人生算法大不同 利用彩券模式設計遊戲 就有可能賺十億美元？

我想從一個遊戲開始，向你介紹人生算法的力量。想像一下，你現在中了一個大獎，你面前有兩個按鈕：按下第一個按鈕，你可以馬上拿走一百萬美元；按下第二個按鈕，你有50%的概率獲得一億美元，也有50%的可能什麼也拿不到。這兩個按鈕，只能選一個，你會選哪個？

第一個按鈕價值一百萬美元，第二個按鈕用概率計算期望值，得出的價值是五千萬美元。即便如此，很多人還是願意選一百萬美元，因為他們不願意承受什麼都拿不到的風險。還有其他選擇嗎？事實上，你可以利用算法思維，打開思路。

往前走一步，如果你把價值五千萬美元的第二個按鈕，以兩千萬美元的價格賣給願意承擔風險的人，你就能賺兩千萬美元，而不是一百萬美元。

往前走兩步，你還可以賣掉這個選擇權，將其以首付一百萬美元的方式賣給別人，同時簽訂合約：如果他中了一億美元，還要給你五千萬美元。這樣你就有可能賺五千一百萬美元。

往前走三步，你可以把這個選擇權做成公開發行的彩券，兩美元一張，印兩億張，能進帳四億美元。就算頭獎分走一億美元，不計彩券的印製和發行成本，你還能賺三億美元。

往前走四步，利用彩券這個商業模式，你可以設計幾個抽獎遊戲，將它打造成一門生意，你就有可能賺十億美元。

往前走五步，讓你的公司上市，估值可達二十億美元，公司市值甚至能漲到一百億美元。

……

這個遊戲的不同答案，解釋的正是很多人百思不得其解的問題：「為什麼人和人之間看起來差別不大，可命運的好壞卻有天壤之別？」正是算法的力量決定了人們不一樣的人生軌跡。

《人生算法》首次提出「用算法來設計人生」，主要基於我在創業、投資、生活中的經驗寫就。我在三十五歲退休的那一年，中國地產行業欣欣向榮，我做了一個在別人看來很奇怪的決定── 不再做一個小有成就的開發商，舉家遷往加拿大。

我大約花了十年探索「人生」（我們要生存的這個世俗世界）和「算法」（以數學和物理為基礎的科學世界）之間的關聯，這是一個交織著智力和情感的探險遊戲。

這就是「人生×算法」，我稱之為一個大腦鷹架，其底層以概率為基礎。就像早期概率以賭場為試驗場，在人生算法中，經常會出現財富這類世俗的「成功」案例，其優勢是容易被測量，可以呈現相對精確的因果關係。

這不代表人生算法就是金錢算法，我並不因為金錢比絕大多數所謂道德更純潔而過分推崇它。即使你是因為《人生算法》看起來像一個妖冶的「成功學」而與之約會，你早晚也會發現其大家閨秀的本質。

圖為《人生算法》書封，皇冠出版社提供 為什麼大多數人窮其一生，不管多麼聰明、多麼勤奮，終究一無所獲？為什麼有些人看起來不過如此，但能夠超越出身和智商，最終取得成功？秘密在於那些收穫財富、健康、幸福的人生贏家，都擁有自己的人生算法。圍繞這一觀點，本書給出一套完整的「人生算法」操作系統，幫助你找到自己的「算法」。

（本文出自《人生算法》，皇冠出版，未經同意禁止轉載。）