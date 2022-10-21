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那些待在父母身邊照顧的孝子女 有時是最不受寵的

愛心理／ 文・吳姵瑩 諮商心理師
有時候孝子女的拚命付出，是想躲避童年被忽略的寂寞感，如果能夠往回看那個悲傷的自己，也許你會開始放過那個不斷給出照顧的自己。圖／本報資料照片
有時候孝子女的拚命付出，是想躲避童年被忽略的寂寞感，如果能夠往回看那個悲傷的自己，也許你會開始放過那個不斷給出照顧的自己。圖／本報資料照片

一個家庭的資源有限，通常父母心中總會有傾注資源栽培的孩子，也容易有就算被耽誤也沒關係的孩子，而很多陪在父母身邊的孩子總是不理解的是，那些從小父母想辦法送他讀最好的學校，用最好的東西，出國唸書的手足，為什麼對父母最不上心？

越被放在心上的孩子，不用付出就能獲得關愛、認可與資源，跟手足吵架的時候容易受到袒護，跟父母吵架時容易被讓步，這些相處的習性，也穩固他的人格特質，讓他形塑一種別人總要為他想，以自己的心情和需求為最重要的考量，而照顧與回饋父母，往往不是他們的第一要務。

許多長期照顧父母的孩子也常有一種無奈，對父母的付出與在乎，總不敵受寵子女偶爾一通電話，無所不在的偏愛，總是喚醒孝子女心中的痛楚，童年那份忽視的傷痕隱隱作痛時，可能孝子女開始跟父母吵架，也可能孝子女對父母更加孝順，他們竭盡所能的付出，有時就為了父母眼眸裡能夠真正看見他們的「愛與認同」。

小美有個青少年時期就生病的姊姊，因為生病佔據父母大部分的心力，也剝奪小美獲得一個孩子該有的正常關愛量，小美感覺自己長期生活在既孤獨又吵雜的房子裡，孤獨是因為沒有人真正理解小美，吵雜是姊姊一旦不舒服，父母就容易擔憂、爭吵或必須安撫姊姊，影響小美的課業和睡眠。

自小她的天空籠罩著生病的姊姊，忙碌奔波的父母，還有也希望被照顧的父母，他看在眼裡一邊難過，一邊更覺得自己有義務照顧父母，而小美也因此逐漸失去自己，有時候孝子女的夢想很簡單，就是父母要能快樂，但這樣的父母卻很難真正安享清福。

親子的牽絆是一輩子的，當有時候你感受到牽絆的痛苦，卻有一種不得不的壓迫感時，也許你可以退一步重新看看自己，有時候孝子女的拚命付出，為的是躲避童年被忽略的寂寞感，如果你能夠往回看看那個悲傷的自己，也許你會開始放過那個不斷給出照顧的自己。

（本文出自愛心理》，未經同意禁止轉載。）

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