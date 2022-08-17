發現很多不對勁但又說不出來 愛上自戀型人格必經的3階段

愛上自戀型人格者：在雞蛋上跳舞

與自戀型人格者戀愛或結婚是一種什麼感覺呢？與自戀型人格者相愛的人，一般會陷入一種兩難的境地——明明知道對方在對自己進行「感情虐待」，親密關係中充滿了衝突與傷害，自己是被傷害的那一方，自己卻無法徹底與對方說再見，甚至在問題出現後，會找藉口為對方開脫。

自戀型人格者的愛，表現為愛自己的一切。自戀型人格者要求得到無私的愛、無條件的讚美，他們希望以此證明自己無所不能。

與自戀型人格者戀愛、結婚的你，必須與他融為一體。你不能是自己，只能是他的影子。只要你提出不同的意見，對方就會有強烈地被拋棄、被否定、被責備的感受，他會勃然大怒、立即翻臉。事實上，自戀型人格者的情感往往是匱乏的、有缺陷的。

與自戀型人格者相愛的過程可以分為三個階段。在第一個階段，你會覺得他是最完美的戀人，他那麼體貼你、理解你，他的每個動作、每個想法都那麼符合你的心意，你在不知不覺中淪陷了。你覺得他是特別的、獨一無二的存在，他和你接觸的其他人都不一樣，與他的相處，彷彿給你平靜的生活帶來了不一樣的色彩，他讓你感受到了生活的魅力與激情。他對你的好，讓你覺得真愛來了。

然而，一段時間後，一般是在你們確定關係後，你就會發現好像哪裡變得不一樣了。他開始貶低你，對你百般挑剔，有時甚至很多天不與你聯繫。他操控你的行為，甚至思想，而你希望你們的關係回到最初的樣子，於是你開始按照他的要求改變，但是效果卻微乎其微。

在這個階段，你會開始思考：你做的很多事情是不是都錯了，你們之間的衝突是不是都是自己的原因，自己是不是太敏感了。你道歉的次數愈來愈多，你覺得在這段關係中有很多不對勁的地方，但是你又說不出來。

在最後一個階段，在這段關係中，你明明感覺很痛苦，但是你很難結束這段關係。你已經對他產生了依賴，你會習慣性地為對方的錯誤找藉口。即使你發現他的言行相互矛盾，你還是會思考是不是自己的問題。

圖為《如何擁抱一隻刺蝟──戀愛與婚姻中的人格識別、接納與付出》書封，寶瓶出版社提供 而對於自戀型人格的他來說，在這段關係中，他得到了他一直渴求的愛與關心。你已經被他牢牢控制，而他對你的愛卻在慢慢減少。當他遇到新的、更優秀的、更能滿足他的需求、更能證明他的魅力的對象時，他就會開始新的追求，而你會被拋棄。與自戀型人格者相愛，注定是痛苦的，因為他們追逐愛情只是為了獲得滿足感與安全感。他們的感情都是短暫的。

（本文出自《如何擁抱一隻刺蝟──戀愛與婚姻中的人格識別、接納與付出》，寶瓶出版社出版，未經同意禁止轉載。）