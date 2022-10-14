靠這一招清空臉書廣告 她的臉書介面變乾淨了

清除臉書介面，不被雜訊干擾

唐鳳還有一個節省時間的方式，那就是使用臉書的方式。

唐鳳也使用臉書，但是登入她臉書的首頁會發現，她的臉書介面非常乾淨，旁邊完全沒有任何廣告在上面，和一般人的臉書首頁介面，充斥著各種廣告，完全不一樣。她是怎麼做到的？

身為自由軟體設計師，這對她來說再簡單不過，她在自己的瀏覽器上開了一個外掛，用FBfeederadicator軟體，清除FB的介面，將FB的牆面都拿掉，並換成一句勵志格言。這個動作也是為了要拿回生活的主動權，讓FB完全沒辦法搜集到她的資料與軌跡，既不會被演算法綁架，也沒辦法利用廣告操弄她的情緒。

大家都知道網路上，「凡走過必留下痕跡」，我們滑臉書時，通常會不斷有推薦影片與廣告干擾我們，吸引我們將注意力停留在上面愈久愈好。但對唐鳳來說，這並不必然成立。例如，今天她想關注一件事，打入關鍵字後，進入到那個關鍵字的專門頁面後，就是一對一的關係，並不會因為她打了這個關鍵字，就因此在臉書介面上冒出一堆推薦廣告，吸引她的注意力。

唐鳳很清楚，臉書之所以不斷推薦廣告與影片吸引使用者注意力，背後原因是因為它養了一個專門針對使用者的人工智慧機器人，使用者在臉書上捲動頁面時，包括在哪一個頁面停留多久、是否點閱進去，都會成為餵養它的環境，讓它愈來愈了解你，並不斷拋出讓你感興趣的東西，當注意力不斷被冒出來的新東西給攫獲時，就會導致現代人不容易專心做一件事。

現今社群網站幾乎是大家生活的一部分，工作時也會經常滑一下手機，看看社群網站的動態消息，而且大部分人的手機都裝了至少一個以上的社群媒體，導致大家才剛點閱進去一個頁面，都處於沒看完內容的狀態，就開始好奇另一個社群媒體是否又有新的東西進來，或是在另一處討論是否有新的進度，結果使得我們無法專注工作，陷入注意力缺失的狀態。

圖為《唐鳳的破框思考力》書封，天下文化提供 唐鳳曾經引用阿德勒（Alfred Adler）的一句名言：「除非你運用紀律，讓你的心靈自由，不然無法達到真實的自由（True freedom is impossible without a mind made free by discipline.）」這也是唐鳳認為，與其被時間追著跑，不如主動掌控自己工作與生活節奏，生活才有餘裕，才會更快樂。

（本文出自《唐鳳的破框思考力》，天下文化提供，未經同意禁止轉載。）