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試著養成跟自己對話的習慣 活在當下更讓自己不動搖

聯經出版社／ 文・根本裕幸
記得定時詢問自己：「現在想做什麼？」時時提醒自己。圖片來源：Ingimage
記得定時詢問自己：「現在想做什麼？」時時提醒自己。圖片來源：Ingimage

養成跟自己對話的習慣，強化活在「當下」的感覺

養成跟自己對話的習慣，也能有效確立自我。「經常受到他人影響」、「沒有自我」，總是以他人為中心的人，不只容易受到周遭影響，也容易讓時間白白流逝。

把時間花在自己身上，內心會感到充實及滿足；花在別人身上，滿足的只有他人，當夜色降臨，就會陷入「今日到底為何而忙」的空虛，失去自己的人生及活著的實感。

為了避免這種窘境，需要「關注當下」。人類是活在「當下」的生物。因此，不要把心力花在無法改變的過去、不能預測的未來，以及難以理解的他人想法上，轉而經常確認「現在的自己」，嘗試與自我對話。

「我現在有什麼想做的事？」

「這幾天太忙了，可能需要休息。」

「那麼，等資料整理告一段落，就去咖啡廳喝杯拿鐵吧！」

「了解！」

就像這樣跟自己對話，從客觀的角度去觀察自己，才能脫離過於在意他人眼光、自我意識過剩的狀態。

只不過，忙亂的日常生活讓人很難「關注當下」。因此，建議大家將「我現在想做什麼？」或「我活在當下嗎？」等問題，貼在自己能看到的地方。例如：手機螢幕、冰箱門、臥室門、手帳封面、錢包內側等，透過這些地方，時時提醒自己。

圖為《別讓自責成為一種習慣：放過自己的100個正向練習》書封，聯經出版社提供
圖為《別讓自責成為一種習慣：放過自己的100個正向練習》書封，聯經出版社提供
待自己因為這個習慣，對「當下」及「自我」有更清楚的認知後，就能擁有更堅固且不可動搖的自我核心。記得定時詢問自己：「現在想做什麼？」

（本文出自《別讓自責成為一種習慣：放過自己的100個正向練習》，聯經出版社出版，未經同意禁止轉載。）

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人類是活在「當下」的生物。因此，不要把心力花在無法改變的過去、不能預測的未來，以及難以理解的他人想法上，轉而經常確認「現在的自己」，嘗試與自我對話。

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