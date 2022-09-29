是衣服的錯不是你身材的錯！知道為何買錯就在更好路上

比《穿著 Prada 的惡魔》走得更前面，全球流行預測師是什麼樣的工作？又為何這樣的預測師說：一個月只要準備「最美五套衣服」就足夠？你覺得自己每個月，要有多少套衣服才夠？十套、二十套、三十套？如果有人說只要「五套」就夠了，你是不是不敢置信？又如果這個建議，就來自「全球流行預測師」，你會不會更驚訝？

長期旅居歐美的流行預測分析師Emily Liu，坐在她的辦公室裡，透過世界各地收集來的觀察資料，正分析整理著十八個月以後的流行趨勢。此時此刻你我身上的服飾，很有可能就是十八個月前，在她的建議下設計製造出來的。

你可能會想，她是不是就像《穿著 Prada的惡魔》裡的米蘭達一樣，在時尚業呼風喚雨？Emily 笑著說：「不對，我比時尚雜誌走在更前面。因為時尚雜誌是針對已經製造出來的商品進行推廣，服務的對象是消費者。但我從事的是流行產業的預測，服務的對象是流行的製造商，因此必須站在『製造的源頭』，在十八個月前整理出產業的未來方向，這樣才來得及從紗線等原料開始為生產預備。」

身處流行尖端的 Emily，卻出了一本《最美五套：質感人生穿搭》，告訴你比起華服滿櫃，卻找不到適合自己的衣著，你只要每個月用心準備五套，就可以每天都閃亮、自信出門！

一個月一次，陪自己玩「當月時尚」

最美五套穿搭法，來自 Emily 五年前的一次慘痛經驗。現居在美國普林斯頓的她，某天早上起來發現自己睡過頭，匆忙之下她隨手抓起一件衣服，就載著女兒去學校，再到辦公室去上班。

直到坐在辦公桌，她才有機會看清楚自己到底穿了什麼？「那是一件花色非常普通的洋裝，我一直考慮要不要丟掉這件衣服，所以把它放在衣櫃最外面⋯⋯」正當她為當天的裝扮懊悔時，助理提醒她下午有場演講，「媽呀！我今天穿得醜死了！」Emily欲哭無淚。

她開始反思，自己有一整個衣帽間的時尚單品，為什麼卻派不上用場？「明明就擁有滿屋子的彈藥和大砲，真正要上場時，手上居然只有彈弓！」Emily生動地形容。

於是她決定展開一場「衣物革命」，在每個月月初，預先為自己安排好當月的「最美五套衣著」，每個月只要用心煩惱一次，接下來一個月，就不必再為衣著煩憂，抓起衣物就可以輕鬆出門。

從目前的衣櫃下手，最美五套的實踐方法是這樣的：

第一步，先將衣櫃依照上衣、下衣、洋裝、包包、配件等項目分類，也可以依照顏色排序。

第二步，從目前的衣櫥裡，找出可以搭配的「成套穿搭」。這個步驟可以幫助你理解，目前你有哪些品項、有什麼樣的選擇？多方排列組合、試穿看看，不同的衣服搭在一起，哪些衣服穿在身上的效果最好？

接下來，決定從哪五套衣服開始：考量到當月生活情境，哪五套衣服最適合這個月的你？穿上這些衣服你應該會感覺到：身材變好了、整個人看起來更有氣色、很舒適自在。

「請記得『你』永遠是焦點，而不是衣服！」Emily 點出人們的盲點，常常將注意力放在衣服，而非自己身上，「但明明是我們在穿衣服，而不是衣服在穿我們。」

最後，在實境中檢驗這五套衣服是否適合：決定好每個月的五套穿搭後，接下來就是每天穿上其中一套，去感受這套衣服實際穿起來的感受，是不是如你所期待？

下個月再依照這次經驗，持續更新最美五套，並將這些對自己的認識，作為添購新衣的指引。

你可能會擔心，這樣衣著重複率是否會太高？但以一週五個工作日為例，等於每套每週只會出現一次，「如果是最美的樣子，多出場幾次，反而可以讓別人留下深刻印象，就像賈伯斯的黑色高領上衣，或是歐巴馬的深藍色西裝一樣！」

