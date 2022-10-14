為何唐鳳一天只看兩次LINE 休息時也只看EMAIL？

成為時間主人的番茄鐘工作法

早上做完便當後，唐鳳又是如何展開一天的工作？

首先，她會在上班前看一次LINE，下班後再看一次LINE，但是上班時，她從來不看LINE，認為無論是LINE或是WhatsApp，許多人都是還沒想清楚就開始對話，不斷地獲取彼此的注意力，而在上面花最多時間的往往是把字打完，當邊打字邊想時，又必須即時回應對方，大家都處於分心狀態，而分心狀態是無法有效率地處理好一件事。所以她一天才回兩次LINE，就是希望大家想清楚再跟她說，才不會彼此浪費時間。

開始工作後，她會使用番茄鐘工作法，將一天上班的時間分成幾個番茄鐘，事先規劃好工作進度。番茄鐘工作法是法蘭西斯科．西里洛（Francesco Cirillo）一九八七年念大學時所發明的一套方法。當時在他正準備考試，有三本書要讀，但他一直心浮氣躁，不斷分心，無法專心讀完一個章節，於是他從廚房裡拿了一個番茄形狀的料理定時器，先設定十分鐘，讓自己在這段時間內專心看書，不做其他事，沒想到很有效，幫他通過了考試。後來他也不斷實驗，最後發現設定工作二十五分鐘、休息五分鐘，是最有效率的時間管理方式，並開始傳授這套工作術，二○○六年，更出書介紹這套工作法。

法蘭西斯科．西里洛沒想到的是，這個簡單的時間管理術竟然在短短幾年內風靡全球，很多人都拿著這套方法來管理時間，《紐約時報》甚至特別介紹了這套工作法。這讓他領悟到，現代人受到各種科技工具干擾，導致大家日夜無休地接受各種訊息，以致大腦無法好好靜下心來專心做事。

番茄鐘工作法之所以受到大家的歡迎，是因為二十五分鐘的時間設定不長也不短，正好可以專心工作，在這二十五分鐘內，如果有外界的訊息進來，或是臨時想到有其他事要處理，二十五分鐘告一段落之後再處理，也不至於耽誤事情或來不及。只不過，這套風靡全球的時間管理術當時在台灣並沒有引起關注，直到二○二○年疫情蔓延，全球開始進入遠距工作時，媒體報導資深的遠距工作者唐鳳很早就善用番茄鐘工作法管理時間，番茄鐘工作法才開始受到矚目。

使用番茄鐘工作法的唐鳳會在二十五分鐘的工作區間集中精神做事，不分心看email，手機也設定在勿擾模式，當中不會跳出手機通知或來電顯示。二十五分鐘後，也就是一個番茄鐘結束時，她才會給自己五分鐘的休息時間，看一下email和回覆信件。休息五分鐘後，再繼續進行下一個番茄鐘的工作。

使用番茄鐘工作法的好處是，一個番茄鐘的時間長度不算太長，所以如果二十五分鐘內沒有回覆email，也不算失禮。畢竟使用番茄鐘工作法是為了專心做事，所以二十五分鐘內不能被打斷。但天常有不測風雲，好比突然發生地震等等，如果工作被打斷，唐鳳就會取消這一個番茄鐘的設定，將本來要做的事延到下一個番茄鐘時段去做。例如，本來今天上班預計要完成七個番茄鐘，做到第四個時被打斷了，那就把第五個番茄鐘變成第四個。

至於，休息的五分鐘唐鳳為什麼是看email，而不是看LINE？這是因為大家寫email，不會只寫第一行就送出，而是會寫完一個段落才送信。所以她每工作二十五分鐘，就會花五分鐘即時回覆email，每次看到的郵件都是來信者寫好的完整脈絡，也可以判斷兩分鐘之內是不是可以處理完。如果可以就來處理，如果處理不完，誰比她更適合處理，她就馬上把信件轉寄出去，讓那個人來處理，因此很快就可以把大部分的email回完。

圖為《唐鳳的破框思考力》書封，天下文化提供 晚上七點下班前，她會再次看過全部的email，但下班後是自己的時間，就不再看email了。這就是唐鳳的一天，她是透過主動掌握時間結構，不被時間牽著鼻子走，讓自己更有效率的完成「今日事，今日畢」的目標。

（本文出自《唐鳳的破框思考力》，天下文化提供，未經同意禁止轉載。）