不馬上原諒也可以時 才能真正觸碰受傷的人最深感受

你真的可以選擇不原諒。

如果書名能改成這樣就好了。

這是我見到《教我如何原諒你？》這書名的第一個念頭，雖有些冒犯，但所幸帶著謹慎與好奇的心閱讀完畢之後，確信這個想法並沒有違背作者寫書的本意，而鬆了一口氣，甚至可以提前預告拿起這本書的你，在任何人際關係的創傷中，作者相當認同不需要「迅速且輕易的」給出原諒，書中將此稱為「廉價原諒」。

也許有些人看到這幾個字時，內心已經湧上了不舒服的感受，但我想再強調一次：你確實可以不用急著原諒任何人、任何事。

談論到需不需要原諒，就涉及到這段關係對每個人的意義。書裡多數的個案遭遇這個困難的處境時，往往是原諒者與被原諒者之間有相當緊密的人際關係，例如：親子、伴侶、手足、其他親友、過去的自己等等。在一段對你有意義、或是曾經有意義的關係裡，關於原不原諒的議題會特別令人糾結。

原諒與被原諒的發生，很難透過一個人獨自完成，它和創傷的復原類似，通常都涉及到事件兩造、周遭人際支持，與文化脈絡、社會處境、治療歷程等等。我們或多或少可以認同、甚至體驗過，在東西方的宗教及社會文化脈絡裡，人們還是經常受苦於「被期待」做出原諒的舉動，無論是表面的，還是內心深層的。

透過在臨床上的經驗與觀察，可以感受到現今社會的氛圍中，對於所謂「和解、原諒」仍有著急且草率的期待。若一個孩子被另一個孩子搶走心愛玩具，兩人打鬧爭執，有所謂的「大人」過來，通常會試圖「主持正義」、判定對錯，下一步就是希望他們和好。倘若其中一個孩子表示不願原諒，或是另一個孩子不願做出請求原諒的行為，便容易引發在場處理者的焦慮。

正如作者所言，故事裡的孩子們之所以能快速和好，是因為一方並未惡意傷害另一方。但在其他狀況下，當這類傷害事件發生，許多人會不自覺期望雙方要往和好的方向走，當大人沒得到預期結果時，就試圖威逼或好言相勸，以達到「社會文化內建」對和好的期待。

但事情真的如此「應該」嗎？

當我們能允許某些事情不需要立刻發生，例如不馬上原諒也可以時，才能真正觸碰到受傷的人最深處的感受。有些傷發生在事件當下，像是小孩子心愛的玩具被搶走的時刻、對方不把玩具還給自己的時刻、發現自己無能為力搶回玩具的時刻、發現自己孤立無援的時刻。

有些的傷害則發生在事件之後，像是大人不分青紅皂白的要求某一方退讓道歉，結果內心的委屈與需求沒有被看見。還有最重要的，在沒有想明白自己能不能原諒的情況下，被大人建構的「社會常規」影響，學到一個沒頭沒尾的道歉原諒，或是過於厚重的道德束縛。

在實務的治療現場，我曾遇過許多人陷在愛恨交織的痛苦中無法自拔，無法接受自己、也無法離開曾傷害自己之人。這時他們要的並不是「要原諒」，而是需要好好去談原諒與不原諒之間的矛盾拉扯，與受苦的經驗。在治療室之外，即使個案已經稍稍學會「可以不急著原諒」，但身邊那些勸他要快點想開的親友，又往往只接收到這句話的字面意思而急得跳腳，引發更多的緊張。

為什麼要先選擇不原諒？

原諒到底是為了誰？為何要做？原諒不須和任何決定勾連在一起。沒有搞清楚原諒真正的意涵時，任何人提「要原諒」就僅僅只是一個將受苦者推開的空泛詞彙而已。我常常真誠告訴眼前的個案：「你可以愛他，同時也可以恨他。」

「真的可以。」

當兩個或多個迥異的感受得到並存的允許，個案被禁錮到無法呼吸的靈魂也就跟著鬆開，進而能在心底空出寧靜之地去沉澱，進而討論原諒與否。如同作者提及的概念，原諒的發生需要梳理自我感受、需要將認知與現實接軌，需要彼此共同為了原諒這件事做努力，才有機會走到關係轉圜的新階段。看見真正的傷害，持續滋養力量，才有餘裕談原諒。

任何關係困境，都可能隱含我們未曾深思的情緒與傷害。

作者珍妮絲．史普林博士運用大量案例，仔細說明原諒的各個面向，鼓勵讀者透過更多不同角度，了解原諒與不原諒之間的拉扯矛盾。這裡談到的原諒分為四種類型，並提供清晰的十個步驟。我建議大家在閱讀的時候，先不急著核對自己或旁人是哪一種，單純順著作者的陳述，慢慢體驗彷若治療的歷程；每個步驟閱讀起來都很清晰且實用，讓人有機會邁向如實接納與真誠原諒。

圖為《教我如何原諒你》書封，心靈工坊提供 當然，並非看完書以後，人人就都能懂得如何原諒了。我們需要也有必要明白，在這段困頓的歷程中，是什麼讓自己如此難以下抉擇，是什麼讓我們受苦，又是什麼讓我們無法得到真正的內心平靜。特別值得一提的是，本書不只記載happy ending 的案例，也有許多在原諒的道路中無法繼續走下去的人們。我們必須承認，不少人在經歷創傷之後，需要透過不原諒來讓自己有力氣活下來。生命中所有改變都需要勇氣，改變也意味著可能必須犧牲一些一直緊握不放的事。

（本文出自《教我如何原諒你》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）