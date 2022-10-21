每天花大量時間滑手機？也許你已掉進「社群比較」的黑洞

不論是在捷運、公車等通勤場域，還是日常的大街、餐廳裡，隨處可見周遭的人群低頭滑手機。隨著手機裝載的功能、型態越趨多樣化，也提高了生活的便利性，更讓人們離不開手機和網路的使用。其中，包含很大一部份的人際交流型式，也移轉到了更廣闊的網路世界，然而，頻繁使用社群媒體，許多人也發現，自己不知不覺耗費了大量的時間，卻在關上手機後，沒有休息到的感覺，反而陷入無力感、空虛感，甚至焦躁感和沮喪感也油然而生。

每當使用社群網路前後，你也會有以下的焦慮嗎？

1. 花大量時間在滑手機

2. 覺得自己吸收許多沒必要的資訊

3. 關注他人動態既羨慕又心煩

4. 想發個動態卻不知不覺浪費很多時間

5. 忍不住一直檢視按讚或追蹤人數

以上的幾個特徵，顯現了人們在使用社群媒體時，可能產生的各種人際顧慮與複雜情緒，雖然在這個科技主宰的世代，許多人因生活所需，得花大量時間在社群媒體，例如，因工作行銷需要經營粉專，關注粉絲的增長；有些人則是為維繫基本的人際社交管道，需要思考如何發文或回應留言等。因此，我們對社群媒體的仰賴，無可厚非，只是關鍵在於，我們如何能在使用過程中，掌握好資訊對情緒的影響？又該如何判斷自己是否陷入「社群比較」的黑洞呢？

在回應上述的問題前，我們可以先檢視大量的網路資訊是否帶給自己失衡的情緒影響，你可以試著問問自己：「當每次花了較多的時間滑完手機，通常心情是愉悅的？還是悶悶不樂或煩躁的？」

有時，你也覺得自己實在稱不上網路成癮，但卻仍是忍不住拿起手機、開啟螢幕，任由鋪天蓋地的資訊淹沒自己。

也許，這是因爲掉入了社群比較的黑洞裡，當內在自我的地基越不穩固，就越需要透過「比較」，來確立自己的定位、評判自己的優劣。

若陷入無止境的「社群比較」，會讓我們產生源源不絕的挫折感、沮喪感，甚至日漸萌生「比不上他人」的焦慮感。

那麼，該如何擺脫社群自卑呢？可以先試試以下三個步驟：

觀察自己的情緒起伏

哪些特定的資訊讓你感到焦躁、卻又忍不住關注？藉此認識自己「比較」的主題為何？

穩固內在自我的地基

與信任的親友或專業心理師討論，找到內在的核心焦慮、以及現實中想逃避的是什麼？

建立資訊篩選的方法

獲得新的角度看待自身的社群焦慮，學習區辨現實生活與網路世界的異同，為自己渴望的生活模式負起責任。

親愛的，在人生路上，總有太多等著我們去追求的渴望，不只是做自己想要的，有時還須顧慮他人的期待與社會賦予的標準，為了克服內心對不足或自卑的害怕，往往在茫然中陷入了無限的社群比較。其實，我們能做的，並非只是埋頭追趕著別人理想中的完美樣貌，反之，是將眼光移回自己身上，透過探索更多不同面向的自己，來學習如何更欣賞、愛護自己。

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