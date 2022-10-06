感情就像股災被套牢還是離不開？為何愛得不甘心又不放手

最近看Jonathan Clements的《金錢超思考》讓我思考投資選擇與情感選擇的心態相似。在情感中的不甘心、愛情拖延症及愛到卡慘死的現象，其實就是不斷地在情感投入我們的資金及時間。

Jonathan在書中就寫到一段話：「如果我們延長投資的期限，最終累積的財富不是遠高於原先的預期，要不就是遠低於原先的預期，因為投資複利的過程會放大報酬與虧損。」

你也許會說這不是大家都知道的廢話嗎？可是親愛的，你雖然懂，但你做得到嗎？

我相信這句話蠻好理解的，但是！就如同前陣子台灣的股災，你之前買的股票被套在那裡，到底要不要賣，其實就跟你要不要跟這個人分手一樣。而即使你已經知道這個人沒有辦法讓你滿意，無論是溫暖的感覺還是支持的回應，對方都沒有辦法給你，可是為什麼你還是離不開他？

其實我們最終害怕的還是，我們過往的付出有種血本無歸的感覺。

可是，你確定沒有獲得任何的回饋嗎？

如果沒有任何收穫，就更應該要趕快拍拍屁股走人，因為即使你再投注更多時間，你會發現你所有投入青春，讓你有更高的預期，導致你更不甘心。

那麼，為什麼我們會一直選擇同一個標的，並且不斷地投注在其中呢？那是因為我們預期它會給我們一些回饋的東西。或是為什麼我們總是會停留在這個標的上面？不就是因為很多人覺得自己沒有其他的時間去觀察其他的標的嗎？

讓人無法放開的，是太關注在得不到、所損失的部分。有時候會覺得說，早知道就不要投在這個標的上，也不會損失個10幾萬？

你有沒有想過假設你現在五十萬，在股災中，損失了五萬，你就一直看到五萬十萬的損失，可是你有沒有可能，你沒有投入金融市場的損失，遠小於你這個錢都不規劃，就亂花後你回頭問：「咦？我花去哪了？」你可能花去了其他讓你情緒享受的地方，但是你瞬間就沒了，然後你用懊悔了，所以有沒有可能這個五萬，就算不投入金融市場，在那段時間也會亂花掉？

所以，你願意待在關係中的那段時間，很可能跟他在一起，讓你有「喔～我有另一半的感覺，我有歸屬感的感覺，甚至我有家的感覺」，我好像不再是單身公害，光是身份上的改變，已經帶給你很多你想要擁有的安全感，可是你可能會覺得說，「可是我對他付出這麼多，但他都沒有給我一個相對應！」因為你還是專注在損失上。

可是你知道嗎？如果你現在資本雄厚或心態正確，就不會看重這些損失。會覺得說：「咱們就誤會一場。我誤判了！那我們交個朋友玩的開心。我認識了你這個標的物，我覺得你接下來沒有繼續投資的價值，我該贖回了，把這一些剩餘的財產我再轉到其他我覺得更有價值的投資標的，因為我會願意讓自己保留在資本市場，來完成我人生終極的計畫。」

投資理財真正目標，不是一直想著「我要投什麼地方，投對了賺了一輩子，不愁吃穿的錢」，不是要求的是賺大錢，而是要求的是，我能夠真正的達成計畫的一個投資計劃。

所以親愛的，你的計畫是什麼？你的心態呢？希望你在金融跟情感市場中，都能如償所願！

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