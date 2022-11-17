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30張紙根本不夠用！動筆寫下不想做的事之後 心情愈來愈美麗
寫下「不想做的事」，消除負面情緒
即使已經確立了自我，還是會遇到不知如何表達自己的想法，只能獨自吞下委屈的時候。如果覺得陷入以「他人」為中心的狀態，就嘗試列出「不想做的事」吧！
想要維持高自我肯定感的狀態，需要與壓力和平共處。不過，懂得釋放情緒，將積壓已久的鬱氣或厭惡全部發洩出來，同樣能有效找回自我，確立以自己為中心的人生。
這裡要介紹的是，使用便條紙或筆記本的練習。
首先準備很多張紙，每張紙單獨寫下一項「不想做的事」、「擔心的事」或「感到不安的事」。例如打掃房間、準備晚飯、聽同事抱怨、整理冰箱、調整會議時間、應付客訴、參加下週的尾牙、寫賀年卡等，從工作到私事都可以，數量不限，想寫幾項都無妨。
接著，再一一審視這些紙，從中選出「可以不做的事」，將它們揉成一團丟到垃圾桶。最後，將沒有丟掉的紙張全部揉成一團，一起扔掉。
若可以，最好選在心情最放鬆的週末進行這個練習，將自己心裡的不滿或厭惡「可視化」，然後全部丟到垃圾桶，消除內心的負面情緒及壓力。
剛開始可能感覺不到太大的效果，但是，等到幾十個煩惱一一被丟到垃圾桶，就會覺得內心得到解放，心情變得越來越明朗。到最後，很多人甚至覺得「開心到三十張紙根本不夠用，又追加了很多」，所以請大家一定要試試看。
在職場遇到不開心的事，感到煩悶焦躁時，可以立刻寫在紙上，再撕碎後丟到垃圾桶，即時安撫內心的情緒。
寫下腦中各種讓人混亂及不安的煩惱，能有效整理思緒。一旦清楚哪些是「不想做的事」，就更容易發現自己「真正想做的事」，幫助找回自我。
將討厭或煩惱的事寫下來，丟到垃圾桶吧！
（本文出自《別讓自責成為一種習慣：放過自己的100個正向練習》，聯經出版社出版，未經同意禁止轉載。）
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