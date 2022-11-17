女人迷多元共融願景獎／公司讓你有歸屬感嗎？這些企業做到了

女人迷第一屆「DEI 多元共融願景獎（DBTA）」於W Hotel盛大展開，現場有眾多不同領域、業態的國內外企業共同參與，攜手 Audi、台灣拜耳、Dell、默沙東作為 DEI 盟友共同響應，展現企業組成多向性的同時，也為頒獎典禮現場帶來多元且共融的視角。

女人迷鳴起第一槍，直視多元的存在，才有機會創造共融

活動開始，女人迷共同創辦人暨執行長張瑋軒手捂著胸口，直視台下，以一句「謝謝你」作為開場。

她提到，女人迷為了實踐第一屆DBTA走了十一年，即便深知前方道阻且長，此獎也為實踐多元共融的職場，鳴起了第一槍，從此往後，以企業之力帶動的意識改變，將引領社會走向更好的方向。

「活動之前，我和前 Google 台灣總經理 簡立峰先生有一段對話。他說，多元共融不僅能解決台灣企業問題，更能解決台灣的問題，」瑋軒侃侃說著，一面與台下眼神交會：「多元共融是台灣數位發展的基礎，也是台灣產業朝海外規模化的關鍵，因為人才的多元性在未來將會成為顯化的競爭力。」

然而，要達成該競爭目標，台灣產業確實還有很長一段路要走。

瑋軒接著說：「台灣超過百人以上企業高階主管男女比至今仍是 9：1；仍有超過五成的 LBGTQ+ 族群不敢在職場出櫃，台灣長期缺乏多元種族觀點，但新住民人口卻有將近 60 萬人。親愛的各位，我們的職場究竟準備好了沒？」

瑋軒停頓了一下，彷彿等待回音，再接著提到——不只在台灣，職場的性別不平等至今仍是相當棘手的議題，因此企業應走在個人之前，直視多元的存在，才有機會創造共融。先承認多元的存在，我們才有機會創造共融。多元是現實，共融是目標，而公平是企業成功的唯一關鍵！

人才為企業成長的關鍵，DEI 為企業領先的奇異點

回頭去看多元議題發展的時間軸與近程，不免問起：尊重多元、性別平權並非新議題，為何是此時，企業再不能對 DEI 避而不談？

吾思傳媒總製作人張婉昀指出，過去幾年，全球人才流動率不斷攀升，亞太新興國家的人才流動率，年對年高出 60% 之多 [1]；另一方面，台灣在少子化的前提下，人才荒將是未來企業最大挑戰之一。

數據預言，2030年台灣即將迎來100萬的數位人才缺口，未來企業能否多元共融，將成人才招募的關鍵。

為什麼這麼說？婉昀以不疾不徐的口吻，提到：「根據女人迷千人大調查數據顯示，有 96% 的工作者認為，企業是否多元共融為其選擇工作的重要條件，然而台灣致力於推動 DEI 職場的比例，至今卻不到兩成。」該數據揭示了台灣產業的重大挑戰。

我們能明確感受到，人才是企業穩定成長的關鍵，而 DEI 是企業能否領先十年的奇異點。

企業在台灣面臨的三大挑戰，包括全球在地化、可達性及影響力倡議。

就現況可知，過去很長一段時間，外商企業早已在台灣佈局DEI相關政策，然而要在下一個階段達到影響力的提升，該政策是否能符合在地化需求，使內部工作者強烈地感受到並形成文化認同，為 DEI 政策落地的關鍵。

「我們期望外商能成為台灣在地企業的領頭示範，並成就更高的影響力，」提及外商企業於台灣耕耘的成果同時，婉昀轉而肯認近年在地企業的迅速跟進。並進一步表示：「在為企業的前進感到欣慰同時，我們也看到了女性族群需要更多的培力，」婉昀停頓，強調道：「我們期待更多的『可能性』空間能擴展到更多元的族群，包括 LGBTQ+、身障及不同種族的工作者。在台灣，我們有 16 個原族民族、將近 60 萬海外移工，如何善用這豐沛的資源，從差異裡頭找到共融的可能性，是台灣未來的挑戰！」

究竟是什麼阻礙了女性？盼升遷平等、多元職能發展

第一屆 DBTA 現場，各行各業，企業雲集，組成多元，亦是體現共融的一景。企業們齊聚一堂，不為別的，共議職場如何多元，多元又能如何推進共融？

作為全球最大專業人士平台，LinkedIn 臺灣暨香港徵才解決方案主管 吳薇薇演講起頭，便丟出了至關重要的結論。

她說：「過去幾年，LinkedIn 透過訪談、問卷調查等方式，不斷地提醒企業：多元、平等、包容（DEI）是企業發展最重要的條件。」為每一位獨一無二的人才創造發展機會的前提，在於工作者能夠擁有一個平等且共融的環境，方能促進良性互動，創造出最佳的工作成果。

