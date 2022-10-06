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升學中的你像是「考試機器」？我的價值在哪？

寶瓶文化／ 文・莊明翰
就讀政治大學的莊明翰說：「不知身為過來人的你，是如何定義這段教育的歷程。但對我而言，那段時間確實水深火熱，我覺得我完全地失去了存在的感覺與意義」。此為示意圖，與作者當事人無關。報系資料照
就讀政治大學的莊明翰說：「不知身為過來人的你，是如何定義這段教育的歷程。但對我而言，那段時間確實水深火熱，我覺得我完全地失去了存在的感覺與意義」。此為示意圖，與作者當事人無關。報系資料照

忙著升學的我，遑論「摸索自己」

我感受到我存在的意義與價值，是用我那顆頭腦不斷地記取資訊，把它輸出到一張又一張的考卷上。回想起國、高中的時日，一天八節課的那些時光，總覺得教育怎麼會這麼殘酷，讓一個年輕的生命在無盡的書本中耗轉。

還記得高三為了準備大考而焦頭爛額，對我來說，午睡是難得可以閉上眼睛，讓腦袋稍微停下來的短暫片刻。三十分鐘的午覺時間很多嗎？經驗上，光是要靜下心來就需要一段時間，而正當要慢慢地入睡時，下課鐘往往就不經意地敲起來。

我總是疲憊且滿臉倦怠，因此緩步走進廁所，捧一手的冷水往臉上潑，試圖讓自己更清醒一些。不過，在午覺剛醒來的第五節課，我們嘴嘟的嘟，臉臭的臭，老師睜一隻眼，閉一隻眼。但有時老師仍會有忍不住的時候，還記得有一次班導暴怒，她大發雷霆地罰全班站。

「現在是怎樣？我問問題，都沒有人要回答？」

「你們有情緒，我也有情緒耶！全班給我站起來。不想上課，就都給我站著。」

當下，我可以理解老師的憤怒。她常說自己是唱獨角戲，總是熱臉貼冷屁股。我也知道老師其實明白我們的辛苦。那種早上被大考、小考荼毒完，中午只有一小時要吃飯加午睡的可憐，所以她不常發飆，但在那當下，我不免也覺得內心有些委屈，覺得那根本不是人過的生活啊。

我們都像考試機器般長大

上完一整天的國、英、數、歷、地、公、理、化、生、地科……隨之而來的是晚自習或補習班。

晚上九點、十點離開學校或補習班後，拖著極為疲憊的身軀回到家，我已沒有任何精力，再跟父母多說什麼。但對於隔天的考試，仍不放心，因此勉強再讀一下，最後焦慮地入睡，因為明天又有不斷的大考、小考。紊亂的心，很難有平靜的片刻。多數的我們，都是這樣長大的，不是嗎？

不知道身為過來人的你，是如何定義這段教育的歷程。但對我而言，那段時間確實水深火熱，甚至在高三充斥著小考、段考、模擬考、學測與指考的時間中，我覺得我完全地失去了存在的感覺與意義。

我所感受到我存在的意義與價值，是用我那顆頭腦不斷地記取資訊，然後把它輸出到一張又一張的考卷上。說是考試機器，也完全不為過。

我們很少在備審資料或升學考試中，需要與外在世界分享「我是誰？」「我從哪裡來？」或「我要往哪裡去？」這類需要思辨、覺察的過程，因為我們的社會看重的是結果，是你參加了哪一些營隊、你的英文檢定多少分、你的在校成績如何，以及你的學習計畫是什麼。

到後來，更變成栩栩如生的「軍備競賽」。學生彼此明爭暗鬥，參加活動為的是最後拿到的證書，學英文是為了考多益，而非使用，又服務學習單純是為了時數要求。不斷地讓學生應付我們的體制，是我們的教育最醜陋的一面。

圖為《憂鬱世代》書封，寶瓶文化提供
圖為《憂鬱世代》書封，寶瓶文化提供

【作者簡介】

莊明翰，2000年生，就讀國立政治大學教育學系。大一時，罹患輕度憂鬱症，在原生家庭、性別認同、人際關係的種種議題夾擊下，開啟了自我覺察的旅程。同時，投入心理學與神經科學的學習，期許能以更同理與慈柔的眼光，看待自己與他人的各類苦難。

（本文出自《憂鬱世代》，寶瓶文化提供，未經同意禁止轉載。）

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