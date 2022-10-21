真的有在好好聽我說話嗎？十級傾聽術 拆解對方在想什麼

總想自己發言的傾聽六層級

總想自己發言的人，在聽人說話的時候，重點並不是想理解對方，而是想自己說話。最低層級是假裝：你說話時他看著你，但他腦裡想的只是他想講的東西。他的假裝有時是故意的(因為他覺得你不重要)，有時不是故意的(因為他腦中充滿了他的想法)。但他也不敢承認自己心不在焉。多數情況下，這個層級的傾聽者僅在等你換氣，好讓他趁隙拋出他想講的話。你之前說的東西他一點興趣也沒有。他只是想聽他自己說話，不是聽你說話。

第二層級是縮減型傾聽。你話才說到一半，對方就打斷你，因為他認為已經理解你了，或者他完全不想給你機會說明。當然這樣對他而言就會有極高的風險，因為雖然他覺得已經清楚你想說什麼，但你還沒說到的內容可能才最為關鍵。

第三層級是選擇型傾聽：你的對話夥伴選擇只聽一部分內容，只注意你的特定關鍵字，並藉由這些關鍵字來拼湊你整段話的全意。這就像在閱讀時跳過某些段落：想盡可能用最少的精力了解書的內容，卻忽略了重要細節，只懂皮毛。

第四層級是戰勝型傾聽。對方聽你說話，只是為了駁倒你的論點。他將對話視為一場競技，想把故事說得更好，以便贏過你。他會緊咬你話語裡再小不過的矛盾，強調你有嚴重的思考錯誤。他覺得自己佔上風，無視你的某部分論點也許其實正確。

第五層級是利己型傾聽。對方傾聽時，是在覬覦能從對話裡獲取個人利益，可能是資訊、技巧或策略。他假裝對你的故事感興趣，但這也是種策略，動機是建立你對他的好感。他能從你身上榨取多少資訊就榨取多少。很顯然，對他而言，謀一己之私才是傾聽的重點。

總想自己發言的第六個、同時也是最後一個傾聽層級，是協助型傾聽。在傾聽過程中他會給你建議，好讓他感覺自己很專業。就算你沒問，他還是給你建議，或沒聽你把話說完，就倉促說出「完全理解你的感受」，並迅速做出結論。若這樣的話，你就知道他是協助型傾聽，或者可以說是「偽利他型傾聽」。就像前述幾個層級一樣，此層級的重點也是自己發言，而非真心理解他人。

真心想理解的傾聽四層級

直到傾聽的第七層級，對方才是真正嘗試理解你，不是想發表自己的意見。第七層級名為專注型傾聽，全心全意地聆聽別人說話，不錯過一字一句。

什麼樣的傾聽可能比專注地傾聽還好呢？答案是傾聽的第八層級，也就是積極型傾聽。「積極」一方面意指好的傾聽者透過提出聰明的問題來得到資訊。以求讓他能完整理解整段話。因為你也許講了很多，但可能忘了關鍵細節，而積極的傾聽者會透過提出適當的問題來得知這些細節(潔白說話術的第三支柱就是在教你如何聰明提)。

另一方面，「積極」一詞也意指，傾聽者不僅仔細聽你說了什麼，還聽到了你真正的意思，以及其對你的意義。因為我們很常說了這件事，但其實指的又是另一件事。假設你跟你最好的朋友說，你的加薪提案又再次被否決了。表面上你講的是你的薪水沒漲。但你真正的意思其實是，你公司不珍惜你的付出，讓你承受不公平的待遇。積極的傾聽者會花心思去理解你話語表面下波濤洶湧的情感。

然而若能有同理心地傾聽，就又進入下一個境界了。你一定知道事情通常會分事實層面和關係層面。到目前為止我們都處於事實層面。而有同理心地傾聽的重點除了理解對方，另外還要理解對方的感受，並作出適當反應。若能說出對方未說出口的情緒，說對方說話時，也專心觀察他的肢體語言與聲音，就算成功做到有同理心的傾聽。

當你在講你加薪失敗時，有同理心的傾聽者會仔細注意你的語調和身體姿勢，藉此得知你是不是覺得憤怒、無助或者只是難過，並且感同深受地針對你的情緒狀態作出適當反應。

傾聽的第十個，也就是最後一個層級，是協助型傾聽。顧名思義，協助型傾聽重點在於，除了理解和感受以外，還要幫助他人，所以也可稱為利他型傾聽。幫助一方面可以是心理上的，例如陪在對方身邊，絕望時不丟下他一個人。但協助型傾聽也可以提供實質的幫助。

圖為《德國式邏輯陳述法》書封，遠流出版提供 譬如當你因為沒成功加薪很難過時，協助型傾聽者會幫你蒐集點子，看看下次可以怎麼跟公司談比較好，同時也會推薦你一些可以幫助你下次成功加薪的技巧或專家。

如你所見，傾聽有著許許多多不同的面向。但這並不代表我們每次都得追求傾聽的第十層級，而是應該視對象、視情況決定哪個層級適當，然後隨之調整你的傾聽強度。

（本文出自《德國式邏輯陳述法》，遠流出版提供，未經同意禁止轉載。）