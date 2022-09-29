如果當年我爸沒破產 會不會後來的我也能考上台大？

如果當年我爸沒破產，我不用從高中時開始寫言情小說賺錢，還能買齊參考書、或許請個家教或補習，會不會後來的我，也能考上台大？

這個問題，是永遠不會有答案了。

因為工作，我會接觸到許多所謂頂級名流、坐擁資產的富人。有趣的是，他們多半都相信自己的成功，是源自於努力。事業越是風生水起的，越認為世界很公平；因為他們付出巨大的努力，因此獲得甜美的果實。

這叫做「倖存者偏差」。

勝利的人一直看著自己的努力，並認定他的努力就是成功的主因，卻不去談那些跟他一樣努力、甚至更拚命的人，可能因為媽媽洗腎、爸爸失智、弟弟肢障，別無選擇地沉入所謂的社會底流，安靜並忍耐地度過他為裹腹而苦勞的一生。

我高中時，因為聯考考壞，進入一間以升學聞名的私立高中。這間高中把日常課表所有美術音樂家政課通通刪掉，取而代之的，是每天兩節數學、兩節英文，從天亮上課到天黑的課表。

那三年的求學經歷，只有「恥辱」兩字可以形容。對班導師來說，只有成績是唯一的衡量標準，當你全校排名很後面、當你數學成績考不及格，老師會直接了當地當著全班同學的面前，叫你去死。

對，就是去死。我還收過老師用紅筆寫著「幹！」的考卷。不會唸書的，都是廢物，沒有活著的權利。能讓老師笑呵呵對待的，是那些聰明、能在考卷上填出好成績的學生。班導師有他寵愛的一批學生，讚美偏心從不吝惜流露；另一批成績不好的黑羊，成為他永遠的出氣筒。

我見過班導師用腳踹男學生的肚子；同學痛苦地往後跌倒，將垃圾桶整個撞翻。也見過他提一桶冷水兜頭澆在打瞌睡的女學生頭上；全身濕透的女學生哭著用抹布將泡水的課本書包擦乾，臉上的眼淚與水漬已經分不清楚。我自己則是被各式各樣的東西砸過：粉筆、板擦、大英詞典。當我推薦甄試申請國立大學落榜時，導師大剌剌走進教室，對著眼眶紅的我開嘲諷：

「落第了吼？沒學校可以念了啦，去死一死啦！」任何藉口都不能為這種充滿惡意的行為辯解。想激勵學生認真唸書，絕對不是叫考壞的學生去死。但這就是我們過去的求學環境：萬般皆下品，當你考試成績很爛，你就去死。

後來，我常常說起這段灰白的高中回憶。趣味的是，那些被老師寵愛的高分學生們，還會來我臉書留言：「我記得老師明明也很疼妳啊！」「老師也很風趣的，我記得他在上課時常常講笑話耶。」這就是倖存者偏差。獲得老師疼愛的人，根本不認為老師兇殘如惡鬼。

就像天生聰明、家境安穩的那一群，在就讀建中北一女、台大研究所後，說起的都是自己的努力苦讀造就「成功」，而不會認為，自己的家境與天生聰慧，其實是他們成功的第一塊磚。他們說，是靠自己的努力成功的。

卻沒看見，很多人沒那塊磚就算了。更多的是一出生就揹負債務，在絕望中掙扎求生，一輩子質疑自己能不能翻身的，被漠視的那群人。

我的學歷是中山大學，還算可以。

當年如果參加聯考，以我的在校成績，大概是私立學校尾巴，所以我想盡辦法找特殊管道。幸好那年開始有申請入學，也幸好中山企管的申請機制不看在校成績，千辛萬苦後，我的學歷終於有「國立」二字。

死命都要唸國立大學，為了兩個理由。首先是學費，靠助學貸款的我，揹了私大學貸，財務壓力馬上翻三倍。再來是現實的就業環境：私校畢業，恐怕很難進入好的公司，拿到好薪水。

確實，當我進入外商，同梯們80%都是台大政大畢業。

但我從不因為我是國立大學而囂張（中山確實也只是還好而已）。每當說起自己的學歷，我都會說，是「幸運」加上「努力」。當年考試成績超爛的我，不配就讀國立大學；但時間推移到今日，看看我正在做的事情，我能夠信心滿滿地大聲說出來：我的母校，中山大學，會以我為榮。

我昨天到嘉義的木業工廠講課，對象是年輕的木工師傅們，最小的一位，年紀只有18。授課的題目是「個人目標與公司願景的雙贏」。我聊了我個人的成長故事、以及出社會至今近20年的歷程，告訴師傅們，工作中堆疊出來的經驗值是自己的實力。沒有要把時間賣給誰，我們在培養的，是十年二十年後站高高的底氣。

課程中，年輕師傅們的眼睛閃閃發亮。我告訴他們，我們沒有爸媽富養、沒有社會偏愛的會唸書腦袋。但我們有自己的路，我們可以決定自己的人生；真正的輸贏，是二十年後的累積，而不是考卷上的分數。

如果你是家境不錯、腦袋聰明的一群，請你要記得，老天爺讓你生來聰明，不是要讓你笑別人笨。

聰明是天賦，善良是選擇，你該做的不是沾沾自喜於自己「努力的成果」，而是謙卑、感恩地想著自己的幸運，然後去幫助那些不如你幸運的人。

至於出生時拿了一手爛牌的你，運氣不好，不是你的錯。但放棄試著逆轉你的人生，就是你的遺憾。

就算起跑點比別人千瘡百孔，我依然有權利、有本事，活出自己想要的人生。

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