防疫期間家長療癒3心法 有快樂的你們才有快樂的他們

做父母無敵堅強，但也需要療癒身心！給家長在忙碌的防疫中，照顧自己身心的3個方法。

各位爸爸媽媽，暑假前被學校的停課、復課、停課、線上課、社團取消、畢旅取消等，弄得心煩意亂，後來孩子們終於放了暑假，父母們有變得比較輕鬆嗎？——應該沒有。

雖然近期從幼兒園到高中的孩子，都陸續打了疫苗，疫情帶來的威脅看似減緩，但家長群組仍不時傳出「災情」：

「我們家哥哥的班級有人確診，我等等要跟公司請假去接小孩 QQ」

「好不容易撐到暑假送安親班，結果裡面有老師跟學生都確診，接回來孩子在家誰照顧⋯⋯」

「姊姊生完病換妹妹，我已經請假照顧孩子一週了，現在換我確診還能請假嗎？T^T」

育兒是一門專業，甚至專業有分幼兒園、國小低中高年級、國中、高中甚至到大學，如果誰都能學會教導孩子，那為什麼老師們修課多年的專業還要分這麼多年齡層？而防疫也是一門專業，可這會兒卻要求家長們什麼都要會、什麼都要做到。

女人迷除了想和父母與照顧者們說聲「真的辛苦了！」之外，希望還能提供幾點能讓家長們撫慰身心的方法，你們可能都知道，但也許忙碌到忘掉了⋯⋯

沒關係，現在讓我們一起回想起來吧！

1. 給自己獨處的空間

我知道照顧小孩已經很忙，但「沒有快樂的家長，就沒有快樂的家庭」，所以千萬記得——你的快樂很重要。

而快樂從哪裡來呢？有一部分是從「做自己喜歡的事情」來的。因此即使你已經忙到工作和家事都做不完，仍誠心建議，在難得有小塊專注時間（如孩子午睡、下課前或晚上送上床後）之時，放下那些不會立刻爆炸的雜事，留一段時間給自己。

那段「ME TIME」時光也許是看喜歡的書、冥想、泡澡、編織、看影片、打遊戲⋯⋯只要是能讓你感到放鬆、感到與自己相處的事情都好。

停止社交，提前預告家人，別讓任何人打斷你「給自己的專屬時刻」，一直為他人做事的你，值得這珍貴的一時半刻。

好好獨處很重要，因為那能讓我們的靈魂歸位，重新感受自己的呼吸與世間的連結，然後充飽電，才能再度面對孩子無限的問題與做不完的事情。

2. 抓緊零碎時間運動

我知道爸爸媽媽們一定忙到沒時間運動，但「做父母的」往往能被激發出各種神奇的潛能，例如，半夜一聽到孩子的哭聲就能瞬間清醒、30 分鐘從備料到做出三菜一湯＋水果、每天喊著快遲到但都能完美操縱交通工具地安全準時到校。

所以運動這件小事，你也可以做到！

場景也許是在叫醒孩子前的半小時，曙光初露的寧靜清晨，往地上鋪個瑜伽墊，用運動或伸展喚醒身體，再好好做數人份的營養早餐，開啟新的一天；

又或者是帶小孩到公園放風，在孩子們瘋狂爬上爬下弄髒自己的同時，你可以學 YouTube 上各種「徒手健身」的影片，或是帶著跳繩與彈力帶，讓自己也爆汗一番，相信旁邊滑手機的家長們也會為之動容，漸漸地，你會發現公園裡運動的大人越來越多。

久而久之，你的身材與體能，就會比同齡的家長還要好很多。

最重要的是，運動會分泌腦內啡，這絕對能帶給你正向的幫助，讓疫情期間的壓力能有出口釋放，讓艱難的日子舒服一點地度過。

3. 保持交際圈與支持系統

我知道生了小孩好像就失去了朋友，但其實朋友能幫助你開拓視野，而好朋友更是育兒路上的好夥伴！不論是有結婚沒結婚、有生沒生，這都不影響你約朋友到家裡作客，甚至在外面一同進行孩子或大人的社交活動。

人們靠分工才能活得更好，所以也許你可以準備一桌好菜（叫外賣也很讚）宴請好友們，新鮮面孔的朋友可以陪小孩玩遊戲並帶給他們新的刺激，或是找不同才藝、運動專長的朋友聚會，讓孩子親身體驗多元的世界。

當然，如果是有相似年齡孩子的朋友，那玩在一起時所練習的社交技能，更是家長無法給予的珍貴經驗。除了對孩子的好處之外，最重要的是對「你自己」有沒有好處呢？找來的朋友會令你感到開心嗎？這個活動安排你有享受到嗎？千萬別只為了他人，而犧牲自己的快樂。

尋找並建立自己的社會支持系統，從家人、同事、鄰居到朋友，當你感到脆弱難受的時候，記得適時與他們求助，因為唯有彼此互相幫助，我們才能在動盪的環境裡，好好地生活下去。

本文由女人迷授權，原文連結請點有快樂的你才有快樂的家庭 給防疫期間家長們療癒身心的3個方法