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如果你這麼聰明，怎麼不快樂？

聯合新聞網／ 文・陳璿丞醫師(析心事務所)
韓劇《非常律師禹英禑》當紅，也帶動起海洋鯨魚風潮。圖／Netflix提供
韓劇《非常律師禹英禑》當紅，也帶動起海洋鯨魚風潮。圖／Netflix提供

這是尼采的疑問，也是我們人類的疑問。尼采曾經也許願過，如果他是一頭牛，或許不用想這個問題、也不會意識到死亡的到來。

最近讀了一本有趣的書，作者是演化生物學家。所以，從演化來看，智力在我們過往來看是一種祝福，但從動物世界來看，智力，其實是一種負擔。 你知道獨角鯨嗎？

獨角鯨在韓劇中的《非常律師》中，禹律師提到自己就像是大海中的獨行者。如果獨角鯨有和尼采一樣的智慧，才能感覺到自己的孤獨，進而變成尼采的精神崩潰。地球上的搜尋外星智能生物的計畫已經幾十年了。我們也沒有找到什麼。

是我們量測的方式錯誤，或是我們對「智慧」的想法是不一樣的？動物也有智慧啊，他們是不想要演化成我們這樣，還是我們真的比較特別？

我們的智力可以創造神奇的事物。我們的智力也製造痛苦和苦難，尼采的主義，後來變成Nazi的核心精神之一，造成更多人的痛苦。 如果尼采真的是一隻獨角鯨，他不會感知到自己即將死亡，不會半夜睡不著一直想著這件事。

如果智慧這麼棒，為什麼演化的過程只有我們才有？

我們可以準備送人上火星、研發機器人，但是我們還是學不會快樂。我們可以解決問題，但AI是無法讓我們快樂的。即使有GPT-3可以生成文章，

DALLE-2可以生成圖片，但我們仍然沒有辦法用AI生成快樂，或是幸福。最近正在寫「幸福的科學課」在訂閱制的文章裡面，很想和大家分享，於是，就寫了這篇文章。你或許可以想辦法，讓自己快樂一點。

（本文出自析心事務所《如果你這麼聰明，怎麼不快樂》，未經同意禁止轉載）

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