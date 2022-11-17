餐廳Google評論真的準嗎？吃頓飯要做的功課比考試前還多

親愛的厭世國文老師：

選餐廳前，應該要看Google評價嗎？但有些感覺不是很公正，畢竟有什麼「五星換小菜」的活動，或是給予其他優惠以換取顧客的五星好評。這麼說來，這樣好像還是不太準確，一樣會踩到雷店。──咻咻愛吃鬼

親愛的咻咻愛吃鬼：

除非情況特殊，不然就沒去過的餐廳而言，上網瀏覽相關的Google評論，可以幫助你確認是否該踏進餐廳大門。

Google評論成了一種誘惑，蒐集越多星星的餐廳，越能發出吸引人的光亮，而我們也會願意相信集體的意見，就像跟隨吹笛人前進的孩子。吃頓飯，要做的功課似乎比考試前還多。

在網路世界，你可以迅速搜尋與探索理想的餐廳，選擇擁有最多星星和好評的店家，並獲得期待的美食與服務。但孔子會建議你：「眾惡之，必察焉；眾好之，必察焉。」越是盡力做到獨立思考與觀察，就越有可能忽視那些多數人的評價，推論出屬於自己真正需要的資訊，因為網路上的評價有可能被證明是虛構或錯誤的。

很多人討厭的，你要懷疑、研究，再下結論；相反的，很多人喜歡的，也該比照辦理。如果你想要以Google評論做為參考指標，那麼不能僅看星星數目、熱門主題，或是評論。

面對高分、熱門、佳評如潮的餐廳，除了觀看最高分的網友留言之外，也要再點擊最低分的部分，想想自己是否能夠接受這些負面評論；好比有些人在意餐點的美味程度，有些人強調環境的舒適與整潔，但也有些人非要店員的微笑不可。

要是擔心錯過隱藏的好店，那麼當你發現這間餐廳Google評論分數低到令人難堪時，至少應該給它一個機會。閱讀一下給予最高分的留言，說不定會得到意外的驚喜，或是驚嚇。

一旦我們考慮到為什麼這家店有五顆星、那家店只有三顆星，就不能只是輕率地相信看見的數字，而是要尋找證據、證明真偽，最後保留謹慎的答案。

圖為《厭世讀論語》書封，究竟出版社提供 若你無條件接受Google評論，好的就一起說好，壞的就一起說壞，那麼你只是單純地在玩比大小的遊戲，保持盲目的樂觀與不可預測的運氣，而不是真的想要減少或消除風險──避免雷店、找出愛店。

偷偷問：你是否曾經為了一盤小菜，幫店家打上名不符實的五星分數？如果有，那也別怪Google評論不準確，而是要難過誠實竟然只價值一盤小菜。──做口碑的，厭世國文老師

（本文出自《厭世讀論語》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）