即便如 Emily 身處時尚產業，也是每月執行最美五套穿搭， 「我想要達成的目標是，每天都有精彩的穿搭，但不花時間打扮，也不用先整理衣櫥。」

是衣服的錯，不是你身材的錯

Emily 一直認為，穿衣打扮從來不只是外在的問題，而是如實反映了我們與自己的關係。

「現代網路充斥著 XX歲必學穿搭，或是XX歲地雷穿搭，這樣單一標準的指引文，其實都在拉扯我們的眼球，讓一個根本就不認識你的人，告訴你什麼才是對的。」我們總習慣將目光放在他人身上，比注視自己的時間還多。

所以這本書像是一個收心操，讓你把目光放回自己身上，「透過每個月五套衣物更新，時時觀察自己，並且探索流行，練習把流行恰當的放在自己的身上，是一種必要的能力。」

Emily 在書中提到，「如果一件衣服不適合，這不是你身材的錯，而是衣服的錯。」因為成衣都是依照一般標準身材去製作的。「但這世界上，有誰是真正的『標準身材』呢？大部分人的身材，都有各自特殊的地方啊！」Emily 像是要敲醒大家的腦袋，睜著大大的眼睛，鄭重地說著這句話。

一件衣服不適合，不是你身材的錯，而是衣服的錯。沒有『標準身材』，大部分人的身材，都有各自特殊的地方！

我說這觀點好撫慰人心啊，讓大家不必再怪罪自己的身材，Emily 強調：「我不是為了撫慰大家呦，我只是點出事實！」就像她也認為，沒有所謂「錯誤的衣服」，每一件不適合的衣服，其實都給我們一些能夠更了解自己的訊息，都是幫助你買到下一件衣服的密碼！

「像我會製作一張『分手地雷表』，把不適合自己衣服的原因都寫上去，作為下一次買衣服的參考。」她就發現自己不適合繁複的袖子，因為她講話時手部動作很多，太累贅的設計反而讓她不舒服。

Emily 說這道理跟戀愛很像：「留給自己的省察越多，條件也會越來越清楚。比起結束一段感情就馬上投入另外一段，這樣更能在未來找到可以長期相處的對象。」

對最美的你，永保好奇心

這本書出版後，有些人好奇 Emily 的主張會不會與自己的工作背道而馳，告訴消費者一個月五套就夠了？

回顧出版初衷，是因為疫情期間，Emily 被大自然生氣蓬勃的力量震撼。她反思時尚產業生產越來越多服裝，但是人們的穿衣問題卻沒有獲得解決，為何永遠覺得衣櫃少一件？

「我覺得時尚與環境保護，不需要是對立的，我並不是主張大家從此就不買衣服，而是運用我的專業，幫助大家更有方法，選購適合自己的衣物，反而不會造成浪費。」

Emily 形容，沒有網路以前的時尚業像是「君主制」，產業人士自己關起門來作決定，圈選出什麼叫做時尚，人們只要遵從就好；「但是有網路社群以後，時尚業變成共和國，每一個人都是媒體，都能發出自己的聲音，定義各式各樣的美。」

或許人們會因此感到資訊混亂、困惑，但也要知道，不再有單一標準，同時意味了：「你是自由的！」

當外在的資訊流竄，你唯一要做的，就是回歸內心，找出你為什麼要穿衣服的原因？你希望透過衣服傳達出哪些訊息？獲得什麼樣的力量？最美五套穿搭法的精神就是：「不要停止探索自己與世界！」

Emily 給了你一份地圖，你不必再像以前一樣，橫衝直撞，還一路漏油，而是有了一個明確方法，能帶你一步步打破界線，藉由衣著更新自己。Emily 總是告訴讀者：「最好看的那個樣子還沒有出來，你不要就這樣停下來囉！」所謂更好看的樣子，其實是從更認識自己開始，與外表、年齡、身材都無關，我們無時無刻也都在變化著，去欣然擁抱自己，迎接好玩有趣的新生美麗。

就像她在那段疫情的隔離期間，偶然發現抽屜裡躺了好幾包種子。她心血來潮種下，幾個月後竟發現開出了一球球，又紅又紫又粉，長得比她還高大的花叢。「這麼巨大的能量與生命力，原來就躺在我的抽屜裡嗎？」每個人的靈魂也像這樣一包種子，不斷跨出嘗試，你永遠不知道會種出什麼，在你的生命裡盛開綻放！

圖片｜Emily提供

本文由女人迷授權，原文連結請點穿搭像戀愛，知道為何買錯，就在更好的路上！專訪流行預測師 Emily：從衣櫥開始玩出最美五套