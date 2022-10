靠這一招清空臉書廣告 她的臉書介面變乾淨了

清除臉書介面,不被雜訊干擾

唐鳳還有一個節省時間的方式,那就是使用臉書的方式。

唐鳳也使用臉書,但是登入她臉書的首頁會發現,她的臉書介面非常乾淨,旁邊完全沒有任何廣告在上面,和一般人的臉書首頁介面,充斥著各種廣告,完全不一樣。她是怎麼做到的?

身為自由軟體設計師,這對她來說再簡單不過,她在自己的瀏覽器上開了一個外掛,用FBfeederadicator軟體,清除FB的介面,將FB的牆面都拿掉,並換成一句勵志格言。這個動作也是為了要拿回生活的主動權,讓FB完全沒辦法搜集到她的資料與軌跡,既不會被演算法綁架,也沒辦法利用廣告操弄她的情緒。

大家都知道網路上,「凡走過必留下痕跡」,我們滑臉書時,通常會不斷有推薦影片與廣告干擾我們,吸引我們將注意力停留在上面愈久愈好。但對唐鳳來說,這並不必然成立。例如,今天她想關注一件事,打入關鍵字後,進入到那個關鍵字的專門頁面後,就是一對一的關係,並不會因為她打了這個關鍵字,就因此在臉書介面上冒出一堆推薦廣告,吸引她的注意力。

唐鳳很清楚,臉書之所以不斷推薦廣告與影片吸引使用者注意力,背後原因是因為它養了一個專門針對使用者的人工智慧機器人,使用者在臉書上捲動頁面時,包括在哪一個頁面停留多久、是否點閱進去,都會成為餵養它的環境,讓它愈來愈了解你,並不斷拋出讓你感興趣的東西,當注意力不斷被冒出來的新東西給攫獲時,就會導致現代人不容易專心做一件事。

現今社群網站幾乎是大家生活的一部分,工作時也會經常滑一下手機,看看社群網站的動態消息,而且大部分人的手機都裝了至少一個以上的社群媒體,導致大家才剛點閱進去一個頁面,都處於沒看完內容的狀態,就開始好奇另一個社群媒體是否又有新的東西進來,或是在另一處討論是否有新的進度,結果使得我們無法專注工作,陷入注意力缺失的狀態。

圖為《唐鳳的破框思考力》書封,天下文化提供 唐鳳曾經引用阿德勒(Alfred Adler)的一句名言:「除非你運用紀律,讓你的心靈自由,不然無法達到真實的自由(True freedom is impossible without a mind made free by discipline.)」這也是唐鳳認為,與其被時間追著跑,不如主動掌控自己工作與生活節奏,生活才有餘裕,才會更快樂。

(本文出自《唐鳳的破框思考力》,天下文化提供,未經同意禁止轉載。)