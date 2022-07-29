「卡到陰」拜城隍爺求救援 命理師親解2招分辨卡到陰

很多人常常會問我，「我最近是不是卡到，不然怎麼感覺諸事不順？」「我最近怎麼渾渾噩噩，是不是卡到了？」「最近我男友一直跟我吵架，是不是卡到了？」總而言之，好像不管任何事情，都能跟卡到陰扯上關係，不過老實說，事實上卡到的人真的不少，畢竟現代人晚上不可能不出門，下班都幾點了對吧！

但卡到之後，好像錢也沒有少賺，戀愛也沒有少談，而且可能還會有一些附加的超能力，這就讓我想起我師父所說的，卡陰不太會影響你的命運，但會大幅影響你的生活品質。實際來說，這的確是非常中肯的，還記得有一年過年，過年是算命師的旺季，大部分的人都會希望能在年底為明年來卜算一下前景，不過因為真的是太旺了，外加公司的事情也多，結果整個人算到虛脫，而且大量卜算的結果，就是打開了一道神祕的陰陽之門，我發現當我掃過一些地方時，都會清楚的看到人影，就連在親戚家中都有這樣的現象，外加晚上連續做了幾天第四層夢境等級的噩夢，我才確認，我卡到陰了！

山根、虎口、青暗代表卡到陰

不過既然說卡陰的人很多，那到底要怎麼分辨呢？其實就是看兩個地方，「山根」、「虎口」。山根在兩眼之間，如果你發現這個人的山根呈現青紫色，有點像是皮膚暗沉那樣，代表他有卡陰的徵兆，如果再檢查他的虎口，也有同樣青紫色的狀況，那就代表他真的已經卡到陰。

這樣的人生活上一般容易覺得腦子昏沉，然後晚上睡覺時做夢連連，外加上胸悶氣短，但也會伴隨著直覺強烈，靈感連連的狀態，畢竟不是只有自己的想法在腦海裡，還有其他靈體的想法就是了。短期來看問題不大，但長期下來因為陽氣不足，對於身體狀況還是不太好的，所以建議如果有卡陰症狀的話，記得要多補補陽氣，這樣比較不會累積成大問題。

解決卡陰請去城隍廟

那一般要怎麼解決卡陰呢？我們通常建議到大廟裡面找法師幫忙念經處裡，如果情況比較複雜，也比較好問神來看怎麼調解，然後我特別推崇城隍廟，原因這是一種報警的概念，如果私下找法師處裡，都是屬於私了的一種狀況，但城隍爺本來就是掌管各種陰陽間靈體事務的神，容易了解來龍去脈，所以不管今天是要報仇還是報恩，基本上就是找城隍爺秉公處理就對了。

生活上的解決，其實就是健康規律的生活，早睡早起、穩定運動、心情平靜，這樣健康的生活也可以大幅降低卡陰的問題，因為整個人的陽氣會越來越盛，就不容易遇到一些有的沒有。紫微斗數上其實也能夠看到一個人是不是卡到陰，主要卡陰的星星是廉貞星，因為廉貞代表五鬼星，所以廉貞星在命宮、身宮、福德宮、疾厄宮的人，都會比一般人與鬼更有緣分，倒不是說一定會看到鬼，而是會容易接觸到這類相關的人，然後體質也容易敏感一些。

再來除了廉貞星之外，地空、地劫星也是類似的，因為空星代表空，也就容易跟另外一個靈界比較接近一些，所以空劫星在上面那些宮位的人，自然也就對於玄學特別的有緣分，不單是鬼而已，所有這種奇幻摸不著的，他們都容易有興趣，這種人學算命也會比一般人更快一點，因為他們跟靈界比較近，直覺都非常準。

除了鬼以外，有沒有神的星呢？有的，天梁星就是與神比較有關的星星，天梁星在以上的宮位，天生跟神比較有緣分，如果去拜神都容易很靈驗，尤其是比較無私無求類型的大神，都容易跟他有感應。

家裡太潮濕容易卡陰，要乾燥

至於風水部分的卡陰，這個就相對容易理解，只要是常年沒有陽光，或是比較陰濕的地方，都是屬於比較容易卡陰的地方，之前有一個客人，說小孩常常睡不好，半夜驚醒，是不是有什麼問題，我原本想說，北京這麼乾，又不太下雨，應該不會漏水，百思不得其解，後來起一卦，說要檢查衣櫃後面，一打開不得了，有一個超大片如人形的漏水痕跡，嚇死人。

一問才知道，原來是樓上的水管壞了漏水，常年沒有修理，久而久之就變成了現在的狀況，所以真的很玄，就算不下雨，還是有機會陰濕的。因此一定要常常讓家裡保持乾燥，一但有潮濕就要盡快把它解決，不然久了就可能有卡陰的問題。

一心向善，不易卡陰

最後要跟大家說，其實靈體都喜歡跟著和自己像的人，所以一個人如果正氣浩然，一心向善，那他是不容易卡到陰的，甚至善神都會保護他，希望他繼續為世間造福，但如果一個人，內心的恨意很重，欲望很重，甚至是嫉妒心很強，怨天尤人，那這個人就很容易招惹到不好的靈體跟隨，久而久之就容易問題越滾越大，所以希望大家都可以一心向善，常常三省吾身，自然就不怕半夜鬼敲門了！