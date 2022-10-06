為什麼我們伴侶關係常常沒辦法好好講話？要一直吵架

小明與小美是因為長跑戀愛而結婚，看似美好的婚姻，最近卻因為工作上的壓力而搞得彼此間的情緒張力很大。對於小明來說，看重工作的他，想要把心思放在發展事業並且多賺點錢，因為他認為這才是對家裡和另外一半好的方式。

而對於小美來說，看重關係的她，即便工作忙卻還是希望彼此關係上面的互動品質要夠。但兩個人通常都只有睡覺可以見面，更不用說要好好的溝通或互動，久而久之，那看似少少的見面時間都變得在吵「你不夠用心」或「你不夠愛我」的話題上。

而這往往是雙方情緒並沒有好好的排解所導致。心理學裡面的依附理論大師鮑比（Bowlby）提到，當人們遇到壓力的時候，自然有種依靠人的需求，而這會讓自身的壓力感受降低，進而緩解情緒。所以當伴侶進入彼此的生活中，而當工作壓力大時，自然而然會想要靠著對方，但當彼此並沒有這種心理空間給對方時，自然會讓這關係都處於控訴「對方做得不夠」的狀態。

這邊想要告訴你（妳）三個在關係中排解情緒的方式：

1. 認清彼此緩解情緒的方式

男性和女性在教養以及文化的影響之下，往往緩解情緒的方式不一樣。對於男性來說大都是用問題解決的方式，也就是把問題講出來並解決就沒事了。而對於女性來說則是關係的連結和互動。這之間常常會有些衝突，關係中的彼此要去認清楚彼此緩解情緒的方式不同，並且也給對方知道有些時候需要對方配合並達成彼此情緒緩解的默契。

2. 一天裡面給彼此關係半小時的精心時刻

兩個人會想要結婚，大部分是希望彼此可以一起共度美好未來，但往往因為工作忙碌而忘了這個初衷。所以我會覺得如果伴侶關係中的兩個人可以好好討論彼此需要的關係，並且承諾願意給對方每天半小時的精心時刻（可以是聊天、喝茶、或一起做什麼或不做什麼），而那個時刻裡面是不做其他事情，就是把心思放在對方身上。

3. 自己的情緒自己要負點責任

即便前面說了很多關於壓力和情緒的情況之下需要有另外一半的依靠，但情緒終究是自己的，所以要瞭解到自己也要為自己的情緒負點責任，也就是說當情緒來了，也可以為自己做點緩解情緒的動作，而這會依著每個人的習慣而不同，像我就常常會去跑步和買東西，這給大家參考。

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