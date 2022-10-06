深信民俗方法能求到愛情？為何你相信那些卻不相信你自己

前陣子有關注海外課程，才發現超多線上課程在教如何情感挽回，你也許會好奇，來問我關於情感挽回的人多不多？我必須說相對確實是少數。原因在於，一個一心想要情感挽回的人，他們不太會來尋求心理諮商！

一個一心想要找到真命天子的人，他們也不一定會來找心理諮商，也就是說，陷在這兩種思維者，不太會自我成長，他們更希望找到的是那一塊浮板、拯救者，或者是白馬王子。

如果你常看我的文章，相信你現階段心智的狀態應該不太會一直還在要多戴一點粉水晶、月光石、塗抹愛的精油，或者是要多拜月老、戴紅線、求桃花等，我相信這種情況應該是相對少數，但若你現在還有這樣的心情也沒有關係。

我覺得民俗方法還是有民俗方法的功用，像我到現在還是會買玫瑰精油，之前也會用綠荳蔻煮俗稱的愛情奶茶，像這種草藥類或精油類等東西也好，或者是礦物類的東西，我認為它們本身其實跟人體的某一些部位有高度的連結性，好比粉晶、玫瑰、芳療類的東西其實就會對照到我們的心輪，或是對照到女性的婦科。

有時候這些大自然的療癒性其實可以幫助我們修復心情、情緒、情緒中樞、情感中樞，所以有一些覺得自己一直吸引不到它覺得合適的對象，或是有些人一直在關係裡不太順遂，有時候很有可能是我們本身的情感中樞出了狀況，例如我們一直覺得自己是很受傷的、很壓抑、很痛苦的。

請問在這樣痛苦的狀態裡，我們怎麼有辦法發出那種粉紅色光環、粉紅泡泡，讓別人很想接近你？當然很困難。如果有了這些大自然媒介的幫忙，也許我們自己心裡就會想說：「既然都已經求神問卜了、都已經戴上這個粉水晶了，我是不是該多一點微笑呢？」

而在這些小小的改變之中，也許就會推波助瀾，甚至就會讓你感到心想事成。

雖然我每次在看到這些功效之後，還是會有個疑問是：「你不覺得心理治療比較快嗎？」心理治療就是幫助你好好整理內在那些我們說有毒的情緒，或有毒的關係形式，整理好了之後你就不會一直在找戀，又進入到虐戀使你的心傷痕累累，當你的心傷痕累累了之後，你就會需要更多的這種媒介，來讓你的心覺得是安心一點的。

回過頭來，如果你是一個高度依賴民俗物品的人，還是要問一件事情是：「何以你這麼相信這些外在的東西，卻不相信你自己？」

有時候我們使用太多魔法，或是這些外在超能的東西，它影響到還是我們的內在究竟有沒有在創造力量？

就像有些人會說不要常算命，不然命會越算越薄，對於這個說法，我的體悟是之所以會越算越薄，在於我們會越來越依賴預測性或是這些帶有玄學色彩的語言，以至於我們開始對生活沒有辦法做出屬於我們獨立性的決策，簡單來說，我們開始掌握不了我們的人生了。

而當我們無法掌握自己的人生，請問我們還是那個有光彩、閃閃發光，可以站在自己舞台上發光發熱的人嗎？

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