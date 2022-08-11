南韓女律師：我的一天從4點30分開始 過著比誰都快的人生

我有段時間信奉領先他人才是成功，也相信實現夢想有一定的時機，時機錯過不再來，因此，我事事爭先。

我小時候就移民了，高中因為個人因素回國。因為外國的教育體制與韓國不同，我得重上一次國三。我無法接受自己比同齡人落後一年，決定參加學力鑑定考試。 二○○四年，我靠著學力鑑定考試的成績，比其他人早一年進大學。我也不清楚自己在趕什麼，明明提前進入了大學，又希望能提早畢業。按我的計畫，畢業後會參加美國法學院入學考試，完成三年法學院課程，二十五歲就會當上律師。為此，我三年內完成大學四年課程，2007年畢業。

我的夢想與目標都很明確，做好了實現夢想的萬全準備，很清楚自己該做什麼、怎麼做。我想自己比普遍認知「幾歲的時候該做什麼事」的進度更快，實際上，我的步伐也很快，過著比誰都快的人生。

奇怪的是，事情沒按計畫走。我沒考到理想的分數，最終早早地進入了職場。薪資也沒想像中多。為什麼我一事無成？我到現在還記得那時候的自己充滿不滿，無法理解為什麼付出努力卻事與願違。

我以為超前所有人就能成功，以為只要設定好堅定的目標，徹底執行計畫就能如願以償。問題出在哪裡？在我成為律師之前，跨過了數不清的意外門檻、被數不清的絆腳石絆倒，也花了比預期更久的時間爬起，度過了更多的關卡。

只要早點開始一天就夠了

事情背離了計畫，在就業經歷了許多波折後，我重考了好幾次美國法學院入學考試才考進法學院。那時我已經二十多歲，害怕人生計畫繼續延宕，只好向不理想的成績低頭，選擇自己的分數能上的法學院。事實上，我得進一流法學院才能學到真正想學的東西。

我想著如果現在才進法學院，哪怕畢業後立刻通過律師考試，找到工作，也會超過三十歲。我確信自己錯過了實現夢想的時機，身邊不乏有人告訴我：「三十幾歲當律師太晚了……妳還得結婚吧？」或說：「直接進公司工作吧。」

不過，這些擔心是多餘的。我進法學院一看，裡面的學生年齡上至七十多歲，下至二十多歲。大家按自己的人生節奏生活，在各自適合的時期考進法學院。我才意識到原來自己並不晚。 從那時起，我不再著急，也不再搶先人前，但決定快點開始當下能做的事。儘管我入學比別人晚，但有自信能比別人更早開始一天。就這樣，我時常利用清晨讀書或寫作業，用優秀的成績結束了一年級課程。

憑藉一年級的出色成績，我順利進入夢寐以求的一流法學院，聽想聽的課，為將來的律師之路做準備。我在考律師資格考試的時候曾經名落孫山，再次挑戰時，早起也幫了我很大的忙，詳細過程會在後面說明。 說到底，活得比別人快不代表能更快地實現夢想，重要的是，在當下做能做的事。對我來說，早點開始一天是實現目標的真正方法。 實現夢想不分早晚。上天沒有規定所有人得在同一時期、同一時間達成目標。對某些人來說，機會的大門下星期開；對某些人來說，機會的大門則是幾年之後才開。

圖為《我的一天從4點30分開始》書封，方智文化出版提供 我們偶爾會迎來需要改變人生計畫與方向的時刻，但無須驚慌。因為全新的人生正從那一刻開始。

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（本文出自《我的一天從4點30分開始》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）