異鄉遇烏克蘭難民女孩 結帳時她幫買單：一碗麵的心意

傍晚時刻走入一間我常去的餐廳，其實我只是想吃碗麵。

巴黎今天雨超大，非常濕冷，吃碗熱騰騰的麵最舒服。大概我後面的女孩跟我貼太近，餐廳老闆娘以為我們是一起的，就把我們排在一起。

後來女孩用英語問老闆娘，老闆娘完全不懂，我只好又多嘴出口翻譯了。

女孩看起來非常清純，綁著丸子頭，是真正的金髮。我看了一下，大概也才20歲而已吧，都可以當我女兒啦！我雖然長得很冷又臭臉，但是我其實是母愛氾濫啦。

如果可以我會盡全力去保護所有的孩子。

女孩跟我道謝，我順口問她是哪裡人，她說她是烏克蘭人，三月來法國的，她反問我，我是哪裡人，我說我住在法國22年了，所以我會法語。

女孩稍微吃驚，她問我，法國生活很難嗎。我苦笑，我說很難回答。

我大概心裡有底了，她是俄烏戰爭的難民。我問她，家人都還好嗎？女孩微笑地點頭，說還好。我就沒有再繼續問下去，那是隱私啊。

法國收留的烏克蘭難民沒有很多，我在瑞典哥特堡、斯德哥爾摩都看到不少；但我知道，原先在烏克蘭有超好工作，可是因為不會法語，沒有法國文憑，所以大多數都做很辛苦的藍領工作。

法國人大多數外語能力都很差，所以如果不會法語，真的不好找工作。

我看了一下眼前的女孩。她跟我當年來法國時的年紀差不多啊！但她是被迫離開她的家啊！我這22年也是都靠著自身很強的意志力，才能在巴黎生根啊！

我吃完麵，女孩跟我點頭示意，我跟她說聲掰掰。走到櫃檯，我跟老闆娘說，那個金髮女孩的單算我的吧，老闆娘不解地問我。妳們認識嗎。我搖搖頭。只是一點心意罷了。

我相信，你們遇到這樣的狀況也一定會買單。

（本文出自《巴黎阿桑日常生活臉書》，未經同意禁止轉載）