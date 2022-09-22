「我再打電話給你」這句應酬話傷了多少人的心？

剛出社會時，常常會分不清什麼是應酬話？什麼是真心話？有人邀請，就相信是真心誠意；有人承諾，便深信諾言會有兌現的一天。聽過次數最多的社會應酬話，一句是：「我再打電話給你。」另一句是：「沒問題，到時候我一定來。 」別小看這兩句話的威力，它不知讓多少人心神不寧，讓多少人期待落空，讓多少人慘遭挨罵。

我再打電話給你

有段時間，同仁小茹只要離開座位，不管是上廁所五分鐘，買便當十五分鐘，開會一兩個小時，回來後就會問左右同仁：「有沒有我的電話？」大家看她心神不寧，便想各種方法引導她說出原因，小茹總算鬆口，她語帶傷心地說：「就是上個禮拜天，認識了一個男的朋友，他跟我說：『我明天打電話給妳。』，可是，等到現在都沒有接到他的電話。」

這個時候，大家都異口同聲地說：「這是應酬話，你也當真？」但奇妙的是，不少人在失望過幾次之後，似乎也發現這句話的妙用，往往會在道別的時候不自覺地脫口而出。

有個朋友的答案轉得非常有道理，因為這樣比較有交代，光是說聲「再見」好像太過敷衍了事，若再加句：「我再打電話給你。」做為道別的結語，大家就會分手得比較安心。所以，下次聽到這句話時，就把它當成「早安」、「晚安」之類的應酬話，不需要太認真，以免一顆心在「期盼」與「失望」的潮水中飄來盪去，起伏難安。

到時候我一定來

聽過次數最多的社會應酬話，一句是：「我再打電話給你。」另一句是：「沒問題，到時候我一定來。 」別小看這兩句話的威力，它不知讓多少人心神不寧，讓多少人期待落空，讓多少人慘遭挨罵。圖片來源：Ingimage

每次舉辦活動，在打邀請電話時，大概都可以聽到這句話：「沒問題，到時候我一定來。」 好友小叮噹生平第一次接辦活動，就碰上公司十周年慶酒會這種大案子。酒會當天，小叮噹就像陀螺般地轉來轉去，因為有不少位承諾「到時候我一定來」的名人始終沒有出現。

為了避免來賓致詞會開天窗，小叮噹不斷的穿梭在人群中，只要看到任何可以致詞的人，便馬上趕鴨子上臺致詞。酒會結束後，小叮噹依然百思不得其解，站在會場角落喃喃自語：「他們明明說好，到時候一定來的啊！怎麼會這樣呢？」

剛出社會時跟小叮噹一樣，若是有人親口答應「到時候我一定來」，便覺得對方「應該會到」，不然就是爽約，就是說話不算數。不過，現在不會這麼天真，會換個角度想，對方大概是沒有時間赴約，才會拿這句話當擋箭牌。很多人都知道酒會、記者會皆會邀請一大堆的貴賓參加，但是受邀者多半會心想「反正不差我一個人」，乾脆先答應下來，到時候有空就去，沒空就算了，這個答案總比一口回絕讓對方傷心挫折好多了。

因此，倘若非請到這位貴賓不可的話，不能光憑「到時候我一定到」這句話，就以為自己達成任務；還必須發揮三顧茅蘆的精神，先打電話口頭邀請對方，再寄邀請函以示慎重，最後仍需打通電話提醒對方。此外，也需要事先告知對方「扮演的角色」，是單純當個貴賓，還是需要上臺致詞？有沒有車馬費用？要做哪些準備？務必確定對方將你的邀請排進「不會臨時取消」的行程中，才能放心地對外公布貴賓名單。

愛講應酬話的人格特質

許多愛講應酬話的人都屬於「討好型」人格，很擔心得罪別人，即使內心已經把對方列入「不再聯絡」的名單中，嘴巴上仍然表現得熱絡多禮。也有些人是害怕尷尬衝突的氣氛，只求「表面和諧」，不管對方會不會心靈受傷。

也有人是很難開口拒絕別人，「拒絕別人」就等於「破壞關係」，所以他們寧可「失信於人」，也不願直接拒絕。有的人是希望事情隨時有「變卦」的空間，往好處看是「彈性很大」，朝壞處看是「缺乏原則」，有些時候，越想要兩全其美，越容易兩面難做人。

換個說法：將「應酬話」換成「誠懇說出自己的困難點」

要一個不善於當面拒絕別人的人開口 Say No，的確需要莫大的勇氣。萬一拒絕對方後情緒反彈強烈，毫不留情面的人身攻擊：「連一點做人的道理都不懂。」說不定還會造成反效果，從此更加不敢拒絕別人。因此，鍛鍊「拒絕的勇氣」，不妨採用行為學派中的「系統減敏感法」，也就是循序漸進，先從關係親密的家人開始練起，就算被拒絕亦不會太過驚慌，再慢慢練習到比較信賴的朋友，然後逐步擴展到普通朋友。

練習「拒絕的技巧」的時候，態度要堅定，語氣要客氣。若要減輕焦慮的感覺，不妨默默在心裡反覆提醒自己：「我並沒有拒絕對方，我只是拒絕這次邀請而已。」逐漸打破「拒絕別人就等於破壞關係」的想法。拒絕別人的邀請或要求，難免會碰到「人情壓力」，當對方苦苦哀求說：「拜託，賣我一個面子。」或是用撒嬌的聲音說：「我知道，你人最好了，一定不會讓我失望的。」

圖為《從說話洞察人心》書封，時報出版社提供 這個時候，可以先「禮貌性的道歉」，再補充「無法答應的原因」：「對不起，那天我剛好有個重要的會議要開，謝謝你的熱情邀請。」原因不要解釋太多太長，以免給人「找藉口」的印象；要是被對方的說詞打動了，以後要拒絕別人就更難啟齒了。

（本文出自《從說話洞察人心》，時報出版，未經同意禁止轉載。）