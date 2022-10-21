快訊

女王與她的相機：用鏡頭捕捉的英國皇家人生

竹聯幫蘭堂大老告別式 英系黃承國列治喪名譽副主委

獨／教育部點頭了 聘陳文章任台大校長 明年元月上任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每天花大量時間滑手機？也許你已掉進「社群比較」的黑洞

愛心理／ 文・劉乙欣 諮商心理師
不管什麼時候都在滑手機？許多人發現，自己不知不覺耗費了大量的時間，卻在關上手機後，沒有休息到的感覺，反而陷入空虛。聯合報記者胡經周／攝影
不管什麼時候都在滑手機？許多人發現，自己不知不覺耗費了大量的時間，卻在關上手機後，沒有休息到的感覺，反而陷入空虛。聯合報記者胡經周／攝影

不論是在捷運、公車等通勤場域，還是日常的大街、餐廳裡，隨處可見周遭的人群低頭滑手機。隨著手機裝載的功能、型態越趨多樣化，也提高了生活的便利性，更讓人們離不開手機和網路的使用。其中，包含很大一部份的人際交流型式，也移轉到了更廣闊的網路世界，然而，頻繁使用社群媒體，許多人也發現，自己不知不覺耗費了大量的時間，卻在關上手機後，沒有休息到的感覺，反而陷入無力感、空虛感，甚至焦躁感和沮喪感也油然而生。

每當使用社群網路前後，你也會有以下的焦慮嗎？

1. 花大量時間在滑手機

2. 覺得自己吸收許多沒必要的資訊

3. 關注他人動態既羨慕又心煩

4. 想發個動態卻不知不覺浪費很多時間

5. 忍不住一直檢視按讚或追蹤人數

以上的幾個特徵，顯現了人們在使用社群媒體時，可能產生的各種人際顧慮與複雜情緒，雖然在這個科技主宰的世代，許多人因生活所需，得花大量時間在社群媒體，例如，因工作行銷需要經營粉專，關注粉絲的增長；有些人則是為維繫基本的人際社交管道，需要思考如何發文或回應留言等。因此，我們對社群媒體的仰賴，無可厚非，只是關鍵在於，我們如何能在使用過程中，掌握好資訊對情緒的影響？又該如何判斷自己是否陷入「社群比較」的黑洞呢？

在回應上述的問題前，我們可以先檢視大量的網路資訊是否帶給自己失衡的情緒影響，你可以試著問問自己：「當每次花了較多的時間滑完手機，通常心情是愉悅的？還是悶悶不樂或煩躁的？」

有時，你也覺得自己實在稱不上網路成癮，但卻仍是忍不住拿起手機、開啟螢幕，任由鋪天蓋地的資訊淹沒自己。

也許，這是因爲掉入了社群比較的黑洞裡，當內在自我的地基越不穩固，就越需要透過「比較」，來確立自己的定位、評判自己的優劣。

若陷入無止境的「社群比較」，會讓我們產生源源不絕的挫折感、沮喪感，甚至日漸萌生「比不上他人」的焦慮感。

那麼，該如何擺脫社群自卑呢？可以先試試以下三個步驟：

觀察自己的情緒起伏

哪些特定的資訊讓你感到焦躁、卻又忍不住關注？藉此認識自己「比較」的主題為何？

穩固內在自我的地基

與信任的親友或專業心理師討論，找到內在的核心焦慮、以及現實中想逃避的是什麼？

建立資訊篩選的方法

獲得新的角度看待自身的社群焦慮，學習區辨現實生活與網路世界的異同，為自己渴望的生活模式負起責任。

親愛的，在人生路上，總有太多等著我們去追求的渴望，不只是做自己想要的，有時還須顧慮他人的期待與社會賦予的標準，為了克服內心對不足或自卑的害怕，往往在茫然中陷入了無限的社群比較。其實，我們能做的，並非只是埋頭追趕著別人理想中的完美樣貌，反之，是將眼光移回自己身上，透過探索更多不同面向的自己，來學習如何更欣賞、愛護自己。

（本文出自愛心理》，未經同意禁止轉載。）

手機

相關新聞

給憂鬱症患者：情緒「急性期」內 別逼自己趕快好起來

你可以想像假如今天某人遭遇一場意外，遍體鱗傷地被送到急診室，他會需要時間做緊急的處置。從檢傷分類開始，醫師問診與處置，看是否需要住院，以及後續的照料。我們總不會斷了一隻腳，還說要趕快回去上班。

一整天下來，有多少人跟你說話或互動？人與人的連結攸關長壽與否

真正讓人感到訝異的是，最重要的長壽預測因子竟然是一般性的「人際關係」，也就是研究人員所謂的「社會融入」〈social integration，指一整天下來，有多少人跟你說話或互動〉。

那些待在父母身邊照顧的孝子女 有時是最不受寵的

越被放在心上的孩子，不用付出就能獲得關愛、認可與資源，跟手足吵架的時候容易受到袒護，跟父母吵架時容易被讓步，這些相處的習性，也穩固他的人格特質，讓他形塑一種別人總要為他想，以自己的心情和需求為最重要的考量，而照顧與回饋父母，往往不是他們的第一要務。

習慣說「不要」成有毒詞彙？日常6句話瞬間惹怒別人

這三句話，每句都帶有負面意味。第一句話裡的「但是」一竿子打翻前面講的一切。第二個句子則是在告訴別人他應該要有什麼感受。第三個句子打斷對方說話。三句都是我們在生活中經常說的，但想藉由它們來說服別人，根本不可能。

一人一輩子平均守著13種秘密類型曝光 外遇念頭列排行榜之首

擁有外遇念頭的祕密比較常見（50％），超過了精神出軌（34％）或實質出軌（21％）。主要是因為不論是否守密，曾產生外遇念頭（65％）的人都超過了後兩者（分別為48％與31％）。此外，在這些經驗中，外遇念頭更常被守密（77％），超過了精神出軌（71％）與實質出軌（68％）。

真的有在好好聽我說話嗎？十級傾聽術 拆解對方在想什麼

如你所見，傾聽有著許許多多不同的面向。但這並不代表我們每次都得追求傾聽的第十層級，而是應該視對象、視情況決定哪個層級適當，然後隨之調整你的傾聽強度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。