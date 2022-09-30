奔40歲沒房沒車無子會惶恐？思考這5點探索自我

面對即將邁入40的年紀，您是否會感到莫名的不自在，甚至焦慮，或者帶點惶恐？

40歲，似乎是人生重要的一個紀錄點。古人云：「四十不惑。」意味著，在40歲的這個年紀，對於人生的許多事情有某種程度上的豁達、理解。回應著現在的價值觀，好像在這個年齡，要有房、有車、有小孩或是有個稱職的頭銜，才算是「符合」普遍的社會意識。

於是，當即將邁入40歲前，這些該有的東西，都還沒就定位的時候，是否會開始感到自己有哪些不足、哪些東西還沒有？但是，人生真的有SOP嗎？

對比現在的房價，40歲還跟家人一起住的話，每天回家是什麼樣的心情？對照現有的經濟條件，40歲仍搭著大眾運輸工具，而不是擁有一台車，這時的我們能否清楚知道抉擇後的面對？對應現在的整體環境，40歲還沒有孩子，我們是否能知道自己想要的是什麼生活？

再來，呼應目前的工作崗位，40歲的自己，有沒有從事著想要或喜歡的工作，還是一切變成了只為了現實，或是有一口飯吃的生活樣態？您發現了嗎？

40歲，反倒是我們在看清楚現今生活的呈現後，知道自己正在用什麼樣的立場、什麼樣的心情，以及想要以什麼姿態來活著。而這關乎到，我們對自己價值觀的肯定、自己對生活取捨後的明白、自己對生活姿態的認同，以及最重要的，我們可以在40歲的這個年紀，學習如何更寬厚地善待自己。

您是否也正面臨著奔4的不安或焦慮呢？如果有，不妨試著回到我們的內在來思考：

1.我不安的是什麼？

2.我如何看待現階段的發展？

3.我對目前擁有的一切，有什麼想法或感受？

4.我目前的關係互動如何？（包含家人、伴侶、朋友、寵物…等等）

5.我是否可以支持自己現在的生活方式？

如果，您感到有所困惑，或想更進一步地探索自我；我們可以選擇專業資源與管道，來讓自己的40歲奔向明白與支持自己的道路上。

（本文出自看見心理奔4的焦慮，背後可能的意義，未經同意禁止轉載。）