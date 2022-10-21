一整天下來，有多少人跟你說話或互動？人與人的連結攸關長壽與否

人際關係與健康息息相關

楊百翰大學〈Brigham Young University〉的茱莉安．霍特－隆斯達〈Julianne Holt-Lunstad〉透過研究來挑戰這個問題。她檢視上萬人生活中的每一件事，從飲食與吸菸習慣，到婚姻狀態與運動，試著釐清導致人們長壽的因子。在進行為期七年的追蹤研究後，她終於獲得答案，而且答案還出人意料。

研究發現，雖然「空氣清新」對壽命略有正向影響，但沒有「接種流感疫苗」和「運動」那麼重要，也沒有像「戒酒」或「戒菸」那麼重要。最讓研究人員感到意外的是：最顯著的長壽預測因子是「人際關係」，其次是「親密關係」。

「親密關係」的重要性很容易理解，畢竟誰不希望遇上麻煩時，身邊有可以仰賴的人、可以傾訴的人；手頭拮据時，身邊有可以借錢給我們應急的人；不得不加班時，身邊有可以幫忙接小孩的人呢？每當我們需要幫忙時，身邊那些互動密切的親朋好友，總能即時提供我們各式各樣的支持與協助。

真正讓人感到訝異的是，最重要的長壽預測因子竟然是一般性的「人際關係」，也就是研究人員所謂的「社會融入」〈social integration，指一整天下來，有多少人跟你說話或互動〉。

這些互動者未必都是與你關係密切的親朋好友，也可能是生活中的交涉對象，例如你在乾洗店、職場或瑜伽課堂上遇到的人。霍特─隆斯達的研究顯示，如果你希望能夠活得更長、享有更美好的人生，你所能做關鍵決定，就是讓身邊圍繞著各式各樣的人們，並與他們發展深淺不一的關係。

照這樣看來，對我們的健康最有幫助的做法，或許是立刻上網取消訂閱Amazon Prime服務，親自走進住家附近的在地商店，與收銀機前的人面對面，購買我們所需要的東西。

網路下單兩日快速到貨服務乍看之下的確省時省力，但貪圖便利的結果，卻可能反而減少我們的壽命。長期來看，缺少真實生活中的人際互動與連結，會使我們的健康、生產力和幸福感蒙受許多負面影響。

與人建立連結是人類的本能

在當今社會中，我們正面臨前所未見的孤單與隔絕。不過，先別感到絕望，這裡有個好消息！前面談到的每一個問題，從長壽與專注，到生產力與心理錯位，全都能靠擁有親密關係與不定期聯繫而加以解決或大幅改善。

與人建立連結是人類的本能之一，無論你是生性害羞，或是偶爾會在社交場合感到不自在，每個人都具備這項能力，否則人類這個物種無法綿延至今。也就是說，我們都有建立人際連結的驚人潛力，完全不需要花大錢或學習什麼特殊技能，就能靠自己有效提升自己及他人的生活品質。

這種可貴的人類本能，將我們帶到你的面前。如你在第一章中所見，如果能夠將人們凝聚在一起、成為一個社群的核心，可以為你所關心的事物帶來巨大的影響。

然而，創建社群不僅僅是為了你自己。在現代社會中，人們比過去任何時代更迫切需要建立人際連結。

圖為《影響力法則》書封，天下文化提供 或許這聽起來有點老套，但這個觀點已經受到許多研究的支持。你想建立連結的對象，很可能正好也需要與人建立連結，只是有時他們甚至沒有意識到這一點。擁有成功、名氣、財富或社會地位，依然無法免除一個人在建立有意義關係上的人性需求。如果我們出生在地中海的小島上，能夠感受到與他人之間的深刻連結；在現代社會中獲得的各種便利，卻可能使我們變得更加孤立。

（本文出自《影響力法則》，天下文化提供，未經同意禁止轉載。）