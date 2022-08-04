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拍攝到一半竟流淚 她看哥哥憂鬱如花逐漸枯萎

如何出版社／ 文．滴妹
圖為阿滴和妹妹。如何出版社提供
圖為阿滴和妹妹。如何出版社提供

從枯萎到重新長出力量──滴妹

哥哥得憂鬱症' rel='憂鬱症'>憂鬱症的那段時間，大概是我人生中，最黑暗最絕望的時候。

從我一出生，哥哥就在我的身旁，總是讓人很安心的走在我的前面，他是我的榜樣，也是我的目標。我連大學都要當跟屁蟲，跟著他一起讀同校同系，只要是能做到他能做到的事，我就會覺得自己很厲害！

大學畢業後，我也是從零開始跟哥哥一起經營YouTube 頻道，感覺我只要跟著他的腳步就可以了，什麼都不用擔心，因為有哥哥在。

但是在2020年，我感覺到哥哥慢慢地生病了……造成哥哥生病的原因有很多，我看著他承受各種壓力，而追求完美的他總是不懂得怎麼放過自己，一直覺得自己可以為身邊的人再承擔更多，同時還要遭到不認識、不理解他的人謾罵。

我印象很深刻的是，他第一次拍攝到一半默默地流下眼淚，靠在我肩膀上說他很難過，我當下也無法為他做什麼，只希望他的這份難過可以慢慢過去。沒想到接下來狀況卻越來越糟糕：我看著他縮在地上喃喃自語、看著他無法控制他顫抖的手、看著他無法完整講好一句台詞，像是看著逐漸枯萎的一朵花一樣，哥哥的肉體跟精神就這樣萎縮成一團陌生的樣貌。一直以來支撐這個家的哥哥，支持我的哥哥，已經不見了。看著自己最愛的人失去快樂跟笑容，原來這麼可怕。

我從來沒想過有一天，我必須要獨自一個人走在前面，沒有人可以幫我分擔，替我想辦法，告訴我解決方法。那時還正當我的飲料店「再睡5分鐘」第一次展店到台中，正需要哥哥像以往一樣的給我方向，我卻只能自己想辦法了。在陪伴他時，我也很難讓自己不被他的漩渦帶著往下沉，回想起那段日子，真的是心有餘悸。要論哭泣次數的話，我的次數應該不下於哥哥。

事過境遷，哥哥的憂鬱症改善了，現在回想起來，感覺是度過了好長好長一段時間。雖然我還是時不時會擔心，他會不會又掉入那個黑暗的深淵中，但現在我們兄妹倆住在一起，互相有個陪伴、照應，我可以常常觀察哥的心情跟狀態。如今在一天當中，能夠常常聽到哥哥的笑聲，仔細想想，都還是會覺得很不可思議，甚至會感動到想哭。

圖為《按下暫停鍵也沒關係》書封，如何出版社提供
圖為《按下暫停鍵也沒關係》書封，如何出版社提供
如果我人生能夠有一個願望，那就是希望哥哥能夠一直健健康康、開開心心的。（本文作者為知名YouTuber、阿滴的妹妹）

（本文出自《按下暫停鍵也沒關係》，如何出版，未經同意禁止轉載。）

憂鬱症 憂鬱

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