吳薇薇指出，企業執行 DEI 政策的第一步，在於訂定目標，建立工作小組，以規劃且推動整體策略，「要完善 DEI 政策，我們需關注四個主軸：多元的聘用制度、保障員工發展與成長、建立高歸屬感的工作環境，以及尋找公司內外的策略性夥伴以推動改變。」

專注台灣產業現況，吳薇薇提到，目前台灣女性從事金融相關行業佔比低落，僅有43%，為何這麼少？「仔細觀察可以發現，台灣女性職業分佈於銷售與推廣居多，下一步我們是否應去思考，如何幫助從事銷售業務的女性，使其能提升技能，有機會擔當業務發展經理的職務，甚至橫跨更多的產業、打造更具競爭力的職能？」

以問代答，吳薇薇邏輯清晰，思維縝密，提起女性普遍的升遷困境，她祭出警語：「作為企業管理者，要去看一看，公司究竟為什麼會流失女性員工？既然男性、女性在學習技能的『能力』上不存在差異，那麼究竟是什麼阻礙了女性？」

對此，Deloitte 勤業眾信聯合會計師事務所客戶、產業與市場負責人暨永續長 姚勝雄做出回應，尊重多元，最基本的條件在於升遷平等，以及如何鼓勵工作者有更多元的職能發展，「每一個人都是獨特的，可幫助企業從不同面向去思考問題，這是多元人才最具價值之處。」

而上台頒發「最佳彩虹友善企業＆女性培力獎」的彩虹平權大平台林均諺，則針對職場如何作為包容多樣性人才的場域，丟出核心觀點：「如果我們在職場上需要時刻隱藏自己，又怎麼能發揮最棒的潛能呢？」

但凡我們的職場，對於多元人才的認識與暸解愈趨具備包容性，人才所能地創造，亦能更加無所設限。

企業 DEI 最核心的目的，在於以多元為手段，共融為目的，將工作者的生命追尋與企業永續使命綁在一起，共同探勘未來，以商業之力，為迎向多元共融的世界，盡一份心力。

2022 第一屆女人迷 DEI 多元共融願景獎 企業獲獎 榜單

影響力企業獎（外商）＿金獎

台灣拜耳股份有限公司

渣打國際商業銀行股份有限公司

滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司

英屬維京群島商太古可口可樂股份有限公司台灣分公司

寶僑家品股份有限公司

輝瑞大藥廠股份有限公司

荷蘭商台灣戴爾股份有限公司台灣分公司

新加坡商惠普全球科技股份有限公司台灣分公司

台灣優衣庫有限公司

香港商吉立亞醫藥有限公司台灣分公司

影響力企業獎（外商）＿銀獎

聯合利華股份有限公司

台灣禮藍動保股份有限公司

台灣艾司摩爾科技股份有限公司

德州儀器工業股份有限公司

台灣通用磨坊股份有限公司

思愛普軟體系統股份有限公司

台灣福斯股份有限公司

台灣百健有限公司

Golin 高誠公關

影響力企業獎（本土企業）＿金獎

臺灣港務股份有限公司

富邦媒體科技股份有限公司

影響力企業獎（本土企業）＿銀獎

研華股份有限公司

中鼎工程股份有限公司

台灣福興工業股份有限公司

中堅＆中小企業＿金獎

若水國際股份有限公司

果翼國際文創股份有限公司（Pinkoi）

中堅＆中小企業＿銀獎

桂冠實業股份有限公司

特別獎＿最佳彩虹友善企業

香港商吉立亞醫藥有限公司台灣分公司

渣打國際商業銀行股份有限公司

聯合利華股份有限公司

特別獎＿最佳女性培力企業獎

富邦媒體科技股份有限公司

台灣拜耳股份有限公司

果翼國際文創股份有限公司（Pinkoi）

特別獎＿最佳數位應用獎

若水國際股份有限公司

特別獎＿最佳 DEI 倡議創意獎

桂冠實業股份有限公司

永豐商業銀行股份有限公司

台灣福斯股份有限公司

聯合利華股份有限公司

特別獎＿最佳 DEI 企業雇主獎

台灣拜耳股份有限公司

臺灣港務股份有限公司

若水國際股份有限公司

特別獎＿最佳DEI 影響力人物獎

紀惠容

阮金紅

蔡玉玲

本文由女人迷授權，原文連結請點讓 DEI 成為企業領先的奇異點！2022 女人迷多元共融願景獎：多元聘用、員工成長、高歸屬感工作環境