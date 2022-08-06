怎麼平撫投資賠錢的失落情緒？ 零焦慮理財 4 步驟

前年，人們見面會說：「你買台股了嗎？」

去年，人們見面會說：「你買美股了嗎？」

今年，人們見面則一張張苦臉對望，「⋯⋯你賠多少？」心疼地說不出口，因為國內外的千萬股民，整體成了受災戶，曾經帳面上賺到的，都在今年利潤回吐甚至變負的。

投資失利賠錢，該怎麼辦？檢視零焦慮理財 4 種心態面，抓住致富機會

1. 想想自己當初投資這個東西的原因

不論我們手上投資的是什麼，也許是定存、保險、國債、房產、基金、股票、加密貨幣、奢侈品、藝術品、NFT 等等，在「任何時刻」我們都可以想想——當初為什麼要投資它？

隨著世界局勢的改變，或者我們手上資金流的增減，當初制定的投資策略一定也需要「滾動式修正」。

如果當初只是想跟風炒一波，或朋友推薦說好你就買——那這就是「重新檢視」的時期了！

2. 心態也有分短期或長期

2008 年的金融海嘯，市場約花了十年才回到原本的狀態，因此可以想想自己的資產配置是否能等個十年？規劃是長期或短期？自己的投資水位能到哪裡？

不同長度的商品自然也有不同的報酬，通常是高風險高報酬、低風險低報酬。

如果發現自己不適合做短期高風險的投資，那表示你透過學習，更瞭解了自己的風險承受能力，如此再去做調整與配置。

3. 能一夜好眠的投資，就是最適合自己的投資

如果手上的資產配置讓我們心不安寧、夜不成寐，半夜驚醒看盤看新聞、上班無法專心做事⋯⋯那也許該考慮：

認賠賣出，投資風險更低的商品賣出部分倉位，分散投資與風險判斷有前景，認份地決定長期投資

那些賠錢都不是浪費，只要有吸收經驗。適合自己的投資方法不可能一步到位，唯有不斷的嘗試，才能找到最適合自己的方式！

能讓你一夜好眠的投資，就是屬於你的投資聖杯！ 女人迷編輯 Emilie

4. 投資自己才是穩賺不賠

牛市時人人都是投資大師，熊市時臉則綠得像韭菜，要想不當韭菜被人收割的方法，唯有提升自我的理財知識與風險意識，否則憑運氣賺到的，有一天會靠實力賠回去。

如同前文所聊到的現況，世界現正處於一個低潮期——疫情能被戰勝嗎？戰爭會終止嗎？糧食危機能度過嗎？⋯⋯凡人的我們無法百分之百肯定，但歷史能給我們借鏡。

所以，在哀嚎資產損益的同時，也請打起精神，汲取每一次的經驗，繼續制定下一個更好的策略，把自己變成最強的現金流！

後悔的意義在於經驗學習，記得做當下最正確的事。別懊悔太久，你我生命仍長。

當我們身處災難之中，放眼望去皆是絕望，但事後往回看，那些片刻卻也是天賜良機。

如果到了天賜良機的那一天，希望你我都有能力抓住致富的機會。

本文由女人迷授權，原文連結請點怎麼平撫投資賠錢的失落情緒？零焦慮理財 4 步驟