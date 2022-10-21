一人一輩子平均守著13種秘密類型曝光 外遇念頭列排行榜之首

研究顯示，不論在任何時間點，每個人平均都有13個祕密。儘管祕密如此稀鬆平常，但它對心理健康可能是個負擔：越常心繫祕密的人，越容易覺得日子不安穩。這並非因為我們「藏得很辛苦」，而是「想得很辛苦」；沒錯，光是想到自己有不可告人之事，就足以令人備感壓力、覺得自己不夠真誠──但事情未必如此，也大可不必如此。

麥可．史萊平恩（Michael Slepian）為哥倫比亞大學商學院領導與倫理研究中心副教授，祕密心理學的研究先驅。研究有關祕密的心理學長達10年以上，研究內容包含祕密如何影響信任和動機、保守祕密的後果、祕密如何改變我們的行為、判斷和行動，並撰寫過50多篇關於祕密的文章及《守密》一書。

在超過五萬名研究參與者提供的回答中，最常見的祕密包括謊言（69％）、渴望愛情（61％）、性（58％）與財務（58％）。

此外，約有一半參與者表示自己有家庭祕密、不為人知的野心，或隱密的「外遇念頭」（定義為正與人交往時，仍想與其他人交往）。前總統卡特曾在競選總統時語驚全國，他在接受《花花公子》雜誌訪問時，承認這個祕密：「我曾經懷著欲望看過許多女人。我在心裡出軌了許多次。」

當然，必須要先有這些經驗，否則無法守密，因此我們不僅要看有多少比例的人們擁有這些祕密（擁有特定祕密的人數除以總調查人數，參見圖一），也要檢視有多少比例的人會守密。

例如，三六％的參與者表示自己有在職場或學校作弊的祕密。但這些人之中，大多數會至少對某些人守密（69％）。

擁有外遇念頭的祕密比較常見（50％），超過了精神出軌（34％）或實質出軌（21％）。主要是因為不論是否守密，曾產生外遇念頭（65％）的人都超過了後兩者（分別為48％與31％）。此外，在這些經驗中，外遇念頭更常被守密（77％），超過了精神出軌（71％）與實質出軌（68％）。

最不常見的守密對象包括性取向（12％）、懷孕（12％）、求婚（10％）與墮胎（9％）。與清單上的其他祕密比較，目前在我的樣本中，對這些事情守密的人數最少。

墮胎是清單上最少見的經驗：在我的資料中，只有一七％的女性表示自己曾經墮胎，符合全美平均值；但在這項經驗中，至少對某些人守密的比例卻是最高的（72％）。

懷孕或計畫好的求婚也是較少見的祕密，不過理由不一樣。這些祕密（連同其他的驚喜經驗）是有期限的，所以在特定時間擁有這些祕密的人較少。

所有的祕密都含有意圖，但不一定適用於所有情況或個人。有些祕密完全只有自己知道，有些則至少與一人分享。因此，你可以有很多祕密，但完全守密的卻很少。平均來說，我發現人們同時有五個絕不告訴任何人的祕密（完全的祕密），有八個至少與一人談過、但不讓其他人知道的祕密（揭露的祕密）。這就是平均共十三個祕密的來由。

有些祕密比其他的更常傾吐。例如，表示有可能對財務細節守密的人之中，53％會守密，但也會向某些人吐露；有24％不會告訴任何人（其餘的人則不守密）。把這些數字與「外遇念頭」相比較，對伴侶以外的人產生愛情或性愛念頭時，只有28％會對他人傾吐，49％則不會告訴任何人。對其他人傾訴通常有益處，但不一定總是如此。

被問到「你的祕密是什麼？」時，那也許會是你所能想像得到最尷尬的經驗，但這種經驗究竟有多常見？我從來沒直接問過我的朋友，甚至是好朋友，他們是否曾欺騙伴侶、墮過胎，或童年時曾經受虐之類的問題。不論在現實生活或心理學相關實驗裡，迴避關於祕密的問題，都不如我們所擔心的那樣常見。事實上，這些情況只呈現了守密經驗的一小部分。

那麼，祕密究竟是什麼？祕密不是實質的事物，你無法放在顯微鏡下，腦部也沒有存放祕密的區域。隱藏資訊是守密的一個動作，但這個動作本身不是祕密。用隱藏祕密的動作來界定守密的問題在於，我們不常需要隱藏祕密，隱藏祕密也不一定很困難。許多祕密不需要靠謊言來維護。因此，我們必須界定守密是一種意圖，而不是我們的行為：我意圖不讓人知道此事。

