六歲男孩能獨自搭公車...默默守護的陌生人成安全網

昨天我在公司附近的公車站牌有一場美好的相遇，現在想起來還是會讓我嘴角上揚。(不是豔遇啦）

下班後我步行去站牌，遠遠便發現一位背書包的棕髮男孩一直盯著時刻表看，而且身邊沒有任何人。雖然在瑞士小學生自己步行或搭公車上下學是常見的事，但是一個孩子獨自在站牌等車，還是讓我忍不住多瞄一眼。

看見我接近站牌，男孩便朝著我的方向走來。這時候，我才察覺，他的個子好小，還是一個年紀非常小的孩子。當他開口跟我說話時，我更看見他還沒長齊的牙齒。這讓我驚覺他可能才6、7歲！「你要搭公車嗎？」小男孩問我這個問題。

「是呀，我要搭公車去火車站」我笑著說。

我的辦公室距離火車站步行大約10分鐘遠。這條行經住宅區的道路不靠湖、沒有無敵湖景，讓我完全提不起勁走路，所以我都會算準時間搭4點43分的公車轉乘火車。

「你知道公車什麼時候到嗎？」我看了一下錶回答：「3分鐘後。」我原本以為，這個亞洲阿姨和歐洲小男孩的對話會到此結束。沒想到，孩子主動繼續跟我聊下去。

「公車會晚到嗎？」我整理了一下思緒，這樣回答：「這班公車通常很準時，但偶爾會遲到喔。(一、兩分鐘)」過了大約10秒，孩子突然又問我：「你有沒有車票？」（這個問題未免也太可愛😆）

「有呀，我有車票，你呢？」我是行得正、坐得直的好公民。雖然在瑞士搭乘一般大眾運輸工具不用過閘門刷卡，偶爾才會有查票員上車驗票，但是我每次一定會購票。

小男孩很驕傲地說：「我有喔。」「這實在太棒了，非常正確！」身為比他年長的阿姨，我盡一下社會義務，豎起大拇指稱讚他。「你是第一次自己搭公車嗎？」這次換我提出問題。「不是喔。」

這時候正巧是4點43分，我忍不住多看手錶一眼。男孩察覺到我的動作便說：「公車可能會晚一點點到吧。」「希望是只晚一點點。」我真心這麼想。

就在這個時候，公車正從前方的路口轉進來。我開心地告訴孩子「公車來了」小男孩好興奮地跳起來。然後，就在我們上車的前30秒，問我最後一個問題。

「你從哪裡來呀？」「我從台灣來的。你知道台灣嗎?」「我知道台灣喔，但是我不懂你們的語言。」我們上車後，小男孩便熟練地拿出他的車票打卡。而我發現他身後的婦人跟我一樣以關愛的眼神望著這位自己搭乘公車的孩子。

接著，小男孩找了個位置坐下來，而他側邊一位帶著兩個小小孩的媽媽開啟話匣子對他說：「你自己一個人搭公車呀⋯」我比男孩早下車，而在回家的路上我一直回味著我們之間的對話。

雖然他的年紀好小，但是早就懂得熟練地搭乘公車。他跟我講話的目的不是尋求指引，而是純粹想跟我說說話。

我也體會到這需要偌大的社會支持，一個孩子才可以安心地(家長也可以放心讓自己的小孩)獨自搭乘公共運輸工具。就如同我、望著他的婦人，以及帶著小小孩的媽媽，我們不都是默默守護著這位小男孩的陌生人嗎？

另外，我好喜歡小男孩主動跟我說話的自信。在這個尊重孩子話語權的社會，孩子通常從小就懂得表達自己的意見，也不會害怕跟大人說話。

然後，可能因為我這位阿姨看起來也很無害吧，所以小男孩想跟我多聊幾句。

擷自作者臉書

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