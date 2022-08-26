不工作就沒價值了嗎？王琄：練習許久才能穿梭自如

一封家書

在時間中，都是練習。

新環境需要練習如何適應它，新學校需要，新關係、新身分……也需要，當「新」的來臨，表示告別「舊」，而說再見是困難的，從小到大都是如此，每一次告別都是重新啟程，頭腦明白，但，心卻不捨。滿滿的記憶，是時間的證明，表示自己走過一段時光，或長或短不一，但，就是留下了印痕—記憶。

一位朋友在臉書上告知大家「他退休了」。這幾天，他PO出在棒球場看球賽的照片。突然明白，他一生戎馬沒有享受過一般人的娛樂生活，如普通的運動賽事，對他而言，竟是一次新鮮事兒，他聲稱「開洋葷」。他站在第三人生的當口，準備好了嗎？因為那是另一種生活形式的開啟，需要理解成，無論是財務準備、身體狀態、心理平衡與終老來臨之日，都將一一來到面前，成為生命的現實。

財務部分已經有許多理財資訊都非常專業的教導，能夠分享的部分，就只是自己的財務成長與體驗，當然有效，可以達到財務自由（夠用啦）！

身體的狀態為何需要認識與準備呢？

前一陣子新聞報導某男演員在高雄突發身亡的消息，我心中也為之一驚！因為，我與他有共同工作過，同樣愛表演的演員—我們，其實是有強大職災傷害的。看得見的光鮮與看不見的暗傷—包括身體疲勞、在角色中太久而造成的內在外在的耗損、心理失衡、以為是愛情，其實是角色投射的情感；是在光環下不易看見的。保持對健康的警覺性，就必須依靠自己對身體的敏銳度及珍惜心了！「錢來就賺」是否是唯一的指標？曾經也有演員朋友聊到：我們這款演員挑三揀四還年紀大；真的賺太慢，我則笑笑說：不是賺太慢，是慢慢賺。心裡想的是有命才能賺呀！

不工作就會沒有價值了嗎？

朋友退休了，學習新階段的生活。長期工作突然離開職場，是不是像小白兔入叢林？會不安焦慮嗎？其實，任何工作遇到轉變都會有一陣子的不安期，焦躁的心肯定想快速回到以前的生活節奏，雖然這種節奏是被他人（工作）安排，因為不用操心明天起床的日程表！而決定不走回頭路，就是一種勇氣加意志力的實踐課程。休息一陣子，不可能再擺爛下去，因為時間不會停止，一直往前奔去！

「演員的工作」是一直處在被選擇中，沒選上總是很平常的事兒，學會在這種重新開始與向完成工作說再見中，頻繁來回練習。在每一次工作中努力著，為自己下一次機會來臨做好準備。在工作中建立的存在感是必須一次又一次的疊加，也可能一不小心會陷入零存在感的焦慮中，無論工作多長，得獎幾多。除非明白「無常即日常」的道理，工作產生的價值那只是生而為人的一部分，並非全部。我是練習許久才能在有工作、沒工作中穿梭自如，現在是選擇不工作。

因疫情看見了許多年輕演員的辛苦，卡在沒工作的焦慮中，或許，學會認清工作、價值、存在與自己的關係後，便可開啟新思維，做什麼都可以，因為都是表演的舞台，如果以「表演」為主要收入，視野是不容易開闊的呀！

我老弟的退休，是與舊模式告別。

舊模式是習慣，是舒適區。也是一天兩天累積，慢慢養成的。他開始運動健身，與老友走古道，找往日兄弟情誼，雖然，「退休」對他而言，真的還早，正值壯年的人，如何面對第三人生？是返回職場，再找一份工作？創業，還是放鬆一下，享受青春時期錯過的生活，好好陪伴家人，重新整頓沒想過的日子？因為沒有想過，所以不知怎樣過呀！

時間是可以讓我們放進新的記憶，如果練習一些新的、有創意的日常，每天都是新面孔，儲存新記憶。

我是學著用番茄時間工作法：將時間格式化，分成幾小份，包括休息、玩耍一下。追劇時間不會沒限制，看書只專心那段時光，散步以步數為基準，寫作也是每日早晨的時光，運動影片也是一週三小片。看著自己排的週程表，心中暗自開心，原來，這就是時間呀！

月程表也是很可觀的。一件事一天看不出效果，但，一個月就明顯了！例如：開始玩「阿姨日常」一分鐘小短片，始於買一個虹吸咖啡壺，當時，只覺得火焰有生命力，在疫情大爆發的五月中，給自己一份火的力量，在無法前進的時間裡，自己小小的活力，鼓勵著自己：生活不難、疫情不怕、未來不糟心。沒想到，這一拍也拍出了「阿姨一○○分」的小短片，在五個月裡完成的。堅持下去就是動力。下一個堅持下去的好玩兒事情是「走路」。而且也「迷戀走路」了！

明白了時間是用來善用與創造好玩的記憶，這樣大概可以防失智、保健康吧！

明白了自己是時間的主人，不再用「時間不夠用」當藉口，貼在床上（或沙發椅上），碎碎念「人生苦短」，抱怨人生不精彩，不再只是滑手機，給他人「硬動精神」按讚，也不羨慕哪來那麼多的活力，而是簡單地放下手機，離開令人發懶的家具，走動一下，聽一下動感音樂，整個人的每一個細胞就如同灌了大量雞血一般，活力四射了！我就是如此，邀請你們一起！持續動次動！

去蕪存菁的人際關係，化繁為簡的日常生活。

現在的腦子，仍無法完全清明透徹。還好，尚有時間可以練習。無論讀書、工作、交友、婚姻或獨身，都是邊活邊練習，邊練習邊調適。並沒有萬無一失的人生，第三人生已經準備好放在那兒等待我們套上，然後活下去；反而是帶著準備好好活一把的勇氣上路，這樣的新生命，才值得擁有！

圖為《這輩子，演得最好的是自己》書封，聯經出版社提供 祝福自己，也祝福上路與尚未上路的路上好友們！

（本文出自《這輩子，演得最好的是自己》，聯經出版社出版，未經同意禁止轉載。）