當我們認知到「躲避問題」與「忍住不說」只是守密的一小部分時，對於祕密的更廣泛了解──以及祕密對生活的影響──就可以進入我們的討論。

我們守著的祕密

花點時間想想以下的經驗，問問自己是否有類似的經歷？如果有，那算是祕密嗎？就算你曾跟其他人談過，如果你仍想隱瞞某些人，那麼它依然算是祕密。

‧傷害另一個人（情感或肉體上）。

‧使用非法藥物或濫用合法藥物（例如酒、止痛藥）。

‧習慣或成癮行為（不涉及毒品）。

‧偷竊（任何未經許可的占有）。

‧違法行為（吸毒或偷竊除外）。

‧自殘。

‧墮胎。

‧創傷經驗（以上這些除外）。

‧說謊。

‧違背他人的信任（說謊除外）。

‧渴望愛情（單身時）。

‧對愛情不滿（交往時不快樂）。

‧外遇念頭（與人交往時，想與其他人交往）。

‧精神出軌（與其他人有不恰當的情感連結，並從事性愛以外的親密行為）。

‧實質出軌。

‧交往的對象對其伴侶不忠。

‧對社交不滿（對某位朋友不滿意，或對目前的社交生活不滿意）。

‧對身體不滿意（不喜歡自己的外表或身體）。

‧受心理問題所擾。

‧在職場或學校的不當行為（或說謊以求錄用、被接納）。

‧在職場或學校表現不佳。

‧對職業或職場不滿（對自己在職場或學校的情況不滿）。

‧計畫好的求婚。

‧計畫好的驚喜（求婚除外）。

‧隱瞞的嗜好或擁有物。

‧目前（或過去）隱瞞的交往對象。

‧家庭祕密。

‧懷孕。

‧性取向或性別認同。

‧性活動（性取向除外）。

‧無性生活。

‧隱瞞某種偏好（或無偏好）。

‧隱瞞信念（如政治、宗教、對群體的看法、偏見）。

‧財務（如開銷、擁有的資金）。

‧野心、計畫或目標。

‧異常或反規範行為（上述除外）。

‧隱瞞特定的故事（上述除外）。

這是人們的常見祕密分類──共三十八項。這些分類是來自於我對兩千位美國居民的問卷調查，裡頭只有一個問題：你目前正持守的一項祕密是什麼？

我們在設計清單時，列入了參與者所關切的某些區別。例如，對守密的人而言，所謂的精神出軌與實質出軌之間的差異顯然很重要，所以在清單上做出了區分。同樣的，使用非法藥物本來會與其他違法活動歸於一類，但參與者告訴我們，重點在於使用藥物，合法與否並不重要。偷竊被我們定義為未經許可的占有，通常自成一類：也許你小時候偷過東西，或你「借用」了，而且知道自己不會歸還（我在這裡承認自己兩者皆有，曾拿了我弟弟的萬聖節糖果與一位朋友的襪子）。

這些祕密有許多是關於情感關係與性愛，而我們也將一再看到這個主題。有一些是關於我們的野心、事業、財務，還有一些是我們的羞愧與難堪。

我與同事在研究中使用這份清單時，會舉例說明什麼是「違背他人的信任」（偷窺他人、未經許可透露他人訊息、毀損他人財物而不告知）。同樣的，關於「渴望愛情」，我們也會舉出例子，好讓參與者了解我們的想法（愛慕某人、愛上某人、想與某人交往）。

圖為《守密》書封，究竟出版社提供 在心理問題方面，我們舉了一些例子（恐懼、焦慮、憂鬱、心理失調、飲食失調），而我們也提供了性活動的說明範例：色情影片、自慰、幻想、怪癖等等──用「等等」來涵括人們各種祕而不宣的性癖。

我與身處美國和全球超過五萬名的研究參與者分享這份清單。平均起來，他們表示曾經驗過三十八項中的二十一項，其中有13項會守密。97%的參與者說，他們目前至少擁有清單上的一項祕密──這些數字主要反映出美國參與者的情況。

（本文出自《守密》，究竟出版社提供，未經同意禁止轉載。）