羞辱你只因我可以！台版Ｎ號房「不只為錢，更要圈內封神」厭女陽剛霸權

鏡週刊報導揭露台版 N 號 房事件。300 多位受害者遭騙取性私密影像，連同個人資料被當商品販售。為什麼父權體制會讓部分男性認為，自己有資格竊取女孩的「性」？面對令人髮指的犯罪，除了害怕與無力之外，我們能不能突破行動，在恐懼中產生力量？

2018 年韓國 N 號房事件震驚世界，令人憤怒又害怕，同時慶幸這件事不是發生在台灣，好像得以與惡，保持了一段距離。

但性暴力就像洪水，漫過時間與空間，從未在世界任何角落停止，包含台灣。

2022 年 7 月 27 日，鏡週刊報導《青春煉獄：網路獵騙性私密影像事件簿》，揭露台版 N 號 房事件。

高達 300 多位受害者遭騙取性私密影像，連同社群帳號、學校班級等個人資訊，被標上編號與價格，在網路上當商品販售。

犯罪者「Airdrop5」以連續詐騙手法，與付費色情論壇「創意私房」合作、販售盈利。這樣大規模、系統性，甚至產業化的數位性暴力犯罪，正真實在台灣上演。

我們想問，為什麼父權體制會讓部分男性認為，自己有資格竊取女孩的「性」，並反過來羞辱她？是什麼樣的社會文化，鼓吹了這種權力感？

而面對令人髮指的犯罪事件，除了害怕與無力之外，我們能不能突破行動，在恐懼中產生力量？

父權體制認定女性是理所當然的付出者，包含了性

報導中揭露的犯罪手法，是鎖定 IG 或抖音上小有名氣的網紅，以 5 小時 2 萬元，高薪的聊天工作吸引上鉤。在聊天的過程裡，顧客要求網紅裸露、擺出性感姿勢。

因事前保證已簽定保密協定，確保私密影像不會外露，女孩們雖有擔心，還是配合演出。但當影像一送出，帳號卻立刻遭到封鎖，不但沒有拿到酬勞，還發現自己的私密影像被製成商品。

原來一開始，這就是有計畫性的詐騙。

販售者不承認他是以詐騙手法取得影像，反而宣稱這些女性是接受他的「調教」、「開發」，論壇中的會員也會喊著：「求上車！」「大大真是神！到底怎麼調教的？」

一搭一唱，商人與消費者猶如一個邪教，將女孩們架上祭壇，越看她受苦，眾人越慶賀，彷彿一場勝利。

這樣集體的發狂，不疑自己的行為是否正為他人帶來傷害，源自父權主義刻意要讓男性認為，竊取女性的性，是一件理所當然的事。

凱特・曼恩在《不只是厭女》中指出，男性並不是把女性物品化了，她們當然也是人類同胞。「但是女性可能不是單純的人類同胞，而是被當成『人類付出者』（human givers）。」這些付出包含了照顧、安慰、關心、情緒、生殖勞動，當然還有性。

在父權的規則裡，男性是主體的、強勢的、索取的，女性需要配合這套劇本出演，那個客體的、弱勢的、付出者的角色，整套機制才有可能運作下去。

所以男性對於性、女體的獵取，並不覺得奇怪，反而受到鼓吹，每一次跟喊：「求上車！」都是彰顯了自己是符合父權規範下，主動而陽剛的進取者。

社會告訴他，你有這樣的「資格」，不管是透過詐騙、權勢、金錢、暴力任何手法，你都被允許去奪取女性的性。

奪得了性還要反過來羞辱妳：受威脅的陽剛文化與厭女情結

這套「我強妳弱」的劇本上演了千年，在近幾十年受到女性主義挑戰，男性氣概、陽剛文化備感威脅，遂漸漸集結成厭女情節，形成各種反撲。

鏡週刊在報導中提到，遭外流影像的女性，在線上與線下的生活都遭到騷擾，不時收到性羞辱訊息，或是路人以影片中的關鍵字辱罵她。

政大傳播學院副教授方念萱，指出這些加害者不只滿足慾望，更是在彰顯權力：「他（犯罪者）的娛樂已經不只是要看肉體，是要有控制權。受害者在真實世界，妳在明處，他在暗處，妳不曉得他知道妳的一切，他們看到妳的影像就知道妳如廁、知道妳上床。」

方念萱副教授在《這是愛女，也是厭女》中，進一步分析這種現象，來自於男性對大眾場域裡，越來越顯而易見的女性身影和音量，備感壓力，使他們的男子氣概大受脅迫。

「因此以一種自我防衛的、反應式的言行在數位平台上，以私密影像、數位騷擾、公開羞辱、乃至於報復色情的方式洩漏女性個人資訊，遂行他們認為的『正義』。」

所以奪得了性，還要反過來羞辱妳，告訴妳我看過了，告訴妳我知道是妳，就是為了讓妳知道：「妳不該擁有這樣的權利。」

性是我主導的，妳只能是滿足我的客體！妳的身體不是自己的，我有權奪取並評價妳！話語權是我們的，妳只能在一旁乖乖閉上嘴！金錢和權力也是我的，妳只能因此被騙，但最後妳根本不會擁有！

