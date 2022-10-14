不「滑」手機原因有玄機 唐鳳捨棄賈伯斯的「手指發明」

用觸控筆划螢幕，避免過度使用3C產品

唐鳳還有一個節省時間的方法，這是一般人習而不察、卻非常值得深思的事，那就是她下班後使用3C產品時，除非螢幕需要放大或縮小才用手指，否則她一定堅持用觸控筆來取代手指滑動螢幕。而且即使是使用iPad，她也是通過鍵盤或ApplePencil與iPad進行互動。之所以有這些堅持是因為唐鳳有意識地避免以手指直接碰觸3C螢幕。

蘋果創辦人賈伯斯有一句名言：「我們天生就擁有最好的點指裝置，那就是我們的手指。」但為什麼唐鳳要捨棄手指，反向使用觸控筆？而觸控筆和節省時間又有什麼關係？

賈伯斯提出觸控螢幕時，大家對於隨時、隨身上網的觸碰螢幕還沒有任何體驗，但它所造成的負面效果，卻隨著頻繁使用3C產品日漸被發現。唐鳳很早就明白，如果直接以手指與觸控螢幕互動，大腦會誤以為手機是身體的一部分，手指所收到的所有刺激也會變成身體的一部分，這就會導致我們一直無意識地滑動螢幕，看到超連結就會想要按下去，看到紅色圈圈裡面有個數字也會想要按掉，不會停下來稍微想一想。

這很像打地鼠，只要看到特定螢幕上的樣式，就覺得非要用某種方式互動不可，讓大腦愈來愈分不清楚虛擬與真實的界線，結果使得我們沒有餘裕進行創造性的思考。這也是為什麼唐鳳要在裝置設備與她之間設立一個屏障，不論是觸控筆，或是聲控或鍵盤都可以，只要不是用手，就不會覺得是身體的一部分，藉此避免與觸控螢幕直接接觸，以防使用3C上癮。

圖為《唐鳳的破框思考力》書封，天下文化提供 也就是說，以觸控筆做為屏蔽，使用者比較能回歸理性，隨時可以抽身去做別的事，而不會不自覺地一直滑手機，浪費許多無謂的時間。至於如果已經是3C上癮者，唐鳳建議，不妨使用番茄鐘工作法，每二十五分鐘提醒自己休息一下，離開螢幕，去做別的事。

（本文出自《唐鳳的破框思考力》，天下文化提供，未經同意禁止轉載。）