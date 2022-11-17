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養成稱讚自己的習慣 不需要理由也不必是大事
養成「稱讚自己」的習慣，遠離自我厭惡
養成「稱讚自己」的習慣，也能有效確立自我。它不只能維持良好的自我肯定感，還能幫助我們建立以「自我」為中心的人生。
就算只是「早上準時起床」、「在公司開朗地跟大家打招呼」或「找到好的停車位」等小事，也要不遺餘力地稱讚自己。越是容易察覺的小事，越容易養成習慣。
除了身邊發生的事，像「今天幫孩子做了好吃的便當」、「今天努力完成了家事」或「聽新人說了一大堆抱怨的話」等為了別人做的事，同樣也能好好稱讚一番。
手機中的備忘錄功能，對養成習慣稱讚自己，也很有效果。事先決定好一個時間，例如「下班回家的路上」、「吃飽飯在沙發上放鬆時」、「上床準備就寢之前」，讓自己回想當天「值得稱讚的地方」，然後記錄到手機裡。
剛開始只需要一天記錄五個左右就好，等到習慣之後，就會越來越欲罷不能。即便我們覺得自己有上百個地方值得稱讚，也不會給任何人添麻煩，當我們一整天都在忙著稱讚自己，就不會有時間去自我厭惡或討好他人。
越是認真努力或是高自我要求的人，可能對這件事越為抗拒，因為他們經常將自我認同的「標準」訂得非常高。但是，認同自己根本不需要任何標準、理由及根據。感到心力交瘁、無力稱讚自己的時候，可以試著對自己說十次：「我很厲害，我做得很好，我真的很努力了。」
很多人這時會感到體內湧出一股力量，心情也變得放鬆，身心出現明顯的良好變化。但是，如果沒有任何感覺也沒關係，不需要有壓力。你對自己的所有稱讚，都會默默地影響潛意識，並提升自我肯定感，且在不知不覺中療癒疲憊的身心。不需要理由，也不必是大事，好好地稱讚自己吧！
（本文出自《別讓自責成為一種習慣：放過自己的100個正向練習》，聯經出版社出版，未經同意禁止轉載。）
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