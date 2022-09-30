離婚真的好嗎？沒有同理心又該怎麼忍耐、忽略？

離婚，真的好嗎？近期網路名人因選擇離婚，而成為各大媒體的焦點。大家驚訝的是~之前看起來兩人都不錯，怎麼會這麼突然，這些錯愕讓大家百思不解。

結婚對於每個人來說是一種喜悅，其象徵的幸福、成功，因此，總是被祝福著，但離婚卻是意謂著痛苦、難過、受傷甚至失敗，而且可能影響更多人(包含小孩)，因此，會帶來許多麻煩跟問題。

所以，兩人的婚姻關係遇到一些困難、瓶頸，身邊的親朋好友總是希望我們為了孩子、面子，或是怕衍伸出更多的麻煩，可以忍耐或是選擇忽略，甚至要兩人在努力或是堅持。但是，我們真的能夠這樣過生活嗎？這樣我們真的快樂嗎？

對於伴侶的不在乎、不理解、無法彼此照顧，甚至沒有共同想要經營關係的心，又該怎麼忍耐、忽略呢？

許多人擔心離婚後，會遭受更多人的異樣眼光、他人的評價等等，甚至對未來新生活有許多的擔心，但是你在乎自己嗎？有照顧自己的情緒嗎？

溫馨提醒

1.重視自己的情緒：當自己情緒委屈、難過等任何不舒服時，先懂得照顧自己的情緒，給自己一些空間與時間，讓自己可以穩定情緒。

2.傾聽自己的聲音：給自己一些時間與空間，問問自己想要什麼樣的親密關係？想要怎麼樣的互動方式？

3.在乎自己的需求：問問自己要的是什麼？可以從那些方式獲得來自我滿足？

4.面對真正的自己：勇敢面對自己的心，清楚表達自己的需求，並且能夠有所規劃或是行動，為自己的決定負責。

（本文出自看見心理為什麼會外遇？(外遇篇-1)，未經同意禁止轉載。）