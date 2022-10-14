快訊

士林馬籍女大生命案…檢警訂下周二解剖相驗 已安排家屬來台

教學文／解封衝日本花日幣 當地刷卡、台灣換匯有眉角

快下載！這些LINE免費貼圖「永久使用」 這2款有40種表情可用

不「滑」手機原因有玄機 唐鳳捨棄賈伯斯的「手指發明」

天下文化／ 文・唐鳳
唐鳳還有一個節省時間的方法，這是一般人習而不察的事，就是她下班後使用3C產品時，除非螢幕需要放大或縮小才用手指，否則她一定堅持用觸控筆來取代手指滑動螢幕。聯合報記者曾吉松／攝影
唐鳳還有一個節省時間的方法，這是一般人習而不察的事，就是她下班後使用3C產品時，除非螢幕需要放大或縮小才用手指，否則她一定堅持用觸控筆來取代手指滑動螢幕。聯合報記者曾吉松／攝影

用觸控筆划螢幕，避免過度使用3C產品

唐鳳還有一個節省時間的方法，這是一般人習而不察、卻非常值得深思的事，那就是她下班後使用3C產品時，除非螢幕需要放大或縮小才用手指，否則她一定堅持用觸控筆來取代手指滑動螢幕。而且即使是使用iPad，她也是通過鍵盤或ApplePencil與iPad進行互動。之所以有這些堅持是因為唐鳳有意識地避免以手指直接碰觸3C螢幕。

蘋果創辦人賈伯斯有一句名言：「我們天生就擁有最好的點指裝置，那就是我們的手指。」但為什麼唐鳳要捨棄手指，反向使用觸控筆？而觸控筆和節省時間又有什麼關係？

賈伯斯提出觸控螢幕時，大家對於隨時、隨身上網的觸碰螢幕還沒有任何體驗，但它所造成的負面效果，卻隨著頻繁使用3C產品日漸被發現。唐鳳很早就明白，如果直接以手指與觸控螢幕互動，大腦會誤以為手機是身體的一部分，手指所收到的所有刺激也會變成身體的一部分，這就會導致我們一直無意識地滑動螢幕，看到超連結就會想要按下去，看到紅色圈圈裡面有個數字也會想要按掉，不會停下來稍微想一想。

這很像打地鼠，只要看到特定螢幕上的樣式，就覺得非要用某種方式互動不可，讓大腦愈來愈分不清楚虛擬與真實的界線，結果使得我們沒有餘裕進行創造性的思考。這也是為什麼唐鳳要在裝置設備與她之間設立一個屏障，不論是觸控筆，或是聲控或鍵盤都可以，只要不是用手，就不會覺得是身體的一部分，藉此避免與觸控螢幕直接接觸，以防使用3C上癮。

圖為《唐鳳的破框思考力》書封，天下文化提供
圖為《唐鳳的破框思考力》書封，天下文化提供
也就是說，以觸控筆做為屏蔽，使用者比較能回歸理性，隨時可以抽身去做別的事，而不會不自覺地一直滑手機，浪費許多無謂的時間。至於如果已經是3C上癮者，唐鳳建議，不妨使用番茄鐘工作法，每二十五分鐘提醒自己休息一下，離開螢幕，去做別的事。

（本文出自《唐鳳的破框思考力》，天下文化提供，未經同意禁止轉載。）

唐鳳 手機

相關新聞

那些年我在建中國樂社 寫在橘色惡魔之後「最美好的一段」

橘高校來台展現的青春洋溢的演出，很多人都在討論台灣的學校要怎樣才能跟上，也提了很多的方向，結論多半圍繞在投入時間、專業指導、升學壓力和一些政治因素。這勾起了我的這段回憶，也發現這段經驗當中，時間和專業似乎都不是能夠幫助高中生創造的條件。青春熱血和奔放自由才是。

不「滑」手機原因有玄機 唐鳳捨棄賈伯斯的「手指發明」

唐鳳還有一個節省時間的方法，這是一般人習而不察的事，就是她下班後使用3C產品時，除非螢幕需要放大或縮小才用手指，否則她一定堅持用觸控筆來取代手指滑動螢幕。

為何唐鳳一天只看兩次LINE 休息時也只看EMAIL？

她會在上班前看一次LINE，下班後再看一次LINE，但是上班時，她從來不看LINE，認為無論是LINE或是WhatsApp，許多人都是還沒想清楚就開始對話，不斷地獲取彼此的注意力，而在上面花最多時間的往往是把字打完，當邊打字邊想時，又必須即時回應對方，大家都處於分心狀態，而分心狀態是無法有效率地處理好一件事。

是幽默還性侵起手式？能不能對〈可不可以放進去一下下就好〉說不可以

如若歌詞裡頭「經過你的家裡看到你晒衣服」與跟騷伎倆無異；「可不可以，放進去一下下就好」是性侵常用起手式；而「可不可以，不要讓別人知道」使被害者噤聲的霸凌，那麼這首歌究竟哪裡還有反串的餘地，又到底好笑在哪裡？

為什麼我們伴侶關係常常沒辦法好好講話？要一直吵架

當伴侶進入彼此的生活中，而當工作壓力大時，自然而然會想要靠著對方，但當彼此並沒有這種心理空間給對方時，自然會讓這關係都處於控訴「對方做得不夠」的狀態。

深信民俗方法能求到愛情？為何你相信那些卻不相信你自己

回過頭來，如果你是一個高度依賴民俗物品的人，還是要問一件事情是：「何以你這麼相信這些外在的東西，卻不相信你自己？」有時候我們使用太多魔法，或是這些外在超能的東西，它影響到還是我們的內在究竟有沒有在創造力量？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。