因此在整個犯罪結構裡，上傳影片的人不只不會受到責難，還會被崇拜。

曾破獲二大色情論壇的警員張坤憲，在報導中表示：「原創者不會只做一次，一定不斷用同樣手法犯罪，累積很多被害者。也許是為了賣錢，但通常不只為了賣錢，而是他們小圈子的榮耀，被稱為神、大大，那樣子的虛名很有吸引力。」

他們被視為陽剛文化的守護者，被害者都是該被降服的罪人。

跳脫父權劇本，找回能動性與脆弱性

看到這裡，你可能會越來越灰心喪志，對於世界感到憤怒與失望。許多人在觀看報導時，也逐漸感受到的窒息與哀傷，自己好像變得無力，無法做點什麼。

但在報導的最後，幾位具名揭露事件的女孩，開始不再退縮躲藏。在經歷過恐懼、痛苦，甚至嘗試自殺後，選擇公開她們就是影像中的人物，用自己的方式，說出這些故事。

好像被壓進水裡快要溺死的頭，突然獲得了力量彈出水面。圖片來源／ingimage

淯淯在 IG 帳號上與粉絲分享自己發生了什麼事，並選填了自己想讀的大學科系，即使那會讓她接觸到很多人；王嵐剪去頭髮，學起泰拳，笑著說將來某一天，「我要好好去痛扁他們。」；如廁畫面被偷拍販售，同樣也是女人迷創作者的張希慈，多次在專欄揭露遭遇性暴力的經驗，並且發起《安心如廁計畫》。

希慈告訴大家：「那影片永遠會在，但是你還是原本的你，不會因為被看到了幾次，就變成比較不好，或是沒有價值的人。」

「其實他們真的可以什麼都沒有拿走，但我們要去跟他們拿回正義，你為什麼覺得可以看？你有想過這件事情對我造成的影響嗎？」

我不是只能哭哭啼啼，我也不是就這樣忘了，只是我不再受制於你的劇本，被迫演出一個哭哭啼啼的角色。我很心碎我很痛苦，但我的生命還在繼續，我要為自己活著。

好像被壓進水裡快要溺死的頭，突然獲得了力量彈出水面，大口呼吸，女孩們展現出了受害者的「能動性」。

政治大學法學院教授王曉丹，在《這是愛女，也是厭女》第十一章〈重讀性暴力受害者：改寫能動性與脆弱性的意義〉，指出當受害者展現出能動性，就是抵抗陽剛文化，突破二元對立化約論的行動。

如我們前面提到的，父權體制的根本運作邏輯，就是二元對立：男性／女性、陽剛／柔弱、奪取／付出、加害／受害。

傳統想像裡的受害者，應是柔弱、無力的，只能帶著憂傷低落的情緒，待在受害者的位置。受害者可以獲得同情與憐憫，但卻恰恰抹煞了受害者本身的主體性。

所以跳脫父權體制的箝制，就要讓受害者發現自己身上的能動性——「你有權詮釋發生在你身上的任何事，你是你自己故事裡的主人。」

找回能動性，不是要受害者變得陽剛，因為這樣又是落入父權的圈套。而是像這次事件中的女孩一樣，「擁抱脆弱性」，承認我被騙了、我受傷了、我很難過。

不是全然的無力或陽剛，不選擇站在兩極的哪一端，而是站到中間，真實地與那個脆弱卻同時又有韌性的我，站在一起。

就好像在向父權宣告：「你不是我要對抗的人，我無意站在你的對立面，因為那代表我又落入你設定的劇本，扮演一個受控的配角。我過我自己的人生，為自己而行動，為自己而哭而笑，而快樂而失落。」

此次報導中令人感到欣慰的另一件事，是協助揭露整起事件之一的吳振維，當他意外取得論壇連結，發現這正是一個犯罪現場，當即決定協助受害者蒐證揭露。身為一個男性，他並未成為父權體制的幫兇，而是能夠感受他人痛苦，並付諸行動改變。

因此我們也發現，父權體制不是絕對，在其中的每一個人，都能做出選擇。

不再只是無力受害、擔憂竄逃，讓我們轉過身來狠狠看清，整個父權體制運作的模式吧！反過來從我們的角度「賦權」，活出獨立版本的故事。

台版 N 號房事件，將不再只是恐怖的受害故事，因為從此以後，我們都是有力量的人。

本文由女人迷授權，原文連結請點羞辱你只因我可以！台版Ｎ號房「不只為錢，更要圈內封神」厭女陽剛霸權