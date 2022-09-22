公務員長女一路扛經濟養么弟 直到房子變弟弟新婚房才爆發

絕不結束的不幸——有毒關係

「我看不到任何希望，我這輩子應該就注定要過這種日子了吧。」

這位疲勞、患有慢性憂鬱、自殺傾向症狀的四十多歲未婚女性，她的這番話使我內心感到沉重。我開的處方能幫助她改善失眠，平息她偶爾爆發的情緒漩渦，但她內心的痛苦並未獲得根本性的好轉，她仍舊感受不到自己的人生有任何希望與生機。

她是工作穩定的公務員，年薪雖然不多，但足以讓她過上滿意的生活。她擁有充分的同理心和社交能力，因此也能和他人維持著不錯的關係。為了自己的目標，她認真努力，交辦的事也盡責完成。任誰看來，她都充分擁有幸福的資格。

她的問題在於身處的環境。她是一男一女中的老大，是韓國典型的長女。父親因為意外英年早逝，於是她從高中開始便擔當起家裡的支柱。她的人生並不屬於她自己，不存在青春期、叛逆期，或是尋找自我認同的過程。「妳要趕緊站穩腳步，在經濟上協助妳弟弟才行。」因為母親的這番話，她將青春和戀愛都拋到腦後，找到安穩的工作變成她唯一的人生目標。

然而，她的工作還沒完。弟弟第二、第三次重考的補習費，都由她負擔；弟弟考上大學後，想要她一輩子想都不敢想的語言進修和創業。那筆創業基金是由母親貸款來的，而母親的貸款理所當然由她來付。

事情發生在弟弟結婚前幾個月的某天。母親一向不太在意她的婚事，所以不斷推遲，或對她帶回來的每任男友都感到不滿意和反對，但卻非常爽快地答應了弟弟的婚事。母親興奮的樣子讓她很不是滋味，雖然當下她還沒意識到自己的這種情緒，不過母親的下一句話就讓她爆發了。

「妳爸爸不是有留一間公寓嗎？我打算把那間給妳弟當作新婚房。好歹我們也是男方，有間房給親家看比較體面。」

感到氣憤的她，問母親要搬去哪裡住，她的母親馬上理所當然地回答：「我？去住妳家就好啦，反正妳看起來也不想結婚。我們母女倆就像朋友一樣一起愉快地生活、一起變老吧。」

她這次再也無法忍受了。她這輩子都把自己的一切分享給家人，這是她有生以來第一次表達出反對意見，換來的卻是母親瞬間扭曲的臉與惡言，以及那把自己所有的機會與金錢，像插上吸管一般吸乾的弟弟投來的無情無義，諸如「不孝女」、「貪心的女人」、「我是怎麼把妳養大的」、「姊姊為什麼要讓媽媽那麼辛苦」等指責。更讓她感到氣餒的是，他們好像要把她身邊的人際關係也都毀掉，母親說她的改變是她現在交往的男友造成的，或說她去（她母親口中的）精神病院只學會一些糟糕的東西。

幾個月過去了，沒有什麼不一樣。她父親留下來的公寓變成了她弟弟的新婚房，她母親搬去和她一起住，交往的男友因為母親的反對分手了，她今天也過著不是自己的人生。她的家人對她毫無感謝之意，也不覺得有所虧欠與愧疚。她在外是有能力的公務員，在家卻沒有追求任何權利與幸福的資格。無論她如何探索自己的心靈、得到多少他人的安慰，只要她在這個環境裡，不幸就絕不會終結。

我們相信所有人類都是自由的，但事實上人的心靈很容易受到環境壓迫。對身為社會性動物的人類而言，環境就是人與人的關係本身。我觀察了許多那些身處於永無止盡不幸中的人後，明白了一件事：他們的身邊都有著有毒關係。在那樣的關係中，心靈再堅強的人也會變得無力、失去追求幸福的本能，最後連脫離的想法都失去，只能癱坐著痛苦呻吟。令人意外的是，這種關係並不是由詐欺犯、強盜等有犯罪傾向的陌生人所引起的，而是由一起生活、關係親密的家人、情侶、朋友、同事等造成的。

只要身邊存在著這樣的關係，人類就絕對看不見自己的內心與欲望，而會選擇放棄去擺脫痛苦，消耗所有的希望與活力來解決他人的低級野心與一時的匱乏。這種關係就像劇毒物質或細菌一樣，扮演著破壞人類心靈的角色。我稱這種在人類心靈上具傳播毒性的關係為「有毒關係」（Toxic relationships）。

有毒關係隱藏在其他正常關係之中。主導有毒關係的人，會把正常關係中某種程度的衝突與傷害當作藉口，進而主張這種反常的關係是正常的。他們將偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而視被犧牲者或反抗者為有問題的人。然而，在有毒關係中所發生的事，與其他正常關係中所發生的事，本質上並不相同，也與其他平凡的父母子女、兄弟姊妹、前後輩之間的關係完全不同。

人們總是相信自己的幸福快樂值高於平均，並會想要得到親近的人的愛和認同，所以當領悟到自己的犧牲或愛絕對得不到回報時，就會感到心痛與痛苦。人心是非常容易被具有毒性的人們利用與背叛的，如此一來你很快就會覺得自己是沒有價值的人，並認為人生沒有任何希望。

有些關係必須要脫離。你以為只要不失去對他們的愛，持續忍受現在的痛苦與負擔，總有一天他們就會掏出藏在內心深處的愛，補償你一直以來所經歷的悲傷，讓你找回你人生的價值——這種你所期待像魔法般的事，是絕對不會發生的。對你有滿滿的愛的人，現在就會對你表達他的愛；現在壓迫你、讓你感到不幸的人，未來也絕對不會愛你。

圖為《有毒關係》書封，皇冠出版提供 若確定你們之間的關係就是有毒關係的話，你必須要脫離才行。

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（本文出自《有毒關係》，皇冠出版，未經同意禁止轉載。）