女尊男卑的愛情 白家綺坦言：剛開始打從心裡沒真的接受這段關係

會怕還是去做，才叫勇敢

和東諺攜手走過的路，印證了一顆在愛裡受過傷的心是如何被修復，如何相信自己是值得被愛的，也能擁有再去愛人的力量。

在追求我的過程中，東諺都非常尊重我，他始終是那麼謙謙君子，像個紳士般，不會做出任何踰矩或讓我不舒服的舉動。在一次聚餐後，他「照例」堅持要送我回家。那天晚上，兩個人都小酌了數杯，可能是幾分酒精催化，顯得有些離情依依，也或許是藉著幾分酒意壯膽，就在我要轉身離去時，東諺從後面一把抱住了我。

那個瞬間，彷彿四周的空氣都凝結了，加速的心跳就像是回應我一直以來的言不由衷。我知道，無論自己再如何鐵石心腸，都早已被東諺種種貼心的舉動給軟化，他對我的愛，讓我重新看見自己的價值；我想要再為自己勇敢一次。

身為女人，我們應該更自信，更昂首闊步地迎向人生，當愛情來臨時，鼓起勇氣去愛。

抱著這份心情，我終於點頭答應試著交往看看，東諺自然是欣喜若狂。只是當時我們都沒想到的是，在此之前探測彼此心意的來回拉扯，還不是最折磨人的，真正的考驗，是決定在一起之後才開始。

因為，當時的我，打從心裡沒有真的接受這段關係。

演一個連自己都討厭的人

答應交往之後我就有點後悔，也對於可能衍生的問題有非常多擔憂。

比如當時在合演的戲裡，我演老師，他演學生，為了忠於劇情呈現，光是視覺上營造的年齡差就十幾歲了，萬一戀情曝光，「白家綺戀上小鮮肉」、「愛苗延伸到戲外！白家綺驚傳師生戀」⋯⋯，媒體會怎麼下各種聳動的標題，我彷彿都可以預想得到，光想就怕。

所以，雖然應允了交往，我卻恨不得趕快分道揚鑣，甚至甘願犯全天下情侶談戀愛的大忌，動不動就提分手。

兩個人在一起，總有意見不合的時候，如果東諺想要扭轉我的想法，我立刻就會反射性地抵抗，警告他別想改變我，而且態度非常強硬，絲毫沒有妥協空間。所有事情我都是雙重標準，比方說，東諺不可以跟異性朋友單獨出去，但我就可以，而且只簡單交代一句「因為對方是我認識多年的朋友」。

我知道很不公平，但我一步都不願意退讓，如果他想要溝通，我總是雙手一攤地對東諺說：「我白家綺就是這樣的人，你要嘛接受，不然就分手。」最後他也只好妥協。

一般人談戀愛，都是想表現出自己最好的一面給對方看，對吧？但我恰恰相反。只要一吵架或發生任何的摩擦，我就會立刻表現出一副「你看吧！我們兩個在一起就是會不開心」、「我不是你想像中的那種女生」的態度，試圖用各種傷人的話語，讓他知難而退。

明明我的本性不是這樣的。在那個過程中，其實我就是在演一個「連自己都討厭的人」。

我的心情是非常矛盾的，明明看見了東諺的付出，又深怕這份愛會不會下一刻就變質？悲觀地自怨自艾，心想與其之後愛得愈多、傷得愈重，倒不如趁自己還沒有陷得那麼深的時候提前結束。

這麼不健康的互動，長久下來難免失衡，即使是東諺一次又一次的忍讓，也不可能護得兩人關係長久周全。

在一次激烈的爭執中，我又不假思索地脫口而出「分手」二字。那時東諺原本背對著我，蹲在抽屜前要拿東西，聽到我的話，他動作頓了頓，緩緩回過頭來看著我。

東諺說：「好啊。」

劇本怎麼跟以前都不一樣？當下我整個人瞬間空掉，就像是黑暗場景中，跌坐在舞台上，只有一束光打在我身上的悲劇角色。可我能說一個「不」字嗎？不管心裡覺得再難過、再不能接受，但三天兩頭就耍性子提分手的人分明是我，怎麼能自己打臉呢？

只能佯裝不在乎。結果就是，我們都過了一個很煎熬的晚上。

隔天，東諺立刻來跟我道歉。他說自己一覺醒來只覺得後悔萬分，氣惱自己怎麼會這麼衝動地同意分手。他只要想到這段感情一路走來是多麼不容易，而自己卻輕易要放棄，就覺得不值得。

「而且，我也不想要再放妳一個人。」當時東諺是那麼深情地說出這句話，他說實在不希望再看到我反覆懷疑自己不值得被愛。

想到自己屢屢在感情裡面太過任性，其實我心裡對他也充滿了愧疚。明明知道該做出改變的人是自己，但我始終跨不出那一步。如果沒有東諺的開導，我想光憑我自己一個人，是做不到的。

人生不是這樣計算的

我一直認為，自己不是眼高於頂的女生，也不愛慕虛榮、貪圖拜金。在認識東諺以前，雖然有好一段時間都沒有對象，但當時我只覺得，只是還沒有遇到「我喜歡他，而他剛好也喜歡我」的那個人。

可是等到東諺出現的時候，心裡第一個冒出來的想法是年紀比我小，一定不夠成熟；論起演藝圈的資歷、名氣，都跟我有一大段差距；再加上他朋友很多，玩心較重；反正我就是用很世俗的標準在打量他，怎麼看都覺得這個人配不上我。

即便同意交往，這段關係在一開始就是女尊男卑，我總是盛氣凌人，身邊的朋友形容，我連「跟助理講話的語氣都比對東諺還溫柔」。

其實，我只是在虛張聲勢，我太害怕了，我必須保護自己。上一段婚姻的創傷，彷彿成為人生的緊箍咒，讓我對愛情不再抱半分期待，甚至我早早就認定，不會再有別人進入我的生命裡，我已經不相信自己會得到幸福。

東諺一次次的示好，用盡心思想要讓我知道，他會毫無保留地愛我，也願意承諾未來，甚至，每個月他都會開口求婚。可我還是永無止境地潑他冷水，冷冷地告訴他：「別哄我，我不是二十幾歲的年輕小女生，沒那麼容易暈船。」

圖為《讓每個決定，成為最好的安排》書封，聯經出版社提供 因為我不是只照顧好自己就好，在我背後有一大家子要養。我甚至把家用、保險這些日常開銷攤開來一筆一筆算給他看，一個月不吃不喝就要花那麼多錢，賺得到這個數字再來談結婚。用很現實的眼光來看，我根本不覺得東諺有能力撐起一個家，負擔得起我們未來的生活。

直到後來有了信仰，我才意識到，人生不是這樣算的。如果他真的是那個願意陪我走下去的人，路上再多風雨，我們可以一起承擔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自《讓每個決定，成為最好的安排》，聯經出版社出版，未經同意禁止轉載。）