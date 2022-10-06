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因為別人在臉書嘲諷戲謔一句話就受傷？3招教你如何回擊

愛心理／ 文・胡展誥 諮商心理師
有天下班後滑臉書，發現有篇文章的關注度異常地高。後來點進去才發現，有位粉絲人數近百萬的網紅在下面留了一句非常嘲諷、戲謔的回覆。此為示意圖，美聯社
有天下班後滑臉書，發現有篇文章的關注度異常地高。後來點進去才發現，有位粉絲人數近百萬的網紅在下面留了一句非常嘲諷、戲謔的回覆。此為示意圖，美聯社

我記得是好幾年前的事情，當時我開始在臉書上寫文章，關注的人寥寥無幾。有一天下班後滑臉書，發現有一篇文章的關注度異常地高。但我有點有些困惑：明明就是感傷的生活記事，怎麼都按笑臉呢？後來我點進去一看才發現，有一位粉絲人數近百萬的網紅在下面留了一句非常嘲諷、戲謔的回覆。

我愣了一下，卻本能似地回應：「哇！謝謝ＯＯ到此一遊，蓬蓽生輝。」當時，我並沒有發現自己當下情緒與行為的不一致。慢慢地我才開始覺得生氣，為什麼一個人可以隨便到別人家門口亂塗鴉？亂丟垃圾？甚至隨地大小便？然後拍拍屁股、絲毫不需負任何責任？他到處攫取他要的效果與關注，卻到處讓人覺得尷尬、受傷。

再過一段時間我才發現，其實藏在生氣底下的，是受傷。覺得用心與努力被否定、被嘲諷。就連覺得受傷了，也不知道該怎麼辦。後來我常常思考，假如又遇到這種事，我會怎麼回覆？

□接納他，或許嘲諷的背後也有受傷的經驗，我允許一個受傷的人在這裡呈現他的傷痕，只要他不傷害別人。

□告訴他，這幾年我也有增加幾萬位粉絲唷！雖然不是什麼厲害的數據，但如果他希望變得更紅，我願意討論合作的方式。

□鼓勵他，除了嘲諷之外，假如生活中遇到感動與開心的事情，也歡迎經常來這裡逛逛、聊聊。

可以在這個地球上、以人類的方式相遇，真的是很難得的緣分。或許是在傷害他人之外，你找不到更好的方式凸顯自己的價值。但請記得：你沒有不好，別人也沒有。或許生活真的很辛苦，但請不要傷害自己、傷害別人。

「我好，你也好」才是最珍貴的共好。

（本文出自愛心理》，未經同意禁止轉載。）

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