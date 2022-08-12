南韓富家女移民後被嘲笑 她用「孤獨」專注自己

進步是獨力而為的，是叫我們專注自身的訊號

我在小二搬到紐西蘭之前，在應有盡有的富裕家庭中長大。上私立小學，補過數學、美術、鋼琴、游泳、溜冰等各種才藝，獨占雙親寵愛，交友廣泛。我覺得自己擁有的一切都是理所當然的，自認是享受幸福的「公主」。

不過，事情在我去了紐西蘭之後起了變化。紐西蘭的人民、教育、文化和環境等各方面都和韓國有天壤之別。不用讀書、補習和寫作業的環境，令我感到陌生又自由。

喜悅只是暫時的，後來領悟到，我之所以感到自由是因為老師與同學把我當成外國人對待。不懂英文的我得到了上課時間玩玩具的特別待遇，同學們因此把我當成外星人，用我聽不懂的英文罵我、取笑我。他們說媽媽精心準備的泡菜便當有奇怪的味道，朝便當吐口水，還把它偷偷丟進垃圾桶。在韓國，我被大家誇獎的漂亮公主服和閃閃發光的鞋子，到了習慣打赤腳的紐西蘭，更是變成了笑柄。

我沒和同學吵架，只是躲在角落，看他們的臉色，抱著息事寧人的態度。說實在的，我對那樣的情況無能為力，一開始我會告訴老師同學罵我，同學卻喊冤，說是我先動手的，害我時不時被叫去校長室。

後來，也許是因為我經常看他們的臉色行事，排擠行徑益發嚴重，不但同班同學，全校學生都開始關注我的一舉一動，像是英文發音、長相、午餐吃什麼韓國菜色、穿什麼衣服等。

那時我很自卑，覺得自己一無所長，動不動就怪自己長得矮，不是金髮碧眼，不會說英文。為了不那麼醒目，我變得從眾，逐漸失去了自我。

後來我轉學，雖然交了一、兩個朋友，卻無法輕易敞開心扉。於此同時，爸媽因工作往來於韓國與紐西蘭的頻率增加，我獨自看家的時間變長，爸媽希望我能在紐西蘭學好英文，獨立生存。我從飽受寵愛的人生，變成了與孤獨鬥爭的人生。

在這種情況下，尋找克服孤獨的方法成為我人生的首要任務。對我來說，孤獨就像針，被針扎到的我會痛、會流血，卻忘了也能用針縫補破掉的衣服，填補破洞。我把孤獨視為精神不好的狀態，用自我學習填補空虛，習慣了獨來獨往。

從某一刻開始，我變成了朋友口中「總是很忙的朋友」。無論青少年或大學時期，我和同學不同，不屬於任何群體。這不代表我的人際關係出了問題，只不過比起和朋友交流，獨自學習讓我更有成就感。

如果說我從不覺得孤獨，那肯定是謊言，只不過無論多孤獨，過了一段時間，我就會若無其事地重新振作精神。每當感到孤獨，我會回顧自我，給自己一些刺激。孤獨不是痛苦，是叫我專注自己的訊號。

如果你現在感到孤獨，或經常因寂寞感到沮喪，也許這是專注自己的好機會，不要無視這個訊號。

不畏懼一個人進步

我喜歡跳舞，十幾歲時參加過歌手試鏡，變成熱愛跳舞的練習生。後來，雖因種種因素放棄跳舞，但到了大學仍念念不忘舞蹈的魅力，報名了舞蹈補習班。我不清楚當時為什麼害怕一個人去補習班，因此說服朋友陪我一起上課。

朋友抱著輕鬆的心態去上課，我和她不同，我想拍舞蹈影片，對舞蹈越來越認真，會提前三十分鐘去教室，課後也留下練習。後來，朋友覺得跳舞不合她的個性，興致缺缺，一下課就找我吃好吃的，誘惑我早點走。

我怕拒絕朋友的提議會傷她的心，但不練舞，跑去吃好吃的，又覺得違背了和自己的約定，心裡很難受。一天天過去，我對跳舞漸漸失去興趣。

有些人害怕獨自進步，過去的我也是，喜歡和別人一起學習，要花很久時間才能適應一個人去補習班或上健身房。雖然我有心學新事物，但一想到自己一個人就會感到不好意思而打退堂鼓。還有，我覺得只有得到比我優秀的人的幫助，才能獲得更好的成果。我經常為了等待與某人一起開始學習而錯失機會。

圖為《我的一天從4點30分開始》書封，方智文化出版提供 在經過幾次失敗之後，我理解到一個不變的真理—進步掌握在自己手上，不用成群結夥。出於興趣而學的人和認真自我增值的人，不可能擁有一樣的態度。如果你是當作消遣，嘗試新事物，那麼和朋友一起會有一定的幫助；但如果你真心想挑戰一個新目標，就應該獨自開始，這樣才不會被他人的意見干擾，能專注於自己，找出進步的地方。

（本文出自《我的一天從4點30分開始》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）