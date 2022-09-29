不知道如何靠近這個養育自己長大的母親？當愛的感覺不見時

這是電影中，媽媽問女兒的一句話。然而，這或許也是我們在面對生命中親近的家人時，常常會浮現在心裡的納悶，比如當家人幫我們決定著一切的事情，舉凡今天要穿什麼、晚上吃什麼、喜歡什麼裝飾品…等等等等，且在過程中，當我們試著表達自己的想法時，卻被對方一口否決，說：「妳會喜歡的」、「這不需要討論」、「改天再說」…，我們的聲音或想法就這樣被直接打了回票，硬生生的連著對方的否定，一起吞進我們的心裡，好難消化…

我們的愛裡不能有自己

在關係中，特別是親子關係裡，有一方不自覺地想盡辦法為對方「安排好」生活中的一切大小事，甚至連怎麼生活也被規範著的時候，這樣的愛，會讓我們不自覺地困惑、迷惘，甚至覺得我似乎不能有自己。

於是，漸漸地，某一方會放棄掙扎，不再訴說自己的聲音，如同電影裡媽媽對女兒所提的一切想法，說著：「我不在乎」，因為即便回應了自己的想法，還是以女兒的意見為主，彷彿兩個人的互動裡，「只能」有一個人存在，另一個人只能安份地待在所設的規則，就好似電影中女兒送給媽媽的籠中鳥…，有了鞦韆、有了飼養方針，卻無法擁有自由。

當關係只剩責任與義務而少了愛

在面對親子關係時，裡頭有著養育之恩、回報、責任、義務、我能長大到現在、長成現在的我…等等的各種想法，就如女兒在想媽媽對自己而言，是什麼樣的存在時會出現的念頭，甚至是一種對待媽媽的信念。

然而，讓人感到可惜與遺憾的是，當女兒對媽媽只剩下這些感受的時候，「愛的感覺」便難以在彼此的互動中自然地流動。於是，當媽媽想撫摸女兒的臉，或想試著親近女兒的時候，女兒並不知道可以如何回應媽媽，因為裡面只剩下義務與責任；這與需要觸碰後而自然產生的親密感，是互相牴觸、感到陌生的…。而這樣的互動，也是我們現實生活中，可能常常出現的場景或心情…

電影是借鏡更是反思之旅

當我們深陷在彼此動彈不得的狀態時，有幾個面向或許能讓這份僵硬有所鬆動：

1. 誠實地面對這份關係與之中的自己

電影中，女兒的男朋友好幾次在表達著：「去問問妳媽媽要的是什麼？」然而卻始終被女兒一口回絕。即便到最後一刻，女兒還是告訴著自己：「她只是不知道怎麼回應我」…我們如何回應情感的方式，某個部分來自於我們如何被對待。

當我們意識到旁人正在用各種方式提醒著自己有哪些盲點的時候，或許便是我們需要停下來，誠實地面對自己與在關係狀態中，是用什麼樣的心態與姿態，在與對方互動或相處。

2. 僵化背後是難以被正視的脆弱

電影中，女兒有如刺蝟般地需要保護著自己、保護著媽媽、保護著想要控制的一切。然而，當我們再往前一步看，卻看見女兒或許也不知道要如何靠近這個養育自己長大的母親，因為母親有時也會攻擊著自己的痛處，這對女兒來說，是需要防備與警戒的。

當我們無法在所愛之人面前展現脆弱時，那會是多麼失落的一件事…。而當我們發現或意識到這份感受的時候，或許也是讓我們可以為自己的傷口上藥的時候。

3. 當進到諮商室時想改變的是誰

這是我在諮商室裡，聽著來談者訴說著想法時，會與來談者核對的：妳想改變的，是誰呢？是自己？還是爸媽？還是這份關係的互動方式與心態位置？

如果我們想改變的是對方，那或許便會落入重複的循環，而身處在這樣循環中的你/妳，是如此讓人心疼與不捨…

倘若我們思考的是自己的狀態、自己的想法、自己的感受…等等，在這樣的思考過程中，可以有一個機會長出「我們自己這個人的獨立性與完整性」。如果我們在愛裡迷失，或在關係中無法有自己，「心理諮商」，會是一趟有機會得以感受自己是個活生生的人的歷程。而這份意識，便有可能回到關係中，學習如何善待自己與對方。

如果你/妳也為親子互動感到困惑或有更多相處上的感受，《親愛的母親》是一部能帶領觀眾進到關係裡，思考愛、反芻自己，甚至思索關係的絕佳之作。

（本文出自看見心理親愛的，妳愛我嗎？，未經同意禁止轉載。）