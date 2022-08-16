鄰道選手消失在視線內 女律師泳奪第一讓矮小變優點

人們對自己未曾走過的路會產生負面態度。試想你向某人尋求幫助，沒有完成過夢想的人會說「太難了，不要浪費時間，放棄吧」「實際一點吧」。而那些曾實現過相同目標的人會說「雖然難，但你能辦到」「你一定要試試看」「與其放棄，休息一下再繼續」。

我們認為必須要使用和他人一樣的方式，保持和他人一樣的速度，才能實現夢想與目標。當我們看成功人士時，會不自覺地拿自己和他們比較，如果在自己身上發現不同或不如他們的地方，就會失去自信，用各式各樣的理由：像是環境不如他、成績不如他、時間沒他多、比他晚起步等，低估自己的成功率。

我每次設定目標，都會遇到很多打擊信心的情況。這是因為我制定了他人眼中看來不現實的目標與夢想，他們會對我說「不要抱太大期望」「把目標定得更實際一點」。

我在國外當游泳選手的時候，身邊的人明明沒拿過游泳比賽獎牌，卻說：「妳的身高和體型比對手矮小，很不利。」還有，只在韓國上過一年學校的我說要考學力鑑定考試，沒考過的人擔心說：「妳以為那個很好考嗎？」「妳在想什麼，妳韓文又不好。」

我想參加美國法學院入學考試進入憧憬的法學院時，也是如此。職業不是律師的人對我說「不當律師，妳還是可以活得很好」，不然就是說我「目標定得太高，放低眼光，想得實際一點」。

哪怕在我考取律師執照後，還是經常聽見類似的聲音。學校的學長姊和教授跟我說「妳沒有經驗，要怎麼當大企業的律師」「妳可以先去別的地方累積資歷、再進大公司」。我說要開設個人YouTube頻道時，也沒多少人支持，大家都說剪輯影片太難了，甚至有人說「幹麼浪費時間做那種事」。

然而，驚人的是，造就今日的我的，正是大家所說的「很難」「很累」「浪費時間」「不可能」。我沒有被其他人的話動搖，獨自開始，才獲得了現在的成果。

我為了贏得游泳比賽第一名，拚死拚活地練習，發現矮小的身高與體型—原本被認為是缺點的地方，正是我的優點。因為矮小，所以輕盈，我能游得比其他選手快。同樣地，在學力鑑定考試時，雖然因為在韓國學校只上了一年，以致韓文不流利，不過英文分數遙遙領先，拉高平均分數，輕而易舉地通過了考試。

我經過長期備考和許多挫折，透過不同於其他同學的方式，順利地考上了理想的法學院，完成了課業。當學長姊和教授們異口同聲說我的經驗太淺，不可能進入大企業工作時，我卻想著先投履歷，能面試再說，結果，現在成為大企業的律師。別人說剪輯影片很困難，我卻一試就上手，現在經營著有十五萬訂閱者的 YouTube 頻道。我每天都在抓住新的機會。

我當然不是說其他人愛說負面言論，所以不要聽別人的話，也有人會給出真正有益的正確建議。我想表達的是，無論他人所言是不是事實，只要自己不動搖，穩住重心，就能累積過往從未試過的特別經驗。

在自我進步方面，「想走遠的話，就要一起走」這句話並不適用。如果你真的有心自我增值，就應該阻斷外界噪音，打開內部自我進步模式的開關。學習的方式與節奏，因人而異，你不用走得太快或太慢，配合自己的節奏走，才能避免陷入低潮，並不斷地進步。

最好的競爭者是自己 我熱愛運動，運動時間多過讀書。游泳是我最喜愛的運動。我熟悉了紐西蘭生活以後，中學開始參加校內游泳活動之餘，同時加入了居住城市的市代表隊。

前面有稍微提到，我的早晨生活也是因為游泳開始的，因為小學泳隊每逢賽季都會舉行晨間訓練，而在沒有晨練的日子，我也得在六點三十分到泳池練水球和籃網球（紐西蘭相當盛行的晨間運動），因此，我的一天多在清晨五點開始。

