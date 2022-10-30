孔劉的老派浪漫：踏入一段感情前 我會花很多時間考慮

孔劉出席好友李棟旭的新綜藝節目《李棟旭想做脫口秀》擔任嘉賓，兩人在節目中大談感情觀，究竟「鬼怪 CP」有什麼樣的愛情價值觀？一起來看看吧！

細數近年幾部熱門韓國影視作品，包括《鬼怪》、《屍速列車》以及《82 年生的金智英》等，都有韓國演員孔劉的身影。他一再參與同時兼具娛樂價值與人生寓意的影視作品，這樣知性又溫暖的「孔劉炫風」也從南韓一路蔓延至亞洲各地區。

從男友演到大叔，再從大叔演到爸爸，今年40歲的孔劉出席好友李棟旭的新綜藝節目《李棟旭想做脫口秀》擔任嘉賓，兩人的好感情在鏡頭前展露無遺，網友看完後紛紛表示「成熟男人的友情令人好生羨慕」、「男生之間能有這樣的感情真不容易」。

除了可愛逗趣的朋友互動以外，兩人也在節目中大談感情觀，究竟這對「鬼怪 CP」有什麼樣的愛情價值觀？一起來看看吧。

積極主動的女性，其實很有魅力

異性做什麼事或說什麼話會讓你感到很有魅力呢？

孔劉：我喜歡積極主動的女性。例如現在時代不一樣了，求婚不一定非得男人來。

李棟旭：我喜歡會安慰人的女性。

積極主動的人，其實就是了解自己想要什麼的人。過去孔劉在接受韓國版《ELLE》訪問時就提到：「不論是戀愛或是朋友，都非常需要各自的空間。打著友情或愛情之名來鯨吞蠶食彼此的空間會令人很不舒服。雖然我不知道我什麼時候會結婚，不過我希望能遇到能尊重彼此的空間的人。」

對孔劉來說，有魅力的人是獨立又能尊重他人，同時也很了解自己的人。

與孔劉的取向不同，李棟旭則喜歡能體諒、能安慰別人的女性。他在早前的節目中也曾提到自己喜歡像「媽媽」一樣，當自己脆弱時能夠依靠、信任的女性。

對李棟旭來說，有魅力的人是懂得付出溫暖的人。

要是你沒吃飯，我一定會帶你去吃！

覺得自己在談戀愛時有什麼樣的優點？

孔劉：我是很重視按時吃飯的人，如果知道對方沒吃飯，一定會帶他去吃飯的。

李棟旭：我會經常聯絡對方，讓對方少一點好奇，給對方安全感。但並非鉅細彌遺地報告，而是會讓對方知道我在做什麼、跟誰在一起等。

走過年輕歲月，已經被許多人當成「大叔楷模」的孔劉自然注重起健康，因此若另一半沒有好好照顧自己的身體，孔劉信誓旦旦的表示自己會替對方好好照料身體的！

李棟旭則清楚自己的演藝人員身份可能會讓交往對象有明顯不安全感，因此自己會主動聯繫，不僅是讓對方了解自己的方法，也是增進感情信任度的秘訣。

要踏入感情，我也會感到恐懼啊

如果遇到心儀的女性，是否會立刻表白？

孔劉 & 李棟旭：不會

孔劉：我需要一些時間考慮，雖然能清晰記得當時的感情，但不會因為心動就馬上付諸行動。

李棟旭：跟以前相比，現在變得膽小了，會有恐懼，也會擔心如果結果不好怎麼辦，所以不會立刻表白。

雖然兩人喜歡的類型、擅長在感情裡付出的方式大不相同，但認真程度與專一程度都是相同的。孔劉先前受訪時曾表示自己嚮往「老派」的戀愛方式，說道「我覺得『愛情』是非常慎重的，也需要『堅持』，所以踏入一段感情前，我會想得非常全面。」

而李棟旭則大方坦白自己也會恐懼，擔心感情如果貿然開始會導致結果不好。所以到真正確認交往前，會需要一點時間審慎考慮。

在感情中學會換位思考，是減少誤會的方式

如果女友想和男性友人「單獨」出遊兩天一夜，你們會同意嗎？

孔劉 & 李棟旭：不行

李棟旭：這是換位思考就能理解的。如果對方可以接受我跟女性單獨出去過夜，我估計自己會和他分手，因為這個人的思考方式跟我不一樣，感覺合不太來。

孔劉：這個問題有點太極端了，如果不是單獨兩個人，是跟一群朋友的話是可以的。

從李棟旭的回應裡，可以發現他在愛情裡很看重「價值觀相同」。遇到任何事情就換位思考，稍微站在對方的角度想，就能免去許多誤會與紛爭。而倘若雙方價值觀真的不和，那就分開別讓彼此難過也好。

孔劉則是緩頰認為問題在於「單獨」出遊，在現實生活中，若是「一群朋友」出遊是沒問題的。

在《李棟旭想做脫口秀》訪談中，我們難得看見兩位男神侃侃而談自己的感情觀，並且了解就算是擁有龐大粉絲的他們，在關係中也和一般人一樣，會對步入感情害怕，會希望對方與自己價值觀相同，也會期待真的有個人出現一起共渡生活。

我們都在這條感情路上練習走得平穩自然，誰也免不了跌倒與嘗試，誰都無法預知到底未來會如何。專注當下，順其自然，是大叔孔劉與阿使李棟旭信仰的愛情觀，也是每個人的感情課題，祝福你。

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