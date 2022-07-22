歷經條通全盛期 她曝真正沒「外帶」的小姐集中在這3區

《華燈初上》的熱映引發全臺灣對酒店文化的好奇與討論，也讓敦子媽媽回憶起在條通的青春歲月，她用手機一字一字打下自己一路從小姐做到媽媽桑的條通點滴，在戲劇討論社團獲得熱烈回響。這本書不僅是敦子媽媽的職場奮鬥故事，也是那個大時代的一小段真實紀錄。透過《華燈之下》這本書、藉由敦子媽媽的視野，帶大家一窺條通神祕的高級日式酒店王國，也看見裡面每個小人物都是有血有淚，如此認真生活著。

進來這個環境才知道，所謂的條通，一般指的是五條到十條。在我工作的那個年代（大概西元2000年），光是條通裡，各式各樣的小酒店就有四五百家。

真正比較精華精緻的店跟年輕漂亮的小姐，大部分都集中在七八九條。五六條就比較複雜了，臺灣客人多，彪哥多（黑道幫派，《華燈初上》彪哥那類型的客人），餐廳多，那些有做外帶（日本人稱性交易為外帶，臺式酒店稱為S）的店大部分都在這兩條裡，觀光客和好奇的一般客人通常也都集中在這裡。

可能也是因為五六條的店面場地都比較大，七八九條以小店面居多，反而適合想走單純有質感路線的人開店吧！

我所工作的「姬グループ」（姬Group）屬於條通的銀座酒店（最高級也最貴），Group裡有八家店，全部都在七八九條裡。每一間分店都會有一位被雇用的媽媽（也就是店長，年齡大約在三十到五十歲之間。）整個Group背後有一位大老闆，我們都稱呼她大媽媽。

在「姬Group」裡，除了客人之外，全都是女人。沒錯，跟電視劇裡演的不一樣，在我們的世界裡沒有少爺。（我猜是因為現場若有男人，會讓男客人無法放鬆，保持戒心不自在。加上很多少爺喜歡偷追小姐，或者搞日久生情那套。所以在我們Group裡從來沒看過少爺。）

真正像銀座的日式酒店是完全傳統日式作風的，我從沒看過我們店裡燒金紙拜拜，但我們每天都會在店門口放一小碟鹽。沒錯，就是鹽，用意是驅趕不好的東西。

每家店裡都有一位會計，每個月八位會計會在八家店裡輪調，避免弊端。她們的頭上還有一位總會，非常厲害。

一家店裡大概就是一位媽媽加上三四位小姐，店面也不大，大約二十坪左右。很小卻很精緻簡潔又高級。

店裡有一間男女共用的廁所，超級乾淨。在那個還沒普遍使用免治馬桶的年代，店裡廁所用的早已經是TOTO免治馬桶！

然而，雖然說是酒店，但與大家傳統印象不一樣，日式酒店裡幾乎完全沒有熱食（在高級酒店裡，熱食的味道也是一種會打擾到旁人的東西），所以也就完全沒有下酒菜。我們只提供高級水果（必須保證又甜又香又新鮮）和日式米菓（類似搭飛機常會拿到的那種米柿），因為日本人喝酒的習慣跟臺灣人不太一樣。他們幾乎不需要碰杯，所以不需要又鹹又辣的下酒菜，也不會豪邁的吼搭！大家都是按照自己的習慣或喜歡的速度各自喝各自的，即便是一起來的朋友、同事，也不太會互相干擾喝酒舉杯的頻率。這點我很欣賞，也是日本客和臺灣客差別最大的地方。

至於水果，不怕貴，只怕品質不好。店裡會把各式高檔名貴的水果切成適口的大小，再放進鑲金邊的名牌高級骨瓷食器，端上桌供客人享用。水果都是可以一直續的，但通常日本客人都只會吃個幾口，說穿了，其實就只是擺設。在那個沒有防疫口號的年代，「辣薩呷、辣薩大」的我，總在客人走後、幾杯黃湯下肚後，溜進廚房偷吃家裡很少買的高級水果⋯⋯

圖為《華燈之下》書封，圓神出版提供 《華燈初上》蘇媽媽說得沒錯，在日式酒店裡工作，高爾夫球、插花、日文……這些都是必學的，後面的故事再聽我慢慢講古囉！

（本文出自《華燈之下》，圓神出版，未經同意禁止轉載。）