惡感，也不要一味地自責。圖片來源：Ingimage

除了照顧孩子，父母也要有自己的生活

對於父母來說，有機會暫時離開孩子轉換心情，是很重要的事。有人可能覺得「只有自己跑去享樂有點愧疚」，因此產生罪惡感。但是要記得，家人的幸福是建立在自己幸福的延長線上。

當父母盡情地享受幸福與喜悅時，會為家人帶來笑容，讓他們感受到相同的幸福感。

日本對於「父母」這個角色的要求，標準向來極為嚴苛，社會上到現在都還殘留著人生必須「以孩子為優先」，將所有時間都奉獻給孩子才算好父母的氛圍。即使現在因為男女平權的進步，社會變得寬容了一些，但是，對於像西方那樣將孩子託給保姆、自己單獨外出，許多人仍然感到抗拒。

當然，如果真的疏忽對孩子的照顧，應該要受到責難。但是大多數的父母幾乎將自己所有的時間都花在孩子身上，身心俱疲。

因為考慮孩子或伴侶的感受，壓抑著不去做想要或喜歡的事，最後只會讓自己滿懷怨氣，家中沒有一個人會幸福。盡可能去做自己喜歡及想做的事，讓自己過得幸福快樂，對於家人來說也是非常重要的貢獻。

簡單來說，就是努力地寵愛自己，讓自己每天充滿笑容、幸福洋溢，開朗地對待家人及身邊的人，如此一來，孩子也會憧憬那樣的人生態度，希望「自己也能變成那樣」。為此，一定不要感到自責。即使孩子出現問題，也不要責怪自己，覺得「都是我的錯」。比起自責難過，還不如好好抱著孩子輕聲安慰，摸摸他的頭，給予最大的包容。

偶爾視情況也需要認真地生氣，如果父母沉浸在「都是我的錯」的自責中，就很難真正面對孩子，對他發怒。

圖為《別讓自責成為一種習慣：放過自己的100個正向練習》書封，聯經出版社提供
圖為《別讓自責成為一種習慣：放過自己的100個正向練習》書封，聯經出版社提供
父母需要放下罪惡感，努力提升自我肯定感，讓自己「活在幸福之中」，如此一來，對於提升孩子的信心及自我肯定感，勢必會有良好的影響。不要對孩子抱持罪惡感，也不要一味地自責。

（本文出自《別讓自責成為一種習慣：放過自己的100個正向練習》，聯經出版社出版，未經同意禁止轉載。）

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