給憂鬱症患者：情緒「急性期」內 別逼自己趕快好起來

別逼自己要趕快好起來

對憂鬱症患者而言，我們努力地想讓自己好起來；我們想要當個「正常人」，趕緊回到生活的軌道上。

無論是憂鬱情緒，或是憂鬱症，我們經常會希望自己能夠趕緊擺脫。在情緒裡受苦的我們，都會有這樣的念頭。然而，在我自己走過的經驗裡，我發現「等待」是個重要的學習，不再那麼急於想好起來，而是感受自己的狀況，漸漸地在養傷中康復。

情緒不會挑選時間。任何時期，我們都可能處在憂鬱的情緒當中。或許是在學期間，或許是寒暑假，或許是生日，或許是過年，而在不同的時間中，我們都會有自己需要兼顧的事，有的人需要打工，有的人需要寫報告。

當憂鬱來襲，如何面對生活？

當憂鬱情緒來襲時，我們該如何面對自己的生活呢？我自己深切地體會過，當我內心黯淡不已時，我仍需要鼓起精神，為家教學生上課，做好每周志工該負責的事，準備學校的課業與考試，還有參加一些已經約好的活動或飯局。

該如何取捨？成為當下很艱難的抉擇。一方面，會覺得情緒不是這麼重要，而且為了自己的情緒去取消或延後別的事，不知道會不會太小題大作，甚至有所損失？但另一方面，實際在做事的時候，卻發現很難專注或好像要假裝自己很好，內心很不好受。

在面臨這樣的抉擇時，我會建議，照著你的感受走。

既然你會有前面敘述的掙扎，想必你跟我一樣，其實很看重自己的課業或工作。或許一時半刻，我們還無法說放手就放手，我們還是會擔心自己的進度落後或讓別人失望。因此，如果你覺得有些重要的事情，你自己還是可以應付，那麼去做也無妨。但有些不是太過急迫或重要的事，我覺得推遲一下比較好，為自己爭取更多休息、放鬆的時間。

憂鬱情緒與憂鬱症都需要「時間」

隨著社會對於憂鬱症有更多的認識，我們開始知道，不要跟憂鬱症的人說「你要加油」、「別想太多」或「看開一點」等等的話，因為我們知道任何外界的正向思考，只會造成憂鬱症患者的負擔，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

但對於憂鬱症患者而言，我們也經常努力地想讓自己好起來、振作起來。或許我們內心的能量還不夠充沛，但我們也不希望自己總是看起來如此糜爛，我們想要當個「正常人」，趕緊回到生活的軌道上。

在這過程中，不知不覺，我們會對於「時間」很要求，或許是因為處在低落裡，時間過得特別慢，而如果還使用社群軟體，一直關注大家在做些什麼事，更會加深自己想要趕快好起來，趕快再變回那個忙碌，卻有能力的自己。

但，憂鬱情緒與憂鬱症都需要「時間」。需要時間去看好笑的影片，需要時間去找人大哭一場，需要時間去買自己想吃喝的食物，需要時間就躺在床上，什麼事也不做。不管每個人是如何度過情緒，我們都需要這份時間。

我們不會斷了一隻腳，還說要趕快回去上班

在這段時間裡，我們必須理解自己正在情緒的「急性期」裡。

你可以想像假如今天某人遭遇一場意外，遍體鱗傷地被送到急診室，他會需要時間做緊急的處置。從檢傷分類開始，醫師問診與處置，看是否需要住院，以及後續的照料。我們總不會斷了一隻腳，還說要趕快回去上班。

然而，今天憂鬱症的嚴重程度之所以會被疏忽，是因為我們好像還有能力去做事情。儘管我們的專注力已經明顯下降。面對眼前的電腦，打不出半個字，或是我們內心有波濤洶湧的情緒竄出，心情難過到根本食不下嚥。

在我自己的經驗裡，心理疾病如同生理疾病一樣，都需要先度過一段急性期，才會有後續的療養與康復。而在急性期當中，情緒經常像是裝太多而滿溢出來的水，當你愈用力去壓抑它，反而只會滿出來更多，讓自己更難受。

圖為《憂鬱世代》書封，寶瓶文化提供 情緒同時也是一種提醒，提醒我們平常已經過於緊繃，這時我們需要的是好好地休息。每個人獲得的休息方式不一樣，但吃飽、穿暖與睡足，絕對是我們都可以身體力行的。

【作者簡介】

莊明翰，2000年生，就讀國立政治大學教育學系。大一時，罹患輕度憂鬱症，在原生家庭、性別認同、人際關係的種種議題夾擊下，開啟了自我覺察的旅程。同時，投入心理學與神經科學的學習，期許能以更同理與慈柔的眼光，看待自己與他人的各類苦難。

（本文出自《憂鬱世代》，寶瓶文化提供，未經同意禁止轉載。）