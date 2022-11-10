跟女兒談再婚她倆崩潰大哭 白家綺：重組家庭要顧每人的心情

再組家庭細節多，每句話都要好好說

很多人都說：「哇，家綺跟東諺過得好幸福喔！」甚至還有些朋友，可能他現在追求的對象也帶著前一段婚姻的孩子，有了我們的例子，讓他覺得這件事情好像挺容易的；但只有我們深知，我們做了多少努力，付出多少代價，才擁有了今天這一切。

幸福，絕對不是那麼理所當然。

我的大女兒和二女兒都很喜歡東諺，在我還沒和東諺結婚前，只要跟女兒們碰面，她們總會多問一句：「等一下東東叔叔會來嗎？」平時聊天也都是「東東叔叔」長、「東東叔叔」短的，東諺對她們也非常有耐心。他們三人能夠處得這麼融洽，讓我非常安心。

但沒想到，當我們決定要進入婚姻，我告訴兩個女兒：「媽媽要和東東叔叔結婚了！」她們第一時間的反應卻是哭了出來，而且情緒潰堤，怎麼安撫都沒用。其實孩子也說不清自己真實的心情，直到後來我把女兒接來同住，才慢慢地透過一次次的對話抽絲剝繭，反覆推敲出她們的想法。

就像經典電影《天生一對》裡，演的是雙胞胎女兒想方設法，促成已離異的父母再度復合的故事，我想孩子的心裡始終都有一個期待，爸爸媽媽有一天可以再在一起，孩子對父母的愛是一樣的，她們的小小心思就是這麼簡單真實。

二女兒最早搬過來跟我們住，過沒多久，我就懷了朵拉。我還記得，當我們在車上跟她宣布這個「好消息」時，她看看東諺，又看看我，一臉不知該作何反應的表情。後來我才意識到，她當下的不安，是來自對於現狀改變的擔憂與害怕。

她心裡可能想著：「當媽媽選擇組織一個新的家庭，可能會有新的孩子，陪伴我們的時間會不會又變得更少？」所以，我知道這不只是大人的事，關於這個家的每一件事，其實都在孩子心裡造成很多衝擊。身為父母，如果我們沒有仔細關照孩子的內心狀態，他就只能自己默默消化承受，那有多不健康啊！當他帶著這個始終沒有癒合的傷口，走向人生的下一個階段，要如何面對自己的感情？好好經營自己的婚姻和家庭？

現在社會上的家庭組成有愈來愈多型態，單親家庭、多元家庭，或是像我們這樣的重組家庭，大家可能已覺得稀鬆平常，卻不知道其實這裡頭的心路歷程，真的是波濤洶湧。有很多的細節是我們一開始不曾想過的，直到身歷其中，才知道原來這麼不容易。

從細微處照顧每個人的心情

有一天，斗宅拿著遙控器就往姊姊的頭上打，姊姊現在是大孩子了，她當然不會跟弟弟計較，但當場目睹的我，能不說句公道話嗎？正要好好指責斗宅的時候，他馬上先哭天搶地起來。東諺聽到聲響趕來，斗宅一看到爸爸就想衝過去撒嬌，我伸手要攔，結果斗宅被我絆倒，摔了一跤。東諺看到兒子摔倒，氣急敗壞對著我喊：「妳在幹嘛！」

那個當下，大女兒把這一切看在眼裡，心裡作何感想？

還有一次，朋友來家裡吃飯，聊天時，朋友提到自己最大的孩子跟最小的年紀也差很多，大女兒追問差幾歲，東諺說應該差了七、八歲吧！她說那也還好啊，她跟斗宅差了十幾歲。東諺就很自然地接話說：「那不一樣啊，因為妳跟斗宅是來自兩個不同的家庭啊！」

那時我剛好離開座位，沒聽到這段對話，我一回來，就發現女兒神色有異，但當著客人的面，怎麼問都問不出個所以然，眼淚卻已經在眼眶打轉。我想這樣不行，立刻把女兒帶到外面聊，她才哭著告訴我剛才那番對話，讓她覺得自己被劃在圈圈外面。

