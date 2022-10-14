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是幽默還性侵起手式？能不能對〈可不可以放進去一下下就好〉說不可以

是幽默還性侵起手式？能不能對〈可不可以放進去一下下就好〉說不可以

聯合新聞網／ 女人迷：最走心的女力媒體
原住民歌手巴大雄於日前推出新歌〈可不可以放進去一下下就好〉，引來大批網友朝聖。但身為女性，這首歌令我感到恐懼⋯⋯。當我們一笑置之時，是否可以更深一點討論社會現象？聯合報記者李政龍／攝影
原住民歌手巴大雄於日前推出新歌〈可不可以放進去一下下就好〉，引來大批網友朝聖。但身為女性，這首歌令我感到恐懼⋯⋯。當我們一笑置之時，是否可以更深一點討論社會現象？聯合報記者李政龍／攝影

「身為女性，這首歌令我感到恐懼⋯⋯」當我們一笑置之時，是否願意點進文章，是否可以更深一點的討論社會現象？

原住民歌手巴大雄於日前推出新歌〈可不可以放進去一下下就好〉，引來大批網友朝聖。

嘲諷、反串之中帶著揶揄、認可的留言擠滿 YouTube 留言板，裡頭不乏「男主角充分演繹一位男士苦苦追求女主角，只為了放進去一下下就好，唏噓跟坎坷的心境」、「第一句就讓我笑噴了，太好聽了」、「這首歌詮釋的非常好，歌聲唱出內心期望又澎湃，同時又不失禮貌的心境」等戲謔的讚賞。

眾聲喧嘩，充斥著笑鬧，當群情激憤地吹捧此曲，大嘆歌詞裡頭「我想你問你，可不可以放進去一下下就好」是多麽少男的情趣，你敢不敢說一句「不可以」。

身為女性，這首歌令我感到非常恐懼

YouTube 留言板直直往下滑，佳評如潮，讚嘆不斷，無論是否反串，還是惡趣味當道，都不免令人毛骨悚然。

一句話、一個行為、一首歌、一句話，它之所以能形成「善意」或「趣味」的前提，在於兩者或多者之間對於此言的「善意」和「趣味」具有一定的共識，反之則為冒犯。

如若歌詞裡頭「經過你的家裡看到你晒衣服」與跟騷伎倆無異；「可不可以，放進去一下下就好」是性侵常用起手式；而「可不可以，不要讓別人知道」使被害者噤聲的霸凌，那麼這首歌究竟哪裡還有反串的餘地，又到底好笑在哪裡？

每當這時候總也不免在想：是這個社會集體意識奇差無比，還是我的幽默感出了問題？

性別問題始終是「意識戰」，絕大多時候父權的預設值太過於根深蒂固，而當代快速傳散、強勢發聲的網路行為也無時不在強化既有問題。

當輿論一面倒地盛讚〈可不可以放進去一下下就好〉的荒謬語境其實是種純情，我們如何去保護曾經難以開口說句「不可以」而導致傷害的女性。

也許有人會說，不過是拿女性的身體、男性的幻想來諷刺一下而已，也算不上是一種助長、或是暴行吧？

先不論有多少被埋沒在盛大的謬贊之下難以開口的「真負評」，也不論有多少人開始懷疑覺得不好笑是自己的問題。流行歌曲本身具備無遠弗屆的影響力，它所傳遞的是價值觀、認同感，以及可能的模仿和崇拜，假設一首流行音樂帶動的是一個集體認同「放進去一下下」無非是少男純真幻想的未來，那麼我們該如何去談在「性」的議題上，不存在騷擾、侵犯後一笑置之的空間。

根據 2021 年 7 月所公布的「衛生福利部保護服務司性侵害事件通報」統計，18 歲以下未成年性侵案件中，有逾 8 成屬熟人性侵；而過去十年台灣性侵通報案件裡頭，熟人性侵比例也高於陌生人，其中直系親屬、男女朋友、普通朋友、具有權力關係的對象（職場同僚、上司、教師）占比最高。

因此我們可以想像，一句「可不可以放進去一下下就好」背後所代表的語境，若代表著男友求愛時偽裝溫柔的佔有（且特別容易從於拒絕「避孕」的男性口中說出）、手握權力者不容拒絕的侵犯時，那便不是說句「不要、不可以」就好了的問題。——那是「不可以」遭噤聲的語境，也是台灣社會缺乏性暴力意識的證明。

於是乎，當我們聽到此曲，感到不舒服、不好笑、不安全的時候，我們是否有勇氣逆風而行，篤定地去說：「這首歌好像有點問題，諷刺應該讓所有人都覺得有趣，但這個作品好像排擠了女性。身為女性，這首歌令我感到非常噁心。」

覺得不好笑，也沒有關係

從另外一個角度來看，〈可不可以放進去一下下就好〉整首歌曲，再加上輿論疊加上去的種種行徑，更是展現了「男性凝視」如何經由流行影視、音樂文化發生。

在女性主義理論中，所謂男性凝視，意指從男異性戀者的角度描繪女性和現實，將女性性客體化以取悅異性戀男性觀眾的行為。男性作為「凝視者」，可從將女性視為「性對象」的表現，來滿足異性戀男性觀看者的愉悅。

性別力百科：男性凝視 Male gaze

男性凝視，也稱為男性視角。作為一種異性戀男性看待女性和世界的方式，意指從男異性戀者的角度描繪女性和現實，將女性性客體化以取悅異性戀男性觀眾的行為。

參考資料：維基百科

無疑如此愉悅，畢竟是建立於部分女性的「不自在」上，只不過當女性長時間處於被凝視的角色時，下意識「不認為有什麼問題」也是常有的現象。

南韓女性主義作家洪承喜於〈紅線〉一書中如是描述：「我不因小事而憤慨。初次見面的人評價我的外貌，我也不會生氣。面對熟人酒醉後緊抓我的手腕，想把我拖去汽車旅館之類的危險情況也一樣，我不把這樣的行為看做暴力。只覺得是酒醉後的失誤，或者南韓社會裡常見的文化⋯⋯根本算不上什麼。」

這種「理所當然的不自在」充斥於我們的社會中，使問題呼嘯而過，直接跳過「意識」的階段墜入眾聲喧嘩裡頭，不質疑、不發聲，甚至回過頭來支持他人凝視或不合理的行徑。

我們是否在理所當然的一笑置之後，還能轉過身來思索——究竟我們是真的覺得〈可不可以放進去一下下就好〉純情好笑、惡趣味不足為奇？還是你已在群體的喧嘩之中，遺落了自己的聲音？

沒有任何的不舒服能夠沒有關係，不存在說出口的意淫只是純情，並不是強行問你就稱作合意，不要以為偽裝幽默的惡意就萬夫莫敵。

本文由女人迷授權，原文連結請點性別觀察｜「身為女性，這首歌令我恐懼」我能不能對〈可不可以放進去一下下就好〉說不可以？

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