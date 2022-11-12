空虛寂寞覺得冷！最容易感到「孤單」的10個瞬間

這個時候心好冷！

2022年即將來到尾聲，每天辛苦地讀書工作，會不會有個瞬間，突然覺得自己很孤單？認為這世界沒有人懂？你，是不是曾有這樣的感受湧上心頭？

1111光棍節這天，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，彙整了網友認為最容易感到孤單的10個瞬間，來看看你有命中幾個？

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10. 一個人確診生病

一個人確診生病被關在家裡隔離，得獨自面對身體不適、看診送藥、生活飲食等問題，倘若沒有家人朋友可以協助，確實內心會有孤獨無助感，甚至還會害怕萬一自己就這樣安靜死掉怎麼辦？

尤其在隔離天數還維持14天時，不少確診者都表示被隔離到崩潰：「因為確診在家關了很久，內心莫名的孤單和寂寞」、「生病的時候總是特別有感觸，真的很怕自己就這樣孤老了」、「隔離完身心俱疲、元氣大傷」、「很多同事都真的關到心理生病請假」。

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9. 感受不被認同的時候

當你勇敢說出自己的想法、感受，希望尋求家人朋友或主管同事的認同時，他們卻是完全不站在你這邊，甚至還反駁你的理念，讓你失去對自我的肯定，這時孤獨與落寞就會找上你，讓你身陷在人際關係中的孤單。

這樣的孤單感，眾人分享：「不被關心的孤獨也會帶來痛苦」、「不被了解就像是在聚會中，卻沒有任何的歸屬感」、「做什麼事情都不會被認同」，不過挺過來的人則建議，就是要對自己有自信，別老是在意別人想法，就對了！

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8. 生活只剩工作

總是全公司最晚走的人，且LINE訊息只有公事會找你，每當工作結束躺在床上時，你對生活已失去所有慾望動力，既沒有朋友聚會，也沒有情侶約會，日復一日地工作、吃飯、睡覺，久了真的會孤單寂寞到崩潰。

對此，許多網友就建議：「把工作時間減少，多點自己生活」、「來玩戀愛手遊，再也不會覺得寂寞了 」、「可以考慮健身房或之前沒嘗試過的興趣課程」、「養寵物看看」、「多參加有興趣的活動或聚會」。

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7. 沒人記住自己生日

總是記住所有朋友生日，會買蛋糕、禮物送給壽星，但自己生日卻無人祝福，連Facebook都沒人留言跟你說「生日快樂」！在那瞬間才意識到原來沒有人在乎自己，這種感覺確實令人難受。對此，網友紛紛獻上安慰：「就跟發紅包一樣，發出去就不要想回收了」、「人跟人的交情有時候沒那麼對等，所以就放鬆心情吧」、「若付出沒有回報會失落，未來會很辛苦」、「對自己好一點，為自己好好慶祝吧」，認為放寬心面對人際關係才是正解。

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6. 看到幸福的家庭

有人說「幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年」，對於家庭不美滿的人來說，看見別人家庭幸福、生活快樂，在強烈對比下，不僅會感慨羨慕他人，內心深處中的孤單感還會放大加深，即便告訴自己不要多想，但總是控制不了自己。

網友則建議，雖然無法自己決定原生家庭，但你可以創造自己的未來：「你以後自己組成一個溫暖家庭就好」、「去獨立生活，創造自己未來的家庭」、「我們不能選擇過去，但要什麼未來可以自己選擇」。

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5. 一個人住院動手術

面對獨自一人住院、開刀，就有網友經驗分享：「整間醫院，並沒有等著你的人，就像整個世界都沒有人，在等著你的任何的消息」，提到連同意書都是自己簽下，確實很孤單且無助。

不過也有鄉民認為台灣醫療完善，其實醫護人員都很溫暖，一個人開刀別過度擔心：「醫護會很溫暖的」、「不用害怕，因為真的沒什麼」、「手術台不會冷冰冰啦！舖電熱毯暖得很呢」。

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4. 一個人吃飯

這種一個人吃飯會瞬間感到孤單的，很常發生在剛進入社會的新鮮人，因為學生時代總是一大群人一起行動、一起吃飯，但進入到職場工作後，就要開始學習獨自一人吃飯，面對這樣的轉變，確實會讓不少新鮮人無法適應。

不過也有些人認為一個人吃飯沒什麼不好的，反而優點很多：「不用找話聊，很放鬆」、「自己要吃什麼最自由，不用在那邊喬半天」、「一個人吃飯可以很專心享受當下的美食」、「自己吃更自在」。

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3. 成為新手爸媽

成為新手爸媽後，生活重心都被小孩給綁住，失去單身時的自由，與好友們也缺少可聊的話題，突然間你發現，自己正在跟社交遠離，周圍沒有人陪你聊育兒經、理解你帶小孩的辛苦，你的人生只剩下孩子，面對這樣的身分轉變，感受到孤單是必然的。

網路上不少過來人建議：「讓自己放鬆一下，不然真的會越顧越憂鬱」、「慢慢來、慢慢適應，會跟寶寶磨出默契的」、「需要好好休息還有找人聊天放鬆」、「可以加入同期的媽媽群組，上去交流」、「你需要跟人訴說你的痛苦」。

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2. 一個人在家

「一個人待在家，好孤單怎麼辦？」、「剩我一個人在家好無聊」、「 回到家只有一張桌子一個床，很壓抑、很孤單」，越來越多人在網路上分享自己獨自在家的孤獨心情，提到在外奔波整天，回家卻只有黑暗迎接自己，沒人陪自己追劇、玩遊戲，害怕自己會這樣過著孤單生活到老死！

其實待在家不代表無事可做，除了追劇、玩遊戲消磨時間外，建議可以多多培養自己興趣，像是畫畫、下廚、運動等，盡量規劃好一切，就不怕在家突然胡思亂想。另外，學會跟自己獨處也很重要。

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1. 獨自過特殊節日

每逢節日是不是總覺得特別孤單？像是過年、中秋看別人一家團圓，自己卻因工作、讀書而無法返家過節，抑或情人節、聖誕節時，總是看別人成雙成對地，自己則是單身過節等，遇到特殊節日，孤獨感特別容易會被放大，這其實正是「節慶症候群」。

許多鄉民就提到：「每逢節日，單身的人永遠不知道要去哪」、「就算把日子填滿，節日卻提醒我孤單」、「過生日的時候總是覺得特別孤單」，但也有人認為應該用良好心態面對孤獨瞬間：「你要學會跟自己相處」、「獨處與關係的平衡是需要學習的」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年11月09日至2022年11月08日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『感覺孤單的瞬間』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統