聽完這一串，我心裡警鈴大作，立刻跟女兒解釋，東東叔叔會這樣講，並不是她理解的那個意思，而是因為大家都知道，我們家的狀況就是這樣，而且東東叔叔也是在這樣的家庭長大，他也經歷過妳所經歷的。

我也告訴她，未來一定還有機會聊到類似的話題，不可能每次一講，大家就噤聲避而不談，我們自己要先用健康的心態接受跟看待，我們就是一個重組家庭。上帝把我們放在一起，成為一家人，我們要學習彼此相愛，不分妳我。而且，媽媽跟東諺叔叔也不會因此少愛她們一點，這是兩個女兒都很清楚知道的。

家人間就算爭吵，也不口出惡言

有一次跟女兒一起在家下廚煮飯時，她告訴我，雖然我在她們倆面前，不會和斗宅及朵拉表現得很親密的樣子，但她就是覺得有哪裡不一樣。女兒一講，我才發現，原來自己有刻意這樣做。

畢竟，我不能夠要求東諺不要太愛斗宅和朵拉嘛，他又是那麼愛孩子的人，會想要經常抱抱孩子、哄哄孩子，那都是為人父母的天性。既然這樣，我就會把關注力放在兩個比較大的女兒身上，經常特別找她們聊天，這似乎是我下意識地想要在家庭的互動關係裡，拉出一個平衡。

我的這份用心，女兒感受到了，但她堅持，還是不一樣。我左思右想，到底差在哪？女兒說，我們在跟斗宅說話時都很輕聲細語、嗲聲嗲氣，但對象換成她們時，口氣就變得很普通。

我舉一個例子點醒大女兒，我說：「妳跟已經讀國中的妹妹講話，還有跟斗宅講話，一樣都是妳的弟弟妹妹，但語氣會一樣嗎？」她立刻聽懂了，是因為年紀不一樣。我笑笑地跟女兒說，妳們兩個小的時候，媽媽也是這樣跟妳們講話的呀！但十幾歲的妳們，在媽媽和東諺叔叔眼裡已經是小大人了，對話方式自然跟小baby 不同。

生活當中，每件再尋常不過的事情都需要被解釋、被剖析，因為一不留神，可能就有人會受傷。我們確實花了很多心思在維護這個家每一個成員的關係。

當我們感受到誰的心理狀態因為什麼狀況而有些失衡，就會選擇大家一起坐下來，好好把話說出來。我不希望這些情緒日積月累，成為家庭的破口，演變成到最後，可能會說出比利刃還傷人的話。

在重組家庭裡，類似的話一定常常在每個人心裡浮現，短短一句話，就全盤否定了這個人所有的付出和努力。所以我經常告訴兩個女兒，雖然妳們現在還沒有跟東東叔叔吵過架，但未來的事很難說，不過無論如何，就算有時候妳們可能會冒出這樣的想法，但千萬不要在有情緒的時候，口不擇言地說出氣話。

很有趣的是，後來女兒跑來跟我說，她有注意到我也會壓抑自己。我說當然，媽媽也是有脾氣的，不然妳以為自己像到誰？我抓準機會反問女兒，那妳覺得我為什麼要忍耐？

就是因為媽媽愛妳們啊！

圖為《讓每個決定，成為最好的安排》書封，聯經出版社提供 以前跟另一半在吵架時，每一句話都在想著要如何傷害對方，但現在的我，總是努力不讓理智斷線，不輕易說出那些違背真心的話。

你知道人在氣頭上，都是拿出最鋒利的那把刀，刺向最愛你的人，那些話會造成很大的創傷，而且再難修復。

為了不重蹈覆轍，我會一次又一次地提醒自己。

（本文出自《讓每個決定，成為最好的安排》，聯經出版社出版，未經同意禁止轉載。）