快訊

陳文茜整理遺照曝「袁惟仁走了」 陸元琪嚇喊：真的嗎

影／玩iPhone 14 Pro動態島遇「恆久變大」 還像心臟一樣怦怦跳

暴走周玉蔻反輔選 最強「扶龍王」還有這些人

異鄉遇烏克蘭難民女孩 結帳時她幫買單：一碗麵的心意

聯合新聞網／ 文・巴黎阿桑日常生活
擷自「巴黎阿桑日常生活」臉書
擷自「巴黎阿桑日常生活」臉書

傍晚時刻走入一間我常去的餐廳，其實我只是想吃碗麵。

巴黎今天雨超大，非常濕冷，吃碗熱騰騰的麵最舒服。大概我後面的女孩跟我貼太近，餐廳老闆娘以為我們是一起的，就把我們排在一起。

後來女孩用英語問老闆娘，老闆娘完全不懂，我只好又多嘴出口翻譯了。

女孩看起來非常清純，綁著丸子頭，是真正的金髮。我看了一下，大概也才20歲而已吧，都可以當我女兒啦！我雖然長得很冷又臭臉，但是我其實是母愛氾濫啦。

如果可以我會盡全力去保護所有的孩子。

女孩跟我道謝，我順口問她是哪裡人，她說她是烏克蘭人，三月來法國的，她反問我，我是哪裡人，我說我住在法國22年了，所以我會法語。

女孩稍微吃驚，她問我，法國生活很難嗎。我苦笑，我說很難回答。

我大概心裡有底了，她是俄烏戰爭的難民。我問她，家人都還好嗎？女孩微笑地點頭，說還好。我就沒有再繼續問下去，那是隱私啊。

法國收留的烏克蘭難民沒有很多，我在瑞典哥特堡、斯德哥爾摩都看到不少；但我知道，原先在烏克蘭有超好工作，可是因為不會法語，沒有法國文憑，所以大多數都做很辛苦的藍領工作。

法國人大多數外語能力都很差，所以如果不會法語，真的不好找工作。

我看了一下眼前的女孩。她跟我當年來法國時的年紀差不多啊！但她是被迫離開她的家啊！我這22年也是都靠著自身很強的意志力，才能在巴黎生根啊！

我吃完麵，女孩跟我點頭示意，我跟她說聲掰掰。走到櫃檯，我跟老闆娘說，那個金髮女孩的單算我的吧，老闆娘不解地問我。妳們認識嗎。我搖搖頭。只是一點心意罷了。

我相信，你們遇到這樣的狀況也一定會買單。

（本文出自《巴黎阿桑日常生活臉書》，未經同意禁止轉載）

烏克蘭 巴黎 難民

相關新聞

如果當年我爸沒破產 會不會後來的我也能考上台大？

如果當年我爸沒破產，我不用從高中時開始寫言情小說賺錢，還能買齊參考書、或許請個家教或補習，會不會後來的我，也能考上台大？問題，是永遠不會有答案了。

異鄉遇烏克蘭難民女孩 結帳時她幫買單：一碗麵的心意

傍晚時刻走入一間我常去的餐廳，其實我只是想吃碗麵。巴黎今天雨超大，非常濕冷，吃碗熱騰騰的麵最舒服。大概我後面的女孩跟我貼太近，餐廳老闆娘以為我們是一起的，就把我們排在一起。

如果你這麼聰明，怎麼不快樂？

獨角鯨在韓劇中的《非常律師》中，禹律師提到自己就像是大海中的獨行者。如果獨角鯨有和尼采一樣的智慧，才能感覺到自己的孤獨，進而變成尼采的精神崩潰。地球上的搜尋外星智能生物的計畫已經幾十年了。我們也沒有找到什麼。

防疫期間家長療癒3心法 有快樂的你們才有快樂的他們

各位爸爸媽媽，暑假前被學校的停課、復課、停課、線上課、社團取消、畢旅取消等，弄得心煩意亂，後來孩子們終於放了暑假，父母們有變得比較輕鬆嗎？——應該沒有。

「以貌選BOSS」洞悉五行相法 找出職場能共患難的好夥伴

五行相法是一種比較古老的相法，也比較抽象難懂，它把人歸類為金木水火土，五種五行，再根據這五種五行，分類以及判斷這些人的性格，分析出他們彼此之間的關係。

「我再打電話給你」這句應酬話傷了多少人的心？

剛出社會時，常常會分不清什麼是應酬話？什麼是真心話？有人邀請，就相信是真心誠意；有人承諾，便深信諾言會有兌現的一天。聽過次數最多的社會應酬話，一句是：「我再打電話給你。」另一句是：「沒問題，到時候我一定來。 」別小看這兩句話的威力，它不知讓多少人心神不寧，讓多少人期待落空，讓多少人慘遭挨罵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。