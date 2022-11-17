主管愛生氣該如何自保？打得贏就打，打不贏快跑

親愛的厭世國文老師：

直屬主管喜怒無常，真的好恐怖，有時候甚至會被他人身攻擊。他還會對大主管說，是我的問題，才會導致進度落後；而且後來發現很多人都被他弄過。我該如何自保才好？─—低階辦事員

親愛的低階辦事員：

我們之所以害怕情緒失控的人，是因為他們隨時會破壞社會秩序、做出違背常理的行動，更讓人難以預料自己會不會受到傷害。公司主管若正好屬於這種類型的人，那種壓力更是無比巨大—階級與地位越高，情緒失控帶來的傷害也越強。

如何展現你在職場的成熟度，避免與主管衝突或挨罵，除了用「OK，好」取代髒話之外，這裡提供你生存下去的兩種心態：戰鬥或逃跑。

《論語．衛靈公》中，孔子提及史魚和蘧伯玉兩位衛國的政府官員。孔子先是以「直哉」形容史魚，認為他就像是一支銳利剛硬的箭，隨時可以刺穿虛偽與醜惡。

光明的時代，史魚如箭；黑暗的時代，史魚亦如箭。

有趣的是，接下來孔子用「君子哉」形容蘧伯玉，認為他「邦有道，則仕；邦無道，則可卷而懷之」。意思是在光明的時代，蘧伯玉保護國家；在黑暗的時代，蘧伯玉保護自己。

理論上，孔子鼓勵人們追求目標、展現才能，並承擔責任；但他也認為在某些狀況下，逃避雖然可恥，但是有用，應該適時調整自己的思考與行動。

堅持信念很了不起，可是堅持也有個極限；一旦超過極限，人就會像拉扯太久的橡皮筋一樣斷裂。我總認為孔子是個溫暖的人，他嚮往人性的強悍處，也關心其中易碎裂的部分。

人們是有選擇的，可以戰鬥，也可以逃跑；可以勇敢，當然也可以軟弱。

就像角色扮演類的電玩遊戲，在冒險的旅途中，要是不幸遇到強大的BOSS級怪物，畫面有時會跳出「戰鬥」或「逃跑」的選項，讓玩家評估自己的等級、裝備或技能，以判斷什麼決定有利於現況—打得贏就打，打不贏快跑，下次還有重新再來的機會；若只想靠著熱血和意志力突破困難，反而會陷入卡關的窘境。

圖為《厭世讀論語》書封，究竟出版社提供 所以，該如何面對情緒失控的主管，好好保護自己？若是選擇「戰鬥」，就必須毫不畏懼地指出對方的問題或錯誤，捍衛自己的權益與原則；一旦彼此拉扯的日子越長，正義的你，也許可以獲得應有的尊重。若是選擇「逃跑」，那麼當你發覺情況不妙的時候，別遲疑，趕快請假回家，或是隨時準備好離職申請書。──冷靜的，厭世國文老師

（本文出自《厭世讀論語》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）