當時和我競爭的游泳選手長得特別高，不知道他們為什麼長高得這麼快，每隔幾個月在比賽中見面，總是又變得更高了。又高，力氣又大，他們在水裡划一下手臂，我得划兩下才能趕上他們的速度，因此，我在預賽中被淘汰已是司空見慣。

儘管這可以看成不同種族之間天生的體格差異，但每次比賽結束，我都痛哭流涕，活像世界末日到來。移民到紐西蘭的我，已經因為語言障礙落後同儕，現在連身體條件都輸人，真的非常痛苦。泳隊教練對我不抱期待，大部分的團體賽，我都在坐冷板凳。

我腦中「沒人看好我」「對他們來說，我只是個英文差、體力也差的外國人」等各種想法，激起了我的好勝心。我咬緊牙關接受訓練，上學前兩小時，和放學到吃晚餐之間的兩小時，全都花在練習上，週末另外接受高強度的重量訓練，培養肌耐力。為了縮減換氣時間，我努力練憋氣，好幾次因缺氧頭暈，衝到泳池外嘔吐。我不知道自己哭過多少次，卻絕不言棄，在其他選手擁有得天獨厚體能條件的情況下，練習是唯一的活路。

泳賽再次到來，去年見面的選手長得更高了，我還是那個矮小的我。至今仍清楚記得，當兩百公尺自由式比賽的槍聲響起，我躍入冰冷泳池的瞬間，傾盡全力的決心。

從外人看來，游泳選手在比賽時忙著往前游，顧不了其他，實際上，隔壁水道的選手做出什麼動作、腳踢得多大力、前進了多少、有沒有出現疲態等，都能看得一清二楚。我感覺這次比賽和往年沒什麼不同，其他選手划一次手臂，我仍然得划兩次，少換氣一次才行。我就這樣邊留意鄰道選手，邊奮力向前游。

但是，我突然感覺對方的速度變慢了，一樣覺得累的我似乎也跟著變慢。然而，每次換氣的時候，我都能聽見隊員和教練的大聲加油聲，平常對我默不關心的他們忽然變得熱烈，我不安困惑，想著「怎麼回事」。不過，我很快地甩開雜念，不換氣地向前猛游，同時，鄰道選手消失在我的視線內。

當我發現視線範圍空無一人，莫名鬆了一口氣，卻也感到害怕，不確定自己還得游多快，也看不見終點，唯一能做的只有閉緊眼睛，使盡最後的力氣，用前所未有的速度游完最後十公尺。

「啪」地一聲，我的手觸碰到感應板，這才睜開了眼，把頭抬出水面。當我的名字出現在電子看板的同時，全場歡聲雷動，我以第一名的成績進入決賽。

我用相同的方式獲得了決賽冠軍。在我打破自己的極限後，晉級了所有比賽，還成為紐西蘭全國青少年錦標賽冠、亞軍的常客。即使累得喘不過氣，我也不放棄練習，突破極限，一次又一次地打破自己創下的紀錄。這是殘酷與辛苦訓練帶給我的獎勵。

在那之前，我總是全神貫注地追逐其他選手，當鄰道選手沒力氣的時候，我也不自覺地跟著放慢速度，從沒超越自己的極限。因此，沒人知道，連我也不知道自己能有多強大。直到之後，我認知到自己比任何人更強大、更快，不再拿自己和別人比較，並且懷抱希望。我知道現在走的路有多疲憊、多困難，它能帶來的獎勵就有多大。

圖為《我的一天從4點30分開始》書封，方智文化出版提供 「不要在意別人，朝前進的方向奔跑吧。」這是我覺得累，或無意中心生比較時，對自己念的咒語。你最大的競爭者是自己，不是別人，只看著眼前的路走吧。

（本文出自《我的一天從4點30